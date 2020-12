Je mu třicet, tělo se ozývá. Přesto si Francouz vychytal v NHL slibnou pozici

Pracně a postupně buduje i brankářskou kariéru. Není to úplně dávno, co ji křísil v první lize. Přes extraligu, KHL a reprezentaci se dostal do Colorada, kde mu před dvěma lety nachystali místo na farmě. Teď už je jednou z postav, na níž budou závislé výsledky nadupaných Avalanche. „Jsem ohromně natěšený,“ vzkazuje Francouz. Jeho nadšení umocňuje, že se k vytoužené pozici v NHL dostal ve třiceti. A po přípravě, v níž se ocitl i na invalidním vozíku.