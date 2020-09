Bez Francouze se dařilo, co dál? Colorado řeší dilema, hrozí vypadnutí

Pavlu Francouzovi patřilo brankoviště Avalanche od prvního zápasu druhého kola se Stars po zranění jedničky Philippa Grubauera. A českému brankáři se dařilo spíš méně než více.

Jen jednou vyhrál, zato dvakrát nezabránil porážce, a ve čtvrtém zápase série dokonce přepustil po pěti inkasovaných brankách místo konkurentovi Michaelu Hutchinsonovi. „Musí se zlepšit, bez debat. Víme, že umí chytat mnohem lépe,“ kritizoval ho trenér Jared Bednar.

Do pátého utkání Francouz už vůbec nezasáhl, neseděl ani na střídačce jako náhradník a Hutchinson vychytal výhru 6:3.

„Žádný tlak, jen příležitost,“ usmíval se Hutchinson. Poprvé v kariéře nastoupil v play off NHL od začátku zápasu, teprve podruhé zažil utkání ve vyřazovacích bojích na vlastní kůži.

Klub Francouzovu absenci podle pravidel (ne)vysvětlil frází „unfit to play“. Nezpůsobilý ke hře. Za to schováte jakýkoliv důvod. Zámořští novináři se tak trenérů ptají spíš na to, kdo nastoupí do zápasu číslo šest.

Znovu Hutchinson? V play off sice neprověřený, ale s prvním vítězstvím v kapse a po 127 zápasech v NHL celkově zkušenější?

Stanley Cup 2020 Program a výsledky

Nebo se vrátí Francouz? Kritizovaný, mimo svou obvyklou formu, zato po 36 duelech v NHL statisticky kvalitnější?



„Jméno jedničky neprozradím. Jen řeknu, že jsem od Hutchinsona očekával výborný výkon, on jej předvedl a upřímně doufám, že ho ještě párkrát zopakuje,“ naznačil kouč Bednar.



„Hutchovi věříme. Především vůbec neřešíme, kdo je v bráně,“ řekl útočník Pierre-Edouard Bellemare.

Dallas vede 3:2 na zápasy, Colorado se nesmí splést, až vyjede ve dvě v noci středoevropského času k dalšímu utkání. Do třetího kola zatím postoupili Tampa Bay Lightning, kteří vyřadili Boston Bruins. Stejně jako Dallas vedou i týmy Vegas Golden Knights nad Vancouver Canucks a New York Islanders nad Philadelphia Flyers.