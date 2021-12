Marodi se vrací. Nečekaná šance pro Francouze, složitý úkol pro Mrázka

Před začátkem sezony patřili mezi hlavní adepty na pozici brankářské jedničky české hokejové reprezentace pro olympijské hry. Očekávalo se, že se o ni poperou mezi sebou. Jak Pavla Francouze, tak Petra Mrázka ale hned zkraje základní části přibrzdily zdravotní problémy. Teď se oba vrací do akce. Zapojili se do tréninku, rozchytali se na farmě a v nejbližších dnech by měli znovu naskočit do zápasového kolotoče NHL.