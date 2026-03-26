Srší z něj sebedůvěra. V posledních 14 zápasech posbíral 17 bodů (9+8). Středeční partii s rozjetým Buffalem rozsekl přesnou ranou švihem v prodloužení.
Bruins i díky němu nadále odporují věštbám odborníků a udatně se perou o postup do play off. Následující tři týdny pro ně nejspíš budou nesmírně napínavé.
Zachův případ názorně ukazuje, jak jsou lidské osudy nevyzpytatelné. Na podzim se čile psalo a hovořilo o jeho výměně. Kdekdo odsuzoval Boston k pobytu u dna tabulek a doporučoval jeho šéfům výprodej.
Mužstvo se však pod vedením kouzelníka Davida Pastrňáka a kouče Marka Sturma semklo a odmítalo roli otloukánka. Manažer Don Sweeney ho proto nechal pohromadě. Zachovo stěhování za těchto okolností nepřipadalo v úvahu.
Osmadvacetiletý centr v lednovém rozhovoru pro iDNES Premium vyprávěl o blížící se olympiádě, splnění dětského snu, touze po vítězství a příležitosti pobavit se s dalšími známými sportovci.
Milán, vrchol mé kariéry. Zacha, jak ho asi neznáte. Proč přestal platit pokuty?
„Doufám, že nám zbude trocha času, abychom se mohli podívat na nějaké další soutěže,“ řekl. „Měl jsem například možnost poznat Lindsey Vonnovou, když chodila s P. K. Subbanem, mým tehdejším spoluhráčem v New Jersey. Byla velice fajn, tak třeba se v Itálii uvidíme.“
Zacha však, jak známo, za nároďák nenastoupil. A sjezdařka Vonnová po pádu v Cortině utrpěla vážný úraz.
Se zmařenými plány se hokejista musel rychle smířit. Tvrdil, že se na televizní přenosy z prestižního turnaje raději moc nedíval.
„Byla to pro mě docela rána. Hodně času jsem strávil přemýšlením, jak se vrátím v takové formě, abych potom mohl rozhodovat zápasy,“ citovala ho oficiální stránka NHL.
Zacha rozhodl prodloužení na ledě Buffala, Pastrňák zazářil třemi body
Smutek z nesplněných přání proměnil v motivaci: „Minulost nezměním, ale jsou věci, které ovlivnit můžu.“
Získal též drahocenný čas na uzdravení a odpočinek, načež se opět pustil do díla v černo-bílo-žluté uniformě Bruins.
Rozparádila se celá jeho lajna s Viktorem Arvidssonem a Caseym Mittelstadtem. Doplňují se, spolupráce funguje a zjevně je neskonale baví.
Sám český centr nasázel Pittsburghu hattrick, letos už druhý. Dvakrát se trefil v hale úhlavních nepřátel z Montrealu. Prosadil se v přesilovce i v prodloužení.
Po 69 partiích má bilanci 24+30. Udrží-li dosavadní svižné tempo v produktivitě, překročí poprvé v NHL číslo 60. Jindy především poctivě bránící forvard už si překonal osobní rekord v počtu nastřílených branek.
Blíží se ke dvěma pozoruhodným milníkům v kariéře – zatím přibrzdil na 697 startech a 396 bodech.
V laufu ho povzbuzují právě též vzrušující závody o lákavou účast ve vyřazovací části soutěže, v níž se Zacha zatím představil pouze ve třech ročnících. Každý mač je teď tuze důležitý.
Z většího odstupu jde nyní rovněž o jeho budoucnost. V létě 2027 mu končí smlouva. Svým současným počínáním si žádá o její prodloužení a zásadní zvýšení gáže ze současného průměru 4,75 milionu dolarů za sezonu.
Ça va. Dobeš zase uchvátil Montreal, má i nový rekord. Byl neskutečný, smekal tým
Zacha každopádně doufá, že ve svém povolání má nejzářivější období teprve před sebou.
„Myslím, že se ještě můžu zlepšit v mnoha ohledech. Spousta centrů dělá pokroky až do pětatřiceti, protože se neustále zdokonalují ve čtení hry.“
„Když jsem sem přišel, tak mí kolegové David Krejčí a Patrice Bergeron už nelétali po ledě jako blesk a nerozdávali salvy hitů. Vynikali hlavně díky chytrosti a zkušenostem.“
„A mně je teprve osmadvacet, takže se pořád chci posunout i kondičně. Tohle mi dodává povzbuzení do dalších let.“