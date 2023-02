Mladý hokejista překonal rakovinu. Cítí se jako nikdy, jen k NHL se už neupíná

„Vím, že NHL bude zase o krok blíž, ale zároveň pořád hrozně daleko. Chci se hlavně chytit v týmu na farmě,“ má jasno.

Uplynuly čtyři měsíce od chvíle, kdy jste se vyléčil z rakoviny. Jaké to bylo období?

Krásné. Byla to hezká změna. Měsíce léčby byly nepříjemné a složité, když člověk neví, co bude dál. Postupem času jsem si mohl jít zacvičit a následně se dostal i na led, kam jsem nemohl asi osm měsíců. Začal jsem ve volném čase dělat také jiné věci, než jsem byl zvyklý. Třeba jsme s přítelkyní začali chodit do divadla, což je příjemné.