Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Zacha v Bostonu září štěstím a vyhlíží olympijské hry: Chtěl bych na Sáblíkovou

Robert Rampa
  8:30
Čtyři roky v Bostonu považuje za super start nové kariéry, kterým zapomíná na předešlé trápení v New Jersey. Před pár dny v NHL zvládl svůj první hattrick, Bruins pořád živí naději na play off. A za pár týdnů navíc oblékne dres hokejové reprezentace na olympiádě v Miláně. Rušné časy pro Pavla Zachu.
Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis. | foto: Reuters

Pavel Zacha a Casey Mittelstadt slaví gól Boston Bruins.
Pavel Zacha (18) z Boston Bruins zakončuje na Cama Talbota z Detroit Red Wings.
Bostonský útočník Pavel Zacha slaví se spoluhráči vstřelený hattrick v utkání...
Bostonský útočník Pavel Zacha slaví se spoluhráči vstřelený hattrick.
30 fotografií

„Těšíme se na hry fakt celou sezonu, a protože z našeho týmu jede dost hráčů, v kabině to řešíme pořád,“ poví 28letý Zacha. „V Praze na mistrovství světa jsme si jako tým sedli a hráli jsme jeden pro druhého. Tohle je plán i do Milána.“

Zachu upřímně překvapilo, že se už loni v červnu objevil v první šestici nominovaných. „Byla pro mě neskutečná událost, že mi trenér takhle věří. Od té doby se těším a připravuju se. Vím, že na olympiádě bych měl nejspíš hrát centra,“ prohodí.

Za Bruins často nastupuje na křídle, ale nejde o žádnou překvapivou zprávu, že v plánech českého kouče Radima Rulíka figuruje tak vysoko. Logicky se nabízí spojení s Davidem Pastrňákem.

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Když spolu hráli na šampionátu v Praze, oba se pod titul mistrů světa podepsali vítěznou brankou. Zacha ve čtvrtfinále proti Spojeným státům. Tehdy stačil jediný gól, puk, který se otřel o Zachovo tělo.

Pastrňák zase rozhodl finále po nacvičeném signálu proti Švýcarsku.

„Tuhle sezonu nás od sebe v Bostonu rozdělili a trochu mě to mrzí. Na druhou stranu nový trenér Marco Sturm ví, že s Davidem spolu hrajeme dobře, a když to tým potřebuje, vždycky nás k sobě vrátí. Určitě by bylo fajn zahrát si spolu ještě před olympiádou,“ říká Zacha.

Formu oba před velkým turnajem nabírají solidní. Při nedávné demolici New York Rangers 10:2 Pastrňák nasbíral šest asistencí a Zacha vstřelil tři branky.

Skvělý Pastrňák šestkrát asistoval, Zacha slavil premiérový hattrick

„Ještě sladší bylo, že to vyšlo proti našemu rivalovi. Ale na rovinu. Já nečekal, že by se mi to v NHL někdy podařilo,“ přizná Zacha.

K Pastrňákovi, který po vysoké výhře prohlásil, že se před kariérou v NHL považoval víc za tvůrce hry než střelce, dodal: „On umí oboje. Jeho střely se všichni bojí, na přesilovkách ho musí hlídat, ale já hrozně rád vidím, že v posledních letech začíná tvořit. Stává se z něho kompletní hráč, lídr v kabině a motivátor. Je to čest a nádherné na sledování.“

Zblízka Pastrňáka pozoruje už čtvrtou sezonu, předtím necelých sedm let strávil u New Jersey Devils. „Nebylo to ideální,“ zhodnotí svůj první tým. Přestup do Bostonu popíše jako klíčový moment v kariéře. Něco nového a pěkného.

Během angažmá v Nové Anglii se už dvakrát přehoupl přes padesát bodů, letos to bez zranění pravděpodobně zvládne potřetí a pořád může živit šanci na účast v boji o Stanley Cup, i když Bruins na začátku sezony patřili mezi týmy, s nimiž se příliš nepočítalo.

