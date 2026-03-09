Premium

Zase hattrick! Pro Zachu ale neměl cenu: S prohrou se vytrácí. Pastrňáka naštvali sudí

Autor:
  13:21
Skoro deset sezon v zámoří čekal na tak strhující výkon, kterým donutí fanoušky shodit čepice na led. V roce 2026 má najednou český hokejista Pavel Zacha hattricky v NHL rovnou dva! „Hraje neuvěřitelně,“ rozplýval se jeho krajan a spoluhráč v Bostonu, David Pastrňák. „Zvládá vše, na co si vzpomenete, pět na pět, přesilovky, oslabení, buly... Pro tým je moc důležitý.“

Po utkání s Pittsburghem, který Bruins sehráli v noci na pondělí, ale Zacha radostí zrovna nezářil. Rozhodně ne s ohledem na výkon, jaký předvedl.

„V tu chvíli, kdy jsem se potřetí prosadil, to byl dobrý pocit. Vedli jsme. Ale pak už jsem na to nemyslel,“ líčil v kabině přítomným žurnalistům.

Jeho tři trefy totiž nestačily ani na výhru, i přes slibně rozjetý duel. Pozici první hvězdy si před osmadvacetiletým Čechem ukradl soupeř Mantha, který dvěma góly přispěl k vítězství Penguins 5:4 po prodloužení.

Zacha v NHL vstřelil další hattrick, Nečas po olympiádě poprvé nebodoval

„Že se mi podařilo dát tři góly? To se po zápase, který nevyhrajete, nějak vytrácí,“ hlesl Zacha. „Za bod jsem rád, ale dva by byly určitě lepší, ještě v této fázi sezony.“

Boston drží poslední postupovou pozici do play off o tři body před dorážejícím Columbusem, který má ještě zápas k dobru. Výhoda se tenčí. A tak v týmu cítí, že si během zápasu, v kterém vedli 3:0 a do třetí části vstupovali ještě s dvougólovým náskokem, dovolili velký luxus.

„Na druhou stranu, oni už předtím měli pár šancí. Korpi (brankář Korpisalo) nás držel ve hře, přestříleli nás, zvlášť v té třetí třetině. Ale jde o situaci, co musíme zvládnout ubránit. A takové zápasy vyhrávat,“ věděl dobře brněnský rodák.

Pavel Zacha z Bostonu slaví se spoluhráči gól proti Pittsburghu.

Jeho lajna, druhá v pořadí, táhla na venkovním ledě tým k vítězství. Jednou centr s číslem 18 pálil na přesilovce tak, jak to běžně dělá kolega Pastrňák. Pak se dvakrát osvědčila souhra se skvěle nahrávajícím Arvidssonem.

Jednou přišel pas od postranního mantinelu do středu a Zachovo přehození kotouče do bekhendu, kdy nechal gólmana Šilovse se marně roztáhnout. Poslední zásah pak měl, zdálo se, ještě důležitější roli.

Pittsburgh zrovna dominoval, dvěma góly v probíhající 47. minutě, v rozmezí 33 sekund srovnal. Zhruba dvě minuty nato ale Zacha v PPG Saints Areně dalším vedoucím gólem trochu stáhl decibely. Arvidsson ho tentokrát objevil od zadního hrazení, v předbrankovém prostoru se přitom angažoval ještě třetí do party Mittelstadt.

Pavel Zacha slaví třetí branku v utkání.

„Jsem rád, že to klape, každý den tu souhru víc a víc pilujeme, já se teď snažil být na místech, aby mě Arvy viděl, všímal jsem si, jak kouká přes rameno. Funguje to, vytváříme si šance,“ pousmál se Zacha

„Je vidět, že od začátku si ta lajna fakt skvěle rozumí,“ uznale pokynul také Pastrňák. „Měli svůj den, jen od nás bylo potřeba, abychom je trochu podpořili.“

Hlavní hvězda celku pod vedením kouče Marca Sturma se sebekritikou nešetří, přestože se také prosadila. Poprvé od 28. ledna, atypicky při dobrém napadání.

Podívejte se na trefu Davida Pastrňáka po zaváhání brankáře Šilovse:

Úleva? „Ne,“ prohodil stroze Pastrňák. Nebyl dobře naladěný, zvlášť po rozhodující brance v prodloužení, kdy zůstal mimo hru a nesvázal se s žádným protivníkem. Krátce předtím ale schytal úder od obránce Karlssona.

„Zatarasil mi cestu, rozhodčí to neodpískali, podle mě to bylo jasné nedovolené bránění, jednoznačně na vyloučení,“ nechápal. „Stálo nás to bod, na druhou stranu jsme se do téhle situace neměli vůbec dostat.“

Bruins můžou jen doufat, že je nadvakrát promarněné vedení nebude mrzet, zbývá jim posledních devatenáct zápasů. Pittsburgh i tak opouštěli s určitou nadějí, ve srovnání s předešlými venkovními utkáními, kdy prohráli v Nashvillu (3:6) a Philadelphii (1:3) si tentokrát vedli lépe.

Podívejte se na vítězný gól Pittsburghu, po kterém si Pastrňák stěžoval:

„Chtělo to jen o kousek líp. Můžeme to brát pozitivně, nemyslím, že jsme hráli hrozně, byl to krok správným směrem. I když měli momentum a dali dva góly, dokázali jsme se sebrat a znovu vést,“ glosoval Pastrňák. „Akorát jsme bohužel udělali příliš mnoho chyb a ty rozhodly.“

Pavel Zacha přijímá gratulace od Charlieho McAvoye k hattricku.
Pavel Zacha slaví třetí branku v utkání.
Pavlu Zachovi přistály po třetí brance pod nohy čepice.
Casey Mittelstadt gratuluje Pavlu Zachovi k druhé brance.
18 fotografií
Vstoupit do diskuse
Výsledky

