Zacha v Bostonu září štěstím a vyhlíží olympijské hry: Chtěl bych na Sáblíkovou

„Těšíme se na hry fakt celou sezonu, a protože z našeho týmu jede dost hráčů, v kabině to řešíme pořád,“ poví 28letý Zacha. „V Praze na mistrovství světa jsme si jako tým sedli a hráli jsme jeden pro druhého. Tohle je plán i do Milána.“
Zachu upřímně překvapilo, že se už loni v červnu objevil v první šestici nominovaných. „Byla pro mě neskutečná událost, že mi trenér takhle věří. Od té doby se těším a připravuju se. Vím, že na olympiádě bych měl nejspíš hrát centra,“ prohodí.
Za Bruins často nastupuje na křídle, ale nejde o žádnou překvapivou zprávu, že v plánech českého kouče Radima Rulíka figuruje tak vysoko. Logicky se nabízí spojení s Davidem Pastrňákem.
Když spolu hráli na šampionátu v Praze, oba se pod titul mistrů světa podepsali vítěznou brankou. Zacha ve čtvrtfinále proti Spojeným státům. Tehdy stačil jediný gól, puk, který se otřel o Zachovo tělo.
Pastrňák zase rozhodl finále po nacvičeném signálu proti Švýcarsku.
„Tuhle sezonu nás od sebe v Bostonu rozdělili a trochu mě to mrzí. Na druhou stranu nový trenér Marco Sturm ví, že s Davidem spolu hrajeme dobře, a když to tým potřebuje, vždycky nás k sobě vrátí. Určitě by bylo fajn zahrát si spolu ještě před olympiádou,“ říká Zacha.
Formu oba před velkým turnajem nabírají solidní. Při nedávné demolici New York Rangers 10:2 Pastrňák nasbíral šest asistencí a Zacha vstřelil tři branky.
„Ještě sladší bylo, že to vyšlo proti našemu rivalovi. Ale na rovinu. Já nečekal, že by se mi to v NHL někdy podařilo,“ přizná Zacha.
K Pastrňákovi, který po vysoké výhře prohlásil, že se před kariérou v NHL považoval víc za tvůrce hry než střelce, dodal: „On umí oboje. Jeho střely se všichni bojí, na přesilovkách ho musí hlídat, ale já hrozně rád vidím, že v posledních letech začíná tvořit. Stává se z něho kompletní hráč, lídr v kabině a motivátor. Je to čest a nádherné na sledování.“
Zblízka Pastrňáka pozoruje už čtvrtou sezonu, předtím necelých sedm let strávil u New Jersey Devils. „Nebylo to ideální,“ zhodnotí svůj první tým. Přestup do Bostonu popíše jako klíčový moment v kariéře. Něco nového a pěkného.
Během angažmá v Nové Anglii se už dvakrát přehoupl přes padesát bodů, letos to bez zranění pravděpodobně zvládne potřetí a pořád může živit šanci na účast v boji o Stanley Cup, i když Bruins na začátku sezony patřili mezi týmy, s nimiž se příliš nepočítalo.
„Hrajeme taky pro sebe v kabině. Máme dobrou partu, a když se udržíme v play off, spíš můžeme posílit a přivést nové hráče – nebudeme prodávat jako poslední roky,“ vnímá Zacha.
Přitom přestupové spekulace se v posledních týdnech týkají i jeho. Jako zboží, za které by Boston dokázal získat hodnotnou náhradu. „Ale klub mě tu drží, využívají mě v hodně situacích, věří mi a respektují mě jako hokejistu. Hraju se super hráči, to je důležité. Cítím, že o mě stojí, a doufám, že tu budu moct hrát ještě déle,“ říká Zacha, kterému běží předposlední rok kontraktu.
Navíc velké slovo v tomhle ohledu může mít Pastrňák, který by nerad přišel o jediného Čecha v týmu.
Jak dobře si rozumí, předvedou v ideálním případě už brzy na hrách v Itálii.
Pro Zachu to bude teprve druhá reprezentační akce, zato podruhé maximálně sledovaná.
„Letí tam se mnou i manželka a myslím, že na tuhle událost nikdy nezapomenu. Ještě doufejme, že uděláme dobrý výsledek, ať máme na co vzpomínat. Snad to bude výborný turnaj. A pokud čas jen trochu dovolí, moc rád bych šel zafandit v Miláně třeba Martině Sáblíkové,“ říká Zacha. „Těším se, že tam potkám i další špičkové sportovce. Tím je olympiáda vzácná.“