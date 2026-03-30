Velký zvrat a prvotřídní forma. Úplně jsme přepli, libuje si Zacha. Boston zvedly bitky

Jestliže se v tuzemsku u hokeje i fotbalu označují zápasy dvou blízkých konkurentů jako bitvy „o šest bodů“, v zámořském systému, kde vítěz zapíše dva body, se v noci na pondělí hrálo o čtyři.
Boj o divokou kartu, poslední dvě místa ve vyřazovacích bojích, je ve Východní konferenci pořádně nabitý. Před vzájemným utkáním v Columbusu oba týmy dělily tři body. A domácí měli skvěle nakročeno, aby se Bruins přiblížili na jediný.
Skvělý Zacha režíroval obrat Bostonu, Dobeš byl první hvězdou zápasu
Po první siréně vedli 3:0! Pastrňákovi a spol. tak spíš hrozil debakl. A to v závěsu v tabulce ještě číhají Ottawa, Detroit a Philadelphie.
„Kluci si možná mysleli po předešlém dni, kdy odvedli skvělý poctivý výkon po celý zápas, že to bude lehké, ale v NHL si prostě nikdy nemůžete oddechnout,“ vysvětloval si kouč Marco Sturm špatnou úvodní dvacetiminutovku, ani ne den po vítězství nad Minnesotou (6:3), jedním z hlavních favoritů soutěže.
Jinak jej ale naplňovala hlavně hrdost. Jeho tým ukázal charakter a bodově přitom vynikl Zacha. Ve 47. minutě nahrával McAvoyovi na první týmový zásah. Za dalších 134 sekund přidal vynikající teč. A největší moment si užil při mohutném finiši.
Jedenáct sekund před koncem využil nepřehledné situace a zavěsil. Naskákali na něj spoluhráči, další se bouřlivě objímali na střídačce. Tak moc důležité tohle vyrovnání bylo.
Podívejte se na vyrovnávací gól Pavla Zachy:
PAVEL ZACHA TIES IT FOR THE BRUINS WITH 11 SECONDS LEFT TO FORCE OT 🫨🚨 pic.twitter.com/GUtdExwKwG— Gino Hard (@GinoHard_) March 29, 2026
„I když nemáme dobrý start, dovedeme si poradit a najít cestu až k vítězství,“ poznamenal nový střelec, druhá hvězda utkání hned za Viktorem Arvidssonem (0+3, vítězný nájezd), která ze sebe snímala pozornost.
„To Jano a Kasty nám dodali impuls dál do druhé třetiny, my už se toho pak jen drželi v dalším průběhu utkání,“ poukazoval Zacha na spoluhráče Jeannota s Kastelicem. A zdaleka nebyl sám.
Dva dříči, křídelníci ze čtvrté formace, se ke konci úvodní třetiny pustili krátce po sobě do pěstních soubojů. Oba trvaly poměrně dlouho, navrch s pořízky Gudbransonem a Olivierem, kteří s bitkami mají velké zkušenosti.
Podívejte se na bitku mezi bostonským Jeannotem a Gudbransonem:
Back to back HEAVYWEIGHT TILTS between Jeannot and Gudbranson and then Kastelic and Olivier 😱🥊 pic.twitter.com/GC89riyvrY— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) March 29, 2026
„Respekt!“ doplnil jen uznale McAvoy.
„Ukazuje to, jaký máme tým, potřebovali jsme popostrčit a tady je vidět, jak se o sebe kluci starají, navzájem si pomáhají. Stálo to hodně práce a úsilí, ale vyplatilo se. Jsem za ně ohromně šťastný,“ poznamenal Sturm.
Jasnou převahu totiž v následujících dvou třetinách měl Boston. Střelecky i v držení kotouče.
„Přehrávali jsme je... Když jste tak dlouho v obranném pásmu a nemáte moc možností ani se dotknout puku, bere to energii. My jsme úplně přepli a hráli jako tým,“ hodnotil Zacha. „Jsem moc rád, jak se do toho kluci pustili a všechny nás nastartovali.“
Zmařené plány, pak životní forma. Zacha tlačí Boston k nečekanému úspěchu
Ukázalo se, jak zdánlivě drobná jednotlivost nakonec může rozhodovat o účastnících play off. Když kabina funguje. A mužstvo má střelce, tady momentálně v osmadvacetiletém Čechovi, který si 59 sezonními body vyrovnal osobní maximum v NHL.
Těch si ale vůbec nevšímá. Hlavní pro něj je, že Boston, který nadále překvapuje, od nejbližšího z konkurentů dělí už čtyři body.
Zbývá osm utkání.