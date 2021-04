Kyčle řekly dost. Mrzí mě, že nemůžu být u naší jízdy, říká Francouz po operaci

Před sezonou jste se podrobil operaci obou kyčlí a letos jste ani jednou za Colorado nenaskočil. Co vás trápí?

Přesto, že jsem se celou pauzu snažil rehabilitovat a dávat do kupy kyčle, tak se mi zranění zase ozvalo, když přišel kemp. Ten samý styl bolesti, který mě limitoval už v play off. Znovu mě poslali na rezonanci, potom jsme zažádali ještě o druhý názor, což je v NHL docela běžné. Jel jsem do hor ve Vailu, kde působí doktor Philippon, což je vyhlášená kapacita na kyčle.



Co jste se dozvěděl?

Naznačoval mi, že by bylo nejlepší udělat zákrok co nejdřív, aby se to tam už netlouklo dál. Popravdě jsem moc na operaci nechtěl, sezona teprve začínala, rozhodně jsem o ni nechtěl přijít. Píchl mi injekce, čekali jsme, jestli to pomůže. Pokračoval jsem v rehabilitaci, bohužel to nemělo žádný efekt. Pak už byla jen jediná možnost, a to byl chirurgický zákrok.

Byl konečný verdikt na vás, anebo rozhodl klub a lékař?

Všechno dohromady. Kdyby byla aspoň nějaká možnost jít chytat a nějakým způsobem to překlenout, určitě bych se snažil to takhle udělat. Ale šel jsem to v poslední moment zkusit na led, jestli budou kyčle po injekci aspoň trochu lepší. Popravdě už tam nebyl žádný efekt. Už nebylo moc na výběr. Věděl jsem, že to musíme nějak rozseknout a vyřešit co nejrychleji.

Byl jste na operaci obou kyčlí. Bolely vás obě stejně?

Jedna byla horší, jedna byla lepší. Myslím, že kdybychom neudělali obě, druhá by se časem třeba ozvala a byla by to škoda, když už teď budu meškat dost podstatnou část roku. Bylo lepší udělat obě najednou a být v cajku pro budoucnost.

Jak dlouho budete Avanlanche chybět?

Prognózy doktorů jsou různé, pohybuje se to zhruba od čtyř do pěti měsíců. Sám jsem to konzultoval s hráči, co operaci podstoupili už v minulosti. Ian Cole i gólman Semjon Varlamov měli v minulosti podobné problémy. Jeden se léčil rychleji, druhý pomaleji, je to dost individuální. Teď už je to jen na mně. Musím máknout, věnovat se rehabilitaci, abych byl co nejrychleji zpátky. Že by to bylo ještě v této sezoně, to by se asi rovnalo zázraku. Jak je sezona zkrácená, ubíhá strašně rychle. A tak je naděje hodně malá. Spíš směřuji myšlenky k další sezoně.

Čeká vás ještě dlouhý odpočinek, ale v jaké kondici jste teď?

Nejhorší už mám za sebou. První dva dny po operaci je nejhorší pasáž, kdy je z toho člověk trochu rozsekaný. Ale musím říct, že jsem překvapený, jak rychle rehabilitace postupuje. Na klinice mají docela zmáknutý protokol, co člověk dělá hned po operaci. Druhý den po ní člověka posadí na rotoped a už dělá nějaké kompenzační cvičení, hned se nastartuje proces.

Co vůbec děláte během dne, když teď nemůžete ani trénovat na ledě, ani hrát?

Jsem pod dohledem našeho týmu, máme v Coloradu výborného fyzioterapeuta a kondičního trenéra. Fyzioterapeut je tady hodně let, zažil dost hráčů, kteří si prošli touto operací, a tak přesně ví, co je potřeba dělat, a vede mě protokolem, který jsme dostali z nemocnice. Jezdím každý den na stadion, když jsou kluci pryč, dojíždím do rehabilitačního zařízení. A třikrát v týdnu mám ještě bazén na speciální tréninky pod vodou. Takže se teď rozhodně nenudím. Ale myslím, že je to dobře. Člověk neleží jen doma s nohou nahoře, má program a cítí i progres.

Fyzicky se dáte postupně dohromady. Jak jste ovšem snášel v hlavě, že jste si vydobyl pozici v NHL a teď přijdete o celou sezonu?

Je to těžké, když to člověk sleduje zpovzdálí. A když vím, co všechno jsem pro tohle musel udělat a obětovat. Nakonec dostanu stopku v podobě zdravotních problémů a je to hrozně nepříjemné. Na druhou stranu realisticky chápu, že je to součást naší práce a může se to stát každému.



To muselo být obtížné zvlášť ve chvíli, kdy bylo Colorado pasované zámořskými experty na vítěze Stanley Cupu a klub skutečně šlape.

Snažil jsem se do poslední chvíle bojovat. Trochu jsem se chytal stébla naděje v podobě té injekce, že bych byl schopný odehrát tuhle sezonu. Samozřejmě cítím, že máme letos ohromně silný tým, je to vidět na hře kluků. Hrozně mě mrzí, že u toho nemůžu být. Ale je to realita, kterou se snažím takhle přijmout a spíš se koukat do budoucna.

Jak vás v návratu podporuje klub?

Tady je výborné vedení. Joe Sakic je bývalý hráč, sám ví, jaké to asi je. Když se potkáme, ptá se, jak mi je. V tomhle mám od Colorada podporu a hlavně chápou, že člověk musí být zdravý, aby mohl podávat nějaké výkony. Kdybych se snažil hrát s bolestí, vůbec nikam by to nevedlo, v tomhle mají dost realistický pohled.