Vítěz letošní olympiády v Miláně byl poslední měsíce hlavním terčem několika ambiciózních klubů. Eminentní zájem projevovala Minnesota, jeden z favoritů na Stanley Cup, na služby amerického všestranného rychlíka se měli ptát i v Bostonu, pokukovala po něm Carolina...
Po Národní hokejové lize najdete dost týmů, které baží po hvězdném centrovi. A uspokojený je teď jen jeden.
Ty ostatní ostrouhaly a ještě se jim snížily vlastní šance, zato Montreal rázem může myslet minimálně na finále Východní konference, protože jen málo týmů se mu teď na papíře vyrovná.
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Proto se zájem přesune z Larkina na mnoho dalších.
Za mořem se už čile spekuluje o konkrétních jménech, jedno má i českou vlaječku: Pavel Zacha.
Bruins se ostatně skloňují v mnoha případech. Prý je zklamalo, že Larkin nebyl ochotný rozšířit seznam týmů, kam by případně rád odešel, právě o Boston. Mohl by si přece zahrát s Davidem Pastrňákem.
Jenže Bruins už několik let váhavě přešlapují na místě a sám Pastrňák tým k poháru nedotáhne. Larkin upřednostňoval týmy, které nepotřebují hromadu dalších posil, ale kde stačí, že zapadne mezi už tak silnou kabinu.
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To by splňovala i Carolina, Florida, Vegas, Dallas, Minnesota, kam chtěl úplně nejvíc, nebo právě Montreal.
Bostonu se v sezoně překvapivě daří natolik, aby mohl doufat v postup do play off. Má zájem o dalšího detroitského rebela, o 23letého obránce Simona Edvinssona, který trucuje ve Švédsku a odmítá s Red Wings podepsat nový kontrakt.
Proto na první dobrou působí zvláštně, že se Zachovo jméno objevuje ve spekulacích. Jestli má Boston někde nedostatky, je to pozice centra, takže nedává smysl, aby se svého ostříleného tvrďáka zbavoval.
Jenže problém tkví v tom, že se hráč a klub nedokážou dohodnout na nové smlouvě. Dramaticky se liší představy Bruins, za co by byli ochotni (a rádi) Zachu podepsat, a představa hráče, kolik v létě dostane od jiných klubů na trhu volných hráčů.
Zachovi právě po této sezoně končí smlouva, díky níž si vydělává 4,75 milionu dolarů ročně. Na plejera, na kterém Bruins stojí, který nasbíral osmnáct bodů ve třiadvaceti zápasech a který se kamarádí s Pastrňákem, poněkud směšná částka.
„Vím, že se o tom bude hodně mluvit, protože o Larkinovi se mluvilo celou sezonu. Jakmile ho vyměnili, došlo mi, že o to víc se bude mluvit o mně,“ řekl po Larkinově trejdu Zacha. „Ale není to nic, s čím bych si neporadil a co by mě mělo trápit. Neovlivním to. Navíc v Bostonu jsem nadšený, stojíme si dobře a na tom záleží.“
Jenže Bruins nehledě na současné výkony hrozí, že jim Zacha v létě odejde zadarmo. Nebylo by překvapením, kdyby si vedení zanalyzovalo, že se ho vyplatí před uzávěrkou přestupů udat adeptovi na Stanley Cup, pakliže oni sami moc šancí mít nebudou.
Co další jména?
Dotazy směřují i na Sidneyho Crosbyho nebo Jevgenije Malkina: bylo by nerozlučné duo ochotné opustit milovaný Pittsburgh?
Kacířská myšlenka, ale zejména u Malkina představitelná.
Ve výběru centrů ale zůstává ještě pár hráčů. Kupříkladu obrozený Švéd Elias Pettersson ve Vancouveru zase ukazuje chuť do hokeje, boduje, sráží se, vyhrává kupu vhazování. A s novým standardem, kolik hvězdy vydělávají, už jeho výplata 11,6 milionu ročně nepůsobí tak divoce jako před rokem. Láká taky Ryan O’Reilly z Nashvillu nebo Morgan Frost z Calgary.
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Největší aktivita se v dalších týdnech očekává právě od Minnesoty. V minulé sezoně přivedla obránce Quinna Hughese, ale na centru kvalita schází. Posila do útoku by navíc mohla přispět k tomu, že Hughes bude ochotný u Wild podepsat novou smlouvu.
A tak si jen představte, jak s Kaprizovem a Hughesem na ledě naskakuje Zacha.
Stanley Cup by nebyl daleko.