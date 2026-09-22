„Zabývá se tím agent, je to do jisté míry mimo moji kontrolu,“ vysvětlil mistr světa z roku 2024.
S ledovým klidem a vědom si svých kvalit, které v minulém ročníku dokázal vystupňovat v nejproduktivnější sezonu v nejlepší hokejové lize světa.
V 78 zápasech zaznamenal 65 bodů, výrazně si vylepšil střelecké maximum, když se dostal na hranici 30 gólů, čímž o jeden zásah předčil i Davida Pastrňáka.
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„Střílel jsem mnohem víc z míst před brankou. Pomohlo mi, že jsem byl v přesilovkách postavený před ní a víc jsem využíval své tělo,“ přiblížil český střelec.
Mezi kanonýry nestačil v klubu pouze na Morgana Geekieho, v bodech rovněž na kanadského forvarda a Pastrňáka. Ještě více si tak upevnil roli v celku Bruins, kde vstoupí do páté sezony.
„Můžu se usmívat a hrát hokej za tým, za který rád hraju,“ pochvaloval si Zacha.
A také v klubu by byli rádi, pokud by spolupráce pokračovala i po červnovém vypršení stávajícího kontraktu. Ten brněnskému rodákovi platí od roku 2023, ročně si díky němu přijde na 4,75 milionu dolarů.
Tedy na částku, jež se vzhledem k nedávným megalomanským podpisům Calea Makara, Macklina Celebriniho či Lea Carlssona může zdát směšně nízká.
Jistě, Zacha se přece jenom až do této nejvyšší kategorie neřadí, i když nasbíral pouze o dva body méně než Carlsson. Ve Švédův prospěch hovoří perspektivní výhled, neboť je o sedm let mladší a Anaheim kolem něj hodlá v následujících letech postavit tým.
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Proto Ducks vysokou částku v hodnotě 18 milionu dolarů ročně, kterou Carlssonovi nabídla přes takzvaný offer sheet Philadelphia, nakonec dorovnali. Polepšit si může i Zacha, ač samozřejmě ne až do takové výše.
Například mezi hráči s totožnou či podobnou produktivitou lze najít o rok staršího Alexe Tucha, který má roční výši smlouvy na hodnotě 10,5 milionu dolarů, dokonce o pět let starší Brock Nelson pobírá 7,5 milionu dolarů.
Na podobnou částku by mohl mířit i odchovanec Komety. „Don ví, jaký je náš požadavek,“ naznačil tajemně se zmínkou generálního manažera Dona Sweeneyho.
I ten na námluvy reagoval: „Probíhá komunikace s jeho zástupci, vedeme konstruktivní dialog. Zatím jsme nenašli vhodné řešení. Ale víme, jak důležitý je Pavs pro náš klub. Takže se budeme bavit dál.“
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Český forvard před pár dny zahájil kemp s Bostonem, ve formaci s ním bruslili Casey Mittelstadt a JJ Peterka. „S Pavlem se hraje snadno. Je to velmi chytrý hráč,“ pochvaloval si druhý jmenovaný.
Společně by tato trojice měla vytvořit druhý útok, ze hry ale není ani varianta, kdy Bruins vsadí na spolupráci Zachy s Pastrňákem v elitní formaci.
„Určitě ho vyzkouším i na jiných pozicích. Je to velmi krátká doba, ale rád využiju příležitost k testování různých věcí,“ nastínil trenér Marco Sturm.
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Šestku draftu z roku 2015 je zvyklý využívat i na první přesilovce, šanci mu ale dává také v oslabeních a spoléhá rovněž na jeho defenzivní schopnosti.
I proto by překvapilo, kdyby si celek z Massachusetts nechal Zachu utéct. Už v červnu si koneckonců vedení klubu dalo za cíl prodloužení smlouvy se zkušeným centrem.
„Pav je velkou součástí toho, jak se snažíme vybudovat klub, jenž chce vítězit. Každý hráč má nějakou časovou osu, která se různě vyvíjí. A já doufám, že ten společný bod nakonec najdeme,“ uzavřel generální manažer Sweeney.