Pavel Zacha a Casey Mittelstadt slaví gól Boston Bruins.

„Hrajeme taky pro sebe v kabině. Máme dobrou partu, a když se udržíme v play off, spíš můžeme posílit a přivést nové hráče – nebudeme prodávat jako poslední roky,“ vnímá Zacha.

Přitom přestupové spekulace se v posledních týdnech týkají i jeho. Jako zboží, za které by Boston dokázal získat hodnotnou náhradu. „Ale klub mě tu drží, využívají mě v hodně situacích, věří mi a respektují mě jako hokejistu. Hraju se super hráči, to je důležité. Cítím, že o mě stojí, a doufám, že tu budu moct hrát ještě déle,“ říká Zacha, kterému běží předposlední rok kontraktu.

Navíc velké slovo v tomhle ohledu může mít Pastrňák, který by nerad přišel o jediného Čecha v týmu.

Hlavní trumf z formy. Dostálovi před OH nahrává renomé z Prahy. Na jak dlouho?

Jak dobře si rozumí, předvedou v ideálním případě už brzy na hrách v Itálii.

Pro Zachu to bude teprve druhá reprezentační akce, zato podruhé maximálně sledovaná.

„Letí tam se mnou i manželka a myslím, že na tuhle událost nikdy nezapomenu. Ještě doufejme, že uděláme dobrý výsledek, ať máme na co vzpomínat. Snad to bude výborný turnaj. A pokud čas jen trochu dovolí, moc rád bych šel zafandit v Miláně třeba Martině Sáblíkové,“ říká Zacha. „Těším se, že tam potkám i další špičkové sportovce. Tím je olympiáda vzácná.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. LitvínovHokej - 42. kolo - 16. 1. 2026:Vítkovice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
16. 1. 17:30
  • 1.86
  • 4.34
  • 3.40
Ml. Boleslav vs. PardubiceHokej - 42. kolo - 16. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
16. 1. 17:30
  • 3.28
  • 4.20
  • 1.93
Č. Budějovice vs. PlzeňHokej - 42. kolo - 16. 1. 2026:Č. Budějovice vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
16. 1. 17:30
  • 2.49
  • 3.90
  • 2.49
Olomouc vs. K. VaryHokej - 42. kolo - 16. 1. 2026:Olomouc vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
16. 1. 18:00
  • 2.45
  • 4.10
  • 2.45
Hradec Kr. vs. KladnoHokej - 42. kolo - 16. 1. 2026:Hradec Kr. vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
16. 1. 18:00
  • 2.42
  • 4.30
  • 2.32
Liberec vs. TřinecHokej - 42. kolo - 16. 1. 2026:Liberec vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
16. 1. 18:00
  • 2.40
  • 4.13
  • 2.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

OBRAZEM: Jak vypadala největší hokejová návštěva v Česku? Brno stále drží rekord

Improvizovaná tribuna při hokejových hrách v Brně pojmula 21 500 fanoušků. (8....

Na den přesně před deseti lety vyprodali brněnští hokejisté improvizovanou arénu pod širým nebem za Lužánkami a na čtyři roky stanovili absolutní divácký rekord jednoho extraligového utkání na 21 500...

Hertl zařídil vyrovnání v 60. minutě, Pastrňák jistil výhru Bostonu

Aktualizujeme
Tomáš Hertl slaví vyrovnávací branku 7 sekund před koncem.

Ve čtvrtečních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Pavel Zacha (0+1) s Davidem Pastrňákem (1+0) byli u pátého úspěchu Bostonu v řadě. Vítězství 4:2 nad Seattlem navíc předcházelo slavnostní...

16. ledna 2026  7:05,  aktualizováno  8:39

Zacha v Bostonu září štěstím a vyhlíží olympijské hry: Chtěl bych na Sáblíkovou

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.

Čtyři roky v Bostonu považuje za super start nové kariéry, kterým zapomíná na předešlé trápení v New Jersey. Před pár dny v NHL zvládl svůj první hattrick, Bruins pořád živí naději na play off. A za...

