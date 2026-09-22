Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Smlouva? Nevím, jak na tom jsem, přiznal Zacha. Boston zatím hledá vhodné řešení

Autor:
  14:36
Pavel Zacha (18) z Boston Bruins v zápase s Buffalo Sabres

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins v zápase s Buffalo Sabres | foto: Jeffrey T. BarnesAP

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins zakončuje na bránu Buffalo Sabres.
Pavel Zacha slaví svoji branku.
Bostonský útočník Pavel Zacha přihlíží gólu Emila Lilleberga z Tampy.
Bostonský útočník Pavel Zacha (vlevo) se snaží bránit Nikitu Kučerova z Tampy.
72 fotografií
Nachází se rok před koncem smlouvy. Po nejvydařenější sezoně v NHL v dosavadní kariéře. S tradičním předstihem už se začíná řešit i jeho budoucnost, nový kontrakt však hokejista Pavel Zacha zatím nemá. „Nevím, jak na tom jsem,“ přiznal devětadvacetiletý útočník Bostonu.

„Zabývá se tím agent, je to do jisté míry mimo moji kontrolu,“ vysvětlil mistr světa z roku 2024.

S ledovým klidem a vědom si svých kvalit, které v minulém ročníku dokázal vystupňovat v nejproduktivnější sezonu v nejlepší hokejové lize světa.

V 78 zápasech zaznamenal 65 bodů, výrazně si vylepšil střelecké maximum, když se dostal na hranici 30 gólů, čímž o jeden zásah předčil i Davida Pastrňáka.

Velký zvrat a prvotřídní forma. Úplně jsme přepli, libuje si Zacha. Boston zvedly bitky

„Střílel jsem mnohem víc z míst před brankou. Pomohlo mi, že jsem byl v přesilovkách postavený před ní a víc jsem využíval své tělo,“ přiblížil český střelec.

Mezi kanonýry nestačil v klubu pouze na Morgana Geekieho, v bodech rovněž na kanadského forvarda a Pastrňáka. Ještě více si tak upevnil roli v celku Bruins, kde vstoupí do páté sezony.

„Můžu se usmívat a hrát hokej za tým, za který rád hraju,“ pochvaloval si Zacha.

Pavel Zacha (18) slaví svůj gól se spoluhráči z Boston Bruins.

A také v klubu by byli rádi, pokud by spolupráce pokračovala i po červnovém vypršení stávajícího kontraktu. Ten brněnskému rodákovi platí od roku 2023, ročně si díky němu přijde na 4,75 milionu dolarů.

Tedy na částku, jež se vzhledem k nedávným megalomanským podpisům Calea Makara, Macklina Celebriniho či Lea Carlssona může zdát směšně nízká.

Jistě, Zacha se přece jenom až do této nejvyšší kategorie neřadí, i když nasbíral pouze o dva body méně než Carlsson. Ve Švédův prospěch hovoří perspektivní výhled, neboť je o sedm let mladší a Anaheim kolem něj hodlá v následujících letech postavit tým.

Zase hattrick! Pro Zachu ale neměl cenu: S prohrou se vytrácí. Pastrňáka naštvali sudí

Proto Ducks vysokou částku v hodnotě 18 milionu dolarů ročně, kterou Carlssonovi nabídla přes takzvaný offer sheet Philadelphia, nakonec dorovnali. Polepšit si může i Zacha, ač samozřejmě ne až do takové výše.

Například mezi hráči s totožnou či podobnou produktivitou lze najít o rok staršího Alexe Tucha, který má roční výši smlouvy na hodnotě 10,5 milionu dolarů, dokonce o pět let starší Brock Nelson pobírá 7,5 milionu dolarů.

Na podobnou částku by mohl mířit i odchovanec Komety. „Don ví, jaký je náš požadavek,“ naznačil tajemně se zmínkou generálního manažera Dona Sweeneyho.

I ten na námluvy reagoval: „Probíhá komunikace s jeho zástupci, vedeme konstruktivní dialog. Zatím jsme nenašli vhodné řešení. Ale víme, jak důležitý je Pavs pro náš klub. Takže se budeme bavit dál.“

Zmařené plány, pak životní forma. Zacha tlačí Boston k nečekanému úspěchu

Český forvard před pár dny zahájil kemp s Bostonem, ve formaci s ním bruslili Casey Mittelstadt a JJ Peterka. „S Pavlem se hraje snadno. Je to velmi chytrý hráč,“ pochvaloval si druhý jmenovaný.

