Bostonská proměna: tým slaví, Zacha kryje Pastrňáka. Už umíme vydržet, zní z kabiny

V TD Garden se zrovna hrálo prodloužení. Za stavu 2:2. 22,2 sekund před koncem sudí vhodil puk ve středním pásmu. Zacha, který také díky příhodnému odrazu uspěl na buly, pak stál i na konci rychlé sekvence.
Úseku, kdy jeho tým nepustil puk z hokejek. A to ještě před dvěma týdny, kdy tropil hloupé ztráty a prohrával souboje, nebývalo zvykem.
Ostuda, trapas... Vše je špatně! V Bostonu se kají, tým okolo Pastrňáka je opět v krizi
Osmadvacetiletý Čech místo bouřlivých oslav prudce máchl rukou a ukázal na spoluhráče Charlieho McAvoye. On mu přichystal jednu z nejsnazších tref v kariéře.
„Je to výtečný bruslař, naláká hráče, vytvoří situaci dva na jednoho, udělá skvělou akci. Teď tuhle dovednost ukázal,“ chválil střelec vítězné branky.
Šikovný americký zadák nejprve zavezl puk do útočného pásma a přihrál na brankoviště Zachovi, kterého ale stihl včas rozhodit obránce Ottawy.
McAvoy vzápětí z rohu sebral odražený puk, udělal další obrátku, vytvořil přečíslení. Po jeho druhé nahrávce, tentokrát nepovedené, nastal zmatek. Puk prošel mezi betony brankáře Ullmarka, za nimi se zastavil. Tam ho centr z Brna objevil a dorazil. Do sirény zbývalo pět a půl vteřiny.
„Bylo to velké týmové vítězství, až do konce všechny lajny šlapaly,“ pochvaloval si velice klidně vystupující Zacha. „I přes zranění a to, že nám pár hráčů odstoupilo, jsme drželi pospolu a uspěli.“
Bruins dál potvrzují, že útok jim dlouhodobě funguje. Momentálně se týmu daří dokonce i bez výrazného bodového příspěvku hlavní hvězdy Davida Pastrňáka, který v posledních třech utkáních zapsal akorát jednu sekundární asistenci.
Jeho obvyklý příspěvek vykrývá mimo jiné krajan, jenž se v nejsledovanějších statistikách prosadil popáté v řadě. Celkově má skvělou bilanci 4+10, možný základ pro individuálně nejpovedenější sezonu.
Zacha natáhl vítěznou sérii Bostonu, Palát slavil gól proti Dobešovi
Po pátém triumfu ho navíc vyhlásili první hvězdou utkání.
„Hlavně je ale vidět, že se pořád posouváme,“ odmítal pozornost strhávat na sebe. „V obraně se zlepšujeme, hodně jsme ztráceli puky ve středním pásmu, teď odvádíme lepší práci. Ale místa pro posun je pořád dost.“
Na příkladu Bostonu se každopádně krásně ukazuje, jak se lze během pár dnů vydrápat z krize a nabrat sebevědomí. Nejlépe to vystihuje právě porovnání dvou posledních zápasů se Senators. Výsledky 2:7 a nyní 3:2 po prodloužení. Úplně jiná vystoupení, proměna.
„Byla to pro nás velká motivace, tam jsme byli mizerní a prohráli fakt špatným způsobem,“ zavzpomínal Zacha. „Chtěli jsme jim to vrátit, jedině dobře, že to vyšlo.“
Jak to? Boston na ledě neztrácel z důvodu, že by výkonnostně zaostával, jen kupil zbytečné omyly. Špatně ke klíčovým momentům přistupoval nastavením v hlavě.
„Během té negativní série jsme se naučili, že je potřeba vydržet a nestřílet se do nohy,“ popisuje útočník Sean Kuraly. „Po gólu jdeme na led, soustředíme se, odehrajeme pár střídání a držíme se na kotouči. Nakonec nějakou chybu vyrobí i soupeř.“
Bruins z nového přístupu vytěžili hned čtyři těsná vítězství, z toho tři nad rámec šedesátiminutové základní hrací doby. Ve vypjatých chvílích mají tentokrát evidentně navrch.
„Hodně pomáhá právě to, že držíme puk,“ podotýká Zacha. „Nemusíme nic honit, což je obzvlášť v prodloužení znát. Když se během něj jen snažíte získat kotouč, je to frustrující. Ale my jsme vyhráli buly, počkali si na jejich chybu a vyplatilo se.“
Celek z Massachusetts si po solidním startu zase dělá zálusk na pozice pro play off. Navzdory předpokladům opět ukazuje, že probíhající sezona by nemusela představovat úplný propadák. Soutěž je ale stále teprve na začátku.
Podívejte se na sestřih z utkání mezi Bostonem a Ottawou: