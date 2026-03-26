Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Zmařené plány, pak životní forma. Zacha tlačí Boston k nečekanému úspěchu

Karel Knap
  16:40
Před olympiádou nadšeně mluvil o vidině zlaté medaile a italském setkání s kamarádkou Lindsey Vonnovou. Jenže se zranil a do Milána vůbec neodletěl. Nucená přestávka Pavlu Zachovi svým způsobem prospěla. Jakmile se NHL znovu rozjela, český útočník Boston Bruins v ní chytil „životku“.
Pavlu Zachovi přistály po třetí brance pod nohy čepice. | foto: AP

Srší z něj sebedůvěra. V posledních 14 zápasech posbíral 17 bodů (9+8). Středeční partii s rozjetým Buffalem rozsekl přesnou ranou švihem v prodloužení.

Bruins i díky němu nadále odporují věštbám odborníků a udatně se perou o postup do play off. Následující tři týdny pro ně nejspíš budou nesmírně napínavé.

Zachův případ názorně ukazuje, jak jsou lidské osudy nevyzpytatelné. Na podzim se čile psalo a hovořilo o jeho výměně. Kdekdo odsuzoval Boston k pobytu u dna tabulek a doporučoval jeho šéfům výprodej.

Mužstvo se však pod vedením kouzelníka Davida Pastrňáka a kouče Marka Sturma semklo a odmítalo roli otloukánka. Manažer Don Sweeney ho proto nechal pohromadě. Zachovo stěhování za těchto okolností nepřipadalo v úvahu.

Osmadvacetiletý centr v lednovém rozhovoru pro iDNES Premium vyprávěl o blížící se olympiádě, splnění dětského snu, touze po vítězství a příležitosti pobavit se s dalšími známými sportovci.

„Doufám, že nám zbude trocha času, abychom se mohli podívat na nějaké další soutěže,“ řekl. „Měl jsem například možnost poznat Lindsey Vonnovou, když chodila s P. K. Subbanem, mým tehdejším spoluhráčem v New Jersey. Byla velice fajn, tak třeba se v Itálii uvidíme.“

Zacha však, jak známo, za nároďák nenastoupil. A sjezdařka Vonnová po pádu v Cortině utrpěla vážný úraz.

Se zmařenými plány se hokejista musel rychle smířit. Tvrdil, že se na televizní přenosy z prestižního turnaje raději moc nedíval.

„Byla to pro mě docela rána. Hodně času jsem strávil přemýšlením, jak se vrátím v takové formě, abych potom mohl rozhodovat zápasy,“ citovala ho oficiální stránka NHL.

Smutek z nesplněných přání proměnil v motivaci: „Minulost nezměním, ale jsou věci, které ovlivnit můžu.“

Získal též drahocenný čas na uzdravení a odpočinek, načež se opět pustil do díla v černo-bílo-žluté uniformě Bruins.

Rozparádila se celá jeho lajna s Viktorem Arvidssonem a Caseym Mittelstadtem. Doplňují se, spolupráce funguje a zjevně je neskonale baví.

Casey Mittelstadt gratuluje Pavlu Zachovi k druhé brance.

Sám český centr nasázel Pittsburghu hattrick, letos už druhý. Dvakrát se trefil v hale úhlavních nepřátel z Montrealu. Prosadil se v přesilovce i v prodloužení.

Po 69 partiích má bilanci 24+30. Udrží-li dosavadní svižné tempo v produktivitě, překročí poprvé v NHL číslo 60. Jindy především poctivě bránící forvard už si překonal osobní rekord v počtu nastřílených branek.

Blíží se ke dvěma pozoruhodným milníkům v kariéře – zatím přibrzdil na 697 startech a 396 bodech.

V laufu ho povzbuzují právě též vzrušující závody o lákavou účast ve vyřazovací části soutěže, v níž se Zacha zatím představil pouze ve třech ročnících. Každý mač je teď tuze důležitý.

Z většího odstupu jde nyní rovněž o jeho budoucnost. V létě 2027 mu končí smlouva. Svým současným počínáním si žádá o její prodloužení a zásadní zvýšení gáže ze současného průměru 4,75 milionu dolarů za sezonu.

Zacha každopádně doufá, že ve svém povolání má nejzářivější období teprve před sebou.

„Myslím, že se ještě můžu zlepšit v mnoha ohledech. Spousta centrů dělá pokroky až do pětatřiceti, protože se neustále zdokonalují ve čtení hry.“

„Když jsem sem přišel, tak mí kolegové David Krejčí a Patrice Bergeron už nelétali po ledě jako blesk a nerozdávali salvy hitů. Vynikali hlavně díky chytrosti a zkušenostem.“

„A mně je teprve osmadvacet, takže se pořád chci posunout i kondičně. Tohle mi dodává povzbuzení do dalších let.“

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.