Společně by tato trojice měla vytvořit druhý útok, ze hry ale není ani varianta, kdy Bruins vsadí na spolupráci Zachy s Pastrňákem v elitní formaci.

„Určitě ho vyzkouším i na jiných pozicích. Je to velmi krátká doba, ale rád využiju příležitost k testování různých věcí,“ nastínil trenér Marco Sturm.

Posila pro českou enklávu v Bostonu. Pastrňáka se Zachou doplní Ivan

Šestku draftu z roku 2015 je zvyklý využívat i na první přesilovce, šanci mu ale dává také v oslabeních a spoléhá rovněž na jeho defenzivní schopnosti.

I proto by překvapilo, kdyby si celek z Massachusetts nechal Zachu utéct. Už v červnu si koneckonců vedení klubu dalo za cíl prodloužení smlouvy se zkušeným centrem.

„Pav je velkou součástí toho, jak se snažíme vybudovat klub, jenž chce vítězit. Každý hráč má nějakou časovou osu, která se různě vyvíjí. A já doufám, že ten společný bod nakonec najdeme,“ uzavřel generální manažer Sweeney.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Pardubice vs. LiberecHokej - 11. kolo - 22. 9. 2026:Pardubice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
22. 9. 18:00
  • 1.58
  • 4.59
  • 4.74
Sparta vs. Ml. BoleslavHokej - 3. kolo - 22. 9. 2026:Sparta vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
22. 9. 18:30
  • 1.45
  • 4.79
  • 6.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Tak se ukaž, extraligo! Nová sezona, spousta otázek. Co všechno se bude řešit?

Pardubické mistrovské oslavy

Léto končí, začíná podzim. A s ním se vrací i extraliga. Po dlouhé přípravě, kterou chtějí mít hráči co nejrychleji za sebou. 140 dní poté, co Roman Červenka gólem v prodloužení šestého finále v...

Ovečkin opět podpořil Putinovu stranu. Ve volebním spotu stojí přímo za Lavrovem

Alexandr Ovečkin (vlevo) v družném rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem...

Ruský hokejista Alexandr Ovečkin se objevil v předvolebním videu strany Vladimira Putina. V něm hovoří Sergej Lavrov, ministr zahraničí a lídr kandidátky Jednotného Ruska, po jehož boku a za ním...

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Sparta padla v Kladně, Třinec zvládl velkou přestřelku s Brnem. Poprvé slaví i Dynamo

Kladno, 18. 9. 2026. Rytíři Kladno - Sparta Praha, 2. kolo hokejové extraligy....

Pátek přinesl druhé kolo hokejové extraligy. První zápas obstarali hráči Třince a Komety. Jedenáctigólovou přestřelku zvládli lépe Oceláři, Brno tak dál čeká na první výhru v nové sezoně. Sparta...

Smlouva? Nevím, jak na tom jsem, přiznal Zacha. Boston zatím hledá vhodné řešení

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins v zápase s Buffalo Sabres

Nachází se rok před koncem smlouvy. Po nejvydařenější sezoně v NHL v dosavadní kariéře. S tradičním předstihem už se začíná řešit i jeho budoucnost, nový kontrakt však hokejista Pavel Zacha zatím...

22. září 2026  14:36

Po zástavě nevěřili, že přežije. Sedláček se ale nevzdal a byl hvězdou paralympiády

Brankář českých parahokejistů Patrik Sedláček.

Přišel o nohu, prodělal embolii a lékaři mu dávali jedno procento s tím, že pokud to přežije, navždy bude upoutaný na lůžko. On se však vrátil ke sportu a letos Patrika Sedláčka v Miláně zvolili...

22. září 2026  14:01

Kdo se zúčastní Světového poháru? Kvůli problémům s Ruskem nevíme, zní z NHL

Zprava Nikita Kučerov a Alexander Ovečkin vyčkávají u střídačky během...

Nejistota trvá dále. Jak bude Světový pohár v hokeji v roce 2028 přesně vypadat, se zatím neví. A leckoho možná nepřekvapí, proč složení týmů nezná finální podobu. „Doposud jsme neučinili žádné...