16. ledna 2026  8:30

Sparťané se čílí: Musíme se nad sebou zamyslet! Od Komety schytali další lekci

Hráči Komety se radují z vedení na Spartě.

Na Spartě si zase připomněli poslední semifinále play off. Jen tentokrát už v předehrávce 42. extraligového kola. V roli školitele opět dříči z hokejové Komety. Obětaví, neústupní a efektivní. Za...

15. ledna 2026  23:09

Sparta dvojnásobně přestřílela Brno, ale stejně padla. V oslabení rozhodl Zábranský

Gólman Komety Stezka kryje zakončení sparťanského Řepíka.

Čtyřicet čtyři střel na bránu stačilo hokejistům Sparty na pouhopouhý gól. Ve čtvrteční předehrávce 42. kola extraligy Pražané na domácím ledě podlehli Kometě 1:3. Definitivní pojistku pro Brno...

15. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  21:13

Půjde Dobeš na farmu? Český brankář doplácí na šachy v týmu, kouč z debat pění

Brankář Montrealu Canadiens Jakub Dobeš si upravuje rukavici v utkání proti...

Na první dobrou se to nezdá, ale v Montrealu panují samé zmatky. Alespoň pohledem brankářů. Ti se totiž v řadách Canadiens točí hned tři bez stanovené jedničky. Jakub Dobeš, který sezonu hokejové NHL...

15. ledna 2026  16:45

Smůla a nejistota pro národní tým. Vladař se v NHL zranil, přijde o olympiádu?

Dan Vladař z Philadelphia Flyers a letící puk

Přesně čtyři týdny před úvodním zápasem na olympijských hrách proti Kanadě musí čeští hokejisté řešit nepříjemnou situaci. Brankář Dan Vladař z Philadelphie se totiž v nočním utkání NHL proti Buffalu...

15. ledna 2026  13:17

Kocha nakopla olympijská nominace. Hned se dočkal první branky

Obránce Ocelářů Patrik Koch naráží na mantinel mladoboleslavského útočníka...

Čech Tomáš Kundrátek a Slováci Libor Hudáček, Patrik Koch a Martin Marinčin jsou z třineckých hokejistů v nominaci na únorové olympijské hry. „Doufal jsem a věřil, že to vyjde,“ řekl k nominaci Koch,...

15. ledna 2026  11:11

Vladař kvůli zranění střídal, Rangers schytali další drtivý debakl

Hokejisté Ottawa Senators slaví gól v zápase s New York Rangers, pokořeným je...

Po bodových hodech českých reprezentantů z posledních dní v NHL přinesl středeční program pro změnu špatnou zprávu. Gólman Philadelphie Dan Vladař kvůli zranění odstoupil po první třetině na ledě...

15. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  8:08

Stříbrný junior Kubiesa dvakrát skóroval, Vsetín ale výhru uhájil

Útočník Matěj Kubiesa z Frýdku-Místku slaví gól.

Jihlava ve 40. kole první hokejové ligy potvrdila roli favorita, druhý celek tabulky zvítězil na domácím ledě 4:3 nad Táborem. Vyhráli i další favorité Litoměřice, Kolín a Vsetín, zato nová trojice...

14. ledna 2026  21:44

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Miroslav Šatan

Nominaci na olympijské hry oznámili už v minulém týdnu, vzhledem k inspekční cestě do zámoří ale soupisku slovenských hokejistů okomentovali trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan...

14. ledna 2026  17:45

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Snad jsou temné časy pryč. Anaheim zlomil bídnou sérii, Dostál po delší době zazářil

Lukáš Dostál se raduje se spoluhráči z Anaheimu z výhry nad Dallasem.

Na ten moment čekali dlouho. Konkrétně 24 dní. Po takové době hokejisté Anaheimu konečně zvítězili. Navíc proti Dallasu, jednomu z favoritů celé NHL. „Když hrajeme, jak máme, výsledky se dostaví,“...

14. ledna 2026  15:40

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

14. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.