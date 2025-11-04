Před časem ji opustil obránce Jakub Zbořil, také David Krejčí nebo Tomáš Nosek. K nim se poté přidal rovněž důrazný forvard Jakub Lauko a když už se zdálo, že by mohl přibýt Matěj Blümel, Boston jej poslal na farmu.
Dříve početná česká stopa, která udělala z Bruins dost možná nejsledovanější tým v tuzemsku, se rozpadla.
Zůstal jen Zacha s Davidem Pastrňákem.
A ani tato vazba nemusí zůstat pohromadě.
V NHL se týmy o Zachu zajímají dlouhodobě. I tentokrát zažívá dobrou sezonu, poctivě plní roli druhého centra, v klubovém bodování (2+10) mu patří druhá příčka jen za suverénním Pastrňákem.
Nepřekvapí, že se na něj ostatní celky dotazují, velký zájem má podle renomovaného novináře Elliotta Friedmana kupříkladu Vancouver.
„Je pravda, že Canucks nedávno Boston kontaktovali. Ale jednání mezi oběma kluby trvají už poměrně dlouho, s přestávkami se táhnou od léta,“ pronesl pro kanadský portál Sportsnet.
„O centry je v lize velký zájem. Ale Boston nemusí dělat nic, co nechce. S Canucks i dalšími týmy, které se snaží Zachu od Bruins vytáhnout, je to v současnosti taková hra,“ dodal.
Právě Vancouver musí řešit dlouhodobou ztrátu středního útočníka Filipa Chytila, jenž už přes dva týdny vyčkává na marodce po ošklivém nárazu od rázného Toma Wilsona. Zacha by se mu v současnosti náramně hodil.
V minulém ročníku se prý intenzivně vyptával také Montreal nebo Calgary.
Zacha na odchodu z Bostonu? Zajímají se o něj v Kanadě, ve hře je pikantní přesun
Nicméně že by Boston vyměnil Zachu nebo některého ze svých dalších hokejistů (Mittelstadt, Arvidsson), o kterých se v zámoří také v zákulisí mluví, už v nejbližších dnech, se předpokládat spíše nedá.
Bruins totiž nespěchají, do větších změn se případně pustí nejspíš až před uzávěrkou přestupů, tedy na začátku března.
Zároveň ale oficiální přestavbu nevyhlásili, chtějí jen přeskupit síly, obměnit pár míst v sestavě a zase se zařadit k favoritům na zisk Stanley Cupu.
A i při takové strategii jim Zacha do plánů zapadá.
„Dle mých informací Boston vidí Zachu jako člena dlouhodobého kádru. Takže spíš nebuďte překvapeni, pokud se s ním v létě nepokusí prodloužit smlouvu. Vedení ho chce v týmu udržet, je mu stále teprve 28 let, vnímá ho jako vhodného hráče pro transformaci týmu i do budoucna,“ hlásil nedávno zase novinář Pierre LeBrun z kanadské TSN.
Informace ze zámoří se tak různí. Jedno je však jisté – Boston řeší různé možnosti, jak se zase vrátit mezi nejsilnější celky v soutěži.
A jen musí zjistit, jestli to bude se Zachou, nebo bez něj.