22. září 2026  13:16

Můžeš se o mě opřít. Alscher nadchl Gudase i v kuchyni, co je čeká na Floridě?

Radko Gudas v akci v přípravném duelu s Carolinou.

Až se mohlo zdát, že ke svým čtyřem dětem přibral páté. „Zamiloval si je a ony jeho,“ potěšilo Radka Gudase. Před startem nové sezony NHL u sebe na dva týdny ubytoval Marka Alschera. Mladšího...

22. září 2026  10:07

Brankář Postava inkasoval až v nájezdech, Dobeš se radoval z výhry

Jakub Dobeš (vpravo) vychytal výhru Montreal Canadiens, gratuluje mu parťák...

Třetí hrací den přípravy na NHL z Čechů bodoval díky asistenci obránce David Špaček z Minnesoty. Do akce se dostali gólmani Michal Postava a Jakub Dobeš. Prvně jmenovaný brankář Detroitu neinkasoval...

22. září 2026  7:08,  aktualizováno  8:01

Je ještě vyšší než Chára, už se stihl poprat. Má moldavský obr šanci se prosadit v NHL?

Alexander Karmanov (84) se spoluhráči při tréninku talentů San Jose.

V hokejovém zákulisí se o něm mluvilo častěji než o daleko výše postavených hráčích na draftu. Jména hráčů, které si kluby NHL zvolí na samém konci, většinou nikdo nezná. Existují ale výjimky....

21. září 2026  15:52

Natáčíme více než v NHL. Jak Sparta tvoří obsah pro zápasovou show a na kostku

Atmosféra před třetím semifinále Sparta vs. Pardubice.

V úterý se poprvé v nové extraligové sezoně představí doma. Od 18.30 proti hokejistům Mladé Boleslavi. Sparta si stejně jako v předchozích sezonách připravila pro fanoušky pestrý obsah, který během...

21. září 2026  12:16

Dravecký oslnil debutem za Islanders. Vedl si skvěle, říkal kouč. Jak dlouho zůstane?

Vladimír Dravecký pálí na branku Devils při svém debutu v dresu New York...

Ukázal se v parádní formě. Ačkoliv takový výkon mohl čekat málokdo, český obránce Vladimír Dravecký v první zkoušce NHL obstál na výbornou. „Vedl si skvěle,“ chválil ho kouč hokejových Islanders...

21. září 2026  11:25

Kondelík zanevřel na bubble tea a zhubl: Loni jsem byl tlustý, extraliga je teď válka

Pardubičtí hráči slaví gól v duelu s Karlovými Vary.

Mohli byste si myslet, že centr třetí pardubické lajny Jáchym Kondelík bude po vítězství 5:2 nad Karlovými Vary, při němž se zaskvěl třemi kanadskými body (1+2), maximálně spokojený. K výkonu svého...

21. září 2026

Totální kolotoč? Kometa hledá optimální složení. A taky místo pro Svozila

Brněnský Luke Witkowski slaví trefu proti Hradci.

Kometa vstoupila do sezony dvěma odvážně zvolenými venkovními zápasy, jenže z Litvínova a Třince se vracela bez bodu. Natěšení brněnští hokejisté narazili. Proti Hradci Králové však dostali...

21. září 2026  9:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Galvas nám chybí, uznal kouč Kudrna. Liberec vychytal skvělý Pavlát

Kladenský Dominik Pavlát zasahuje v zápase s Libercem.

Bílí Tygři soupeře jasně přestříleli, jenže jim to nebylo nic platné. V brance Kladna navíc zářil skvělý Dominik Pavlát, který dostal letos poprvé šanci. „Byl to jeho zápas,“ vysekl mu poklonu...

21. září 2026  8:43

Nečas, Gudas a Dravecký asistovali, Badinka se trefil za Carolinu

Dominik Badinka přijímá gratulace ke gólu od spoluhráčů z Caroliny.

Druhý hrací den přípravy na novou sezonu hokejové NHL nabídl sedm zápasů. V duelu New Jersey s Islanders byl k vidění český brankářský souboj, ve kterém David Rittich po výsledku 2:1 předčil Vítka...

21. září 2026  7:03,  aktualizováno  8:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde