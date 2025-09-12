Zacha na odchodu z Bostonu? Zajímají se o něj v Kanadě, ve hře je pikantní přesun

S informací přišel server rg.org s odkazem na své zdroje. Podle nich stojí o služby českého centra především dva kanadské kluby.
„O Zachu rozhodně stojí Montreal, informoval se o něm, ale není jediným týmem. Calgary je mezi dalšími celky, které o něj nadále projevují zájem,“ uvedl web.
„Ačkoliv nic není na spadnutí, a to zdůrazňuji, je v hledáčku Canadiens,“ přiblížil posléze Marco D’Amico ze stejného serveru, že se jedná spíše o monitorování situace než o pokročilou fázi jednání o přesunu.
Ostatně Boston se Zachy zbavovat nechce. Řadí se mezi důležitější hráče týmu, který v minulé sezoně paběrkoval. V produktivitě Bruins skončil na páté pozici, nastřádal ale stejný počet bodů (47 za 14 gólů a 33 asistencí) jako třetí Brad Marchand a čtvrtý Elias Lindholm.
Právě za švédského centra v průběhu sezony zaskakoval osmadvacetiletý Čech v první formaci. Ročník ale opět končil jako lídr druhého útoku.
A do stejné pozice by se právě hodil i Montrealu.
Na ní by jinak zřejmě působil čtyřiadvacetiletý Kirby Dach. Jenže Kanaďan často laboruje se zdravotními problémy, v posledních dvou letech především s kolenem. Kompletní sezonu od svého premiérového ročníku 2019/20 neabsolvoval ani jednou.
Zacha se tak jeví jako rozhodně spolehlivější varianta. Jeho nová formace by navíc mohla mít tuze zajímavé složení. Nabízí se spolupráce s talentovaným mladíkem a pětkou loňského draftu Ivanem Demidovem, z druhé strany by českému hráči mohl sekundovat Patrik Laine.
Canadiens by se také hodily Zachovy zkušenosti. Mimochodem, z podobného důvodu se spekuluje i o zájmu o hvězdného Sidneyho Crosbyho. Klub nyní tvoří jádro z mladších hráčů, díky kterému může mít velmi solidní výhledy do budoucnosti. I to může být extra motivace.
Hladový tým bude chtít v nadcházející sezoně potvrdit vzestup. Po třech letech bez play off z důvodu zahájení přestavby se na jaře konečně do bitev o Stanley Cup prokousal. S Washingtonem sice padl 1:4 na zápasy, potenciál ale tradiční organizace rozhodně ukázala.
Objeví se v ní v následujících týdnech či měsících taká Zacha?
„Nemyslím si, že by k tomu mělo dojít například do konce listopadu. Pokud ale Boston opět vykročí do sezony velmi špatně, mohla by se pak jednání rozjet. Ale to platí i pro ostatní hráče Bruins, nejen pro Zachu,“ nastínil dalších ze zámořských zdrojů.
Stejně tak platí, že v Montrealu koukají po více variantách, jak pozici druhého centra obsadit. Zájem má panovat o Masona McTavishe, který je momentálně bez smlouvy. V Anaheimu, kde odehrál čtyři sezony, ale věří v podpis nového kontraktu.
O to větší by tak byla šance na Zachův přesun. A že by se řadil mezi pikantní. Alespoň z historického hlediska, souboje dvou tradičních klubů z takzvané Original Six se díky dlouhodobosti řadí mezi jedny z největších sportovních rivalit.
Vyostřené momenty se pak mezi celky objevily i při posledním dubnovém střetnutí. Především Juraj Slafkovský se hráče Bostonu pokoušel rozhodit. A tušíte, kdo mu pak na oplátku vysekl hokejku při průjezdu kolem střídaček? Ano, Zacha.
I z těchto důvodů by si tak tento případný transfer musel promyslet.
Pokud by se přece jenom rozhodl pro opuštění Bruins, kde působí od roku 2022, nabízí se mu i klidnější kanadská varianta.
V Calgary roli druhého centra zastává kapitán Mikael Backlund. Šestatřicetiletý Švéd, který nikde jinde v NHL nehrál a za tým poprvé naskočil už v sezoně 2008/09.
I vzhledem k jeho věku ale celek z Alberty kouká po mladší variantě, Zacha byl navíc v posledních třech ročnících také produktivnější.
Kontrakt má brněnský rodák ještě na dvě sezony, ročně si přijde na 4,75 milionu dolarů. Pro zmíněné týmy jde tedy cenově o poměrně dostupného hráče, Boston ho ale prozatím neprodává.
Situace se však klidně může změnit. Okusí si Zacha v elitní hokejové lize světa poprvé angažmá v Kanadě?