Krizi Bruins viděl na vlastní oči. Teď otec Zacha radí, jak vychovat další mistry

Místo parádního pochodu základní částí NHL, kterým bavili náročné obecenstvo v minulých letech, budili Bruins v úvodu sezony rozpaky nedůstojným škobrtáním. Tradičním klubem z metropole amerického státu Massachusetts zatřásl až zásah manažera Sweeneyho.

„Mužstvo klesalo v tabulce, ani Pavlovi nepřibývaly body jako dřív, ale já jsem měl z jeho výkonů dobrý pocit,“ řekl Zacha senior v rozhovoru pro iDNES Premium. Líčil okolnosti Montgomeryho odchodu, promluvil o absenci české reprezentace na turnaji Four Nations, nedostatku krajanů v NHL i způsobu, kterým by se jich do ní mohlo v budoucnu znovu nahrnout víc.

U svého potomka a jeho paní Gaby strávil s chotí Ilonou dva podzimní týdny: „Stihli jsme čtyři domácí zápasy Bruins a jedno utkání Celtics v NBA, což pro mě byla úplná novinka a inspirace z hlediska mé Kamevédy, komplexního přístupu k výchově.“