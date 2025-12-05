Premium

Kostka ho zmátla, dvě desetiny potěšily. Zacha gólově ožil a zastoupil Pastrňáka

Autor:
  13:13
Při absenci Davida Pastrňáka je přece jenom více pod drobnohledem, bodové příspěvky se od něj očekávají. Za parťáka nyní Pavel Zacha dokázal zaskočit střelecky, když se po více než roce v NHL prosadil dvakrát v jednom zápase. A Boston tak proti hokejistům St. Louis mohl i díky němu oslavit výhru 5:2.

Zachovy přesné zásahy přišly v průběhu druhé třetiny.

Nejprve si za stavu 3:1 přebral kotouč u pravého mantinelu na červené čáře, v útočném pásmu si najel na osu hřiště a střelou zápěstím do horního růžku nedal Jordanu Binningtonovi šanci.

O sedm a půl minuty také uzavřel gólový účet Bruins. V přesilové hře se odpoutal od obránců a po nabídce spoluhráčů zakončoval do odkryté brány.

Zacha dvěma góly jistil výhru Bostonu, Nečasovy body Coloradu nestačily

Emocím ale plný průchod zprvu nedal. „Podíval jsem se na kostku a tam na hodinách svítila nula, takže jsem si nebyl jistý,“ líčil po utkání Zacha.

„Ale když jsem jel ke střídačce, říkali mi, že zásah platil. To byl dobrý pocit,“ těšilo osmadvacetiletého forvarda, v jehož prospěch nakonec rozhodly dvě desetiny vteřiny.

„Zvlášť na konci třetiny inkasovaný gól týmy trochu srazí, když jdou do kabin. Takže jsem byl rád, že mi to tam spadlo,“ pochvaloval si Zacha.

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.
Pavel Zacha s pukem na holi.
Pavel Zacha na zemi bojuje o kotouč s Vincentem Desharnaisem.
Pavel Zacha s pukem na holi.
48 fotografií

Díky jeho trefám se Boston po dvou dějstvích dostal do vedení 5:1. A i přes jednu inkasovanou branku v poslední třetině si už Bruins náskok pohlídali.

„Bylo fajn, že jsme takhle vedli, ve třetí části už jsme se jen mohli soustředit, jak vedení udržet. I takové zápasy můžete ztratit, ale jsem rád, že jsme to dotáhli,“ uvedl brněnský rodák.

Střelecky se prosadil po devíti duelech, dvougólový zápis zaznamenal dokonce po více než roce. Tehdy se mu na konci listopadu zadařilo proti New York Islanders.

Bostonská proměna: tým slaví, Zacha kryje Pastrňáka. Už umíme vydržet, zní z kabiny

V probíhajícím ročníku se dostal na sedm tref, v tomto ohledu i v produktivitě mu v klubu patří třetí místo.

Jeho přínos je pro tým o to důležitější při Pastrňákově absenci. Hvězdný útočník by se podle trenéra Marco Sturma měl na led dostat brzy, ale momentálně ještě do zápasů není připraven. Kvůli nespecifikovaným problémům vynechal zatím čtyři duely.

V bodování ho tak přeskočil Morgan Geekie, jenž se mezi kanonýry vyhoupl s 21 trefami na druhé místo v celé NHL. A v celku z Massachusetts by jistě byli rádi, kdyby na dobrý výkon z posledního utkání navázal i Zacha.

Výsledky

Kostka ho zmátla, dvě desetiny potěšily. Zacha gólově ožil a zastoupil Pastrňáka

