Šance pro Francouze? Parťák je zraněný, Colorado tuší delší absenci

„Jsem v pohotovosti pořád, je to moje práce,“ vyprávěl nevzrušeně na pozápasové tiskovce Pavel Francouz. Ten si v základní části rovnoměrně dělil porce zápasů s kolegou Philippem Grubauerem, v play off už však coby jednička Avalanche figuroval německý gólman.

Teď je ale možná vše jinak. V úvodní partii druhého kola play off mezi Coloradem a Dallasem se Grubauer zranil, navíc po celkem banálním zákroku. Na začátku druhé třetiny (za stavu 1:3) se pravým betonem natáhl po nepřesné ráně Denise Gurjanova, jenže si při rozkleku poranil levou nohu. Zůstal dlouho ležet nehybně na ledě a až za asistence zdravotníka se nakonec zvedl, přičemž levou nohu vláčel za sebou.

Zranění Philippa Grubauera a nástup Pavla Francouze:

„Něco si natáhl a nemohl pokračovat dál. Je to pro nás špatná zpráva,“ hlesl po utkání trenér týmu Jared Bednar. Ztráta je to citelná, Grubauerovi se totiž v play off dařilo výtečně. V prvním kole proti Arizoně (4:1 na zápasy) pustil ve čtyřech utkáních, do kterých nastoupil, dohromady jen čtyři branky.



Start úvodního střetnutí série s Dallasem už mu tolik nevyšel, tři inkasované góly z první třetiny ale překrylo zranění z 24. minuty. Náhradník Francouz se tak urychleně dostrojil a spěchal čelit rozjetým Stars. Spoluhráči jej sice potěšili brzkým snížením, jenže na trefu Landeskoga záhy odpověděl svým druhým zásahem večera Radulov.

Český gólman lovil puk ze sítě ještě ve třetí třetině, z 20 střel tedy inkasoval dvakrát. „Měl jsem pár dobrých zákroků, ale bohužel se nám nepodařilo zápas dotáhnout,“ mrzelo Francouze po porážce 3:5. „Prohráváme sice v sérii 0:1, ale určitě nic nevzdáváme.“

Kouč Bednar připustil, že Grubauerovo zranění zřejmě nebude rychlou záležitostí. „Až čas ukáže, na jak dlouho bude mimo. V tuhle chvíli nemám tušení, ale neočekávám, že se druhý den objeví na tréninku nebo něco podobného. Znamená to, že tu máme fušku pro Francouze.“

30letý český gólman byl v podobné situaci už v únoru, kdy se Grubauer rovněž zranil, a Francouz tehdy v brance Avalanche exceloval. V podobný průběh doufají v Coloradu i nyní, byť tlak vyřazovacích bojů se nedá se základní částí porovnávat. Proti Dallasu už se ale Francouz v letošním play off jednou blýskl, ve skupině o nasazení vynuloval střelce Stars při výhře 4:0. Jednou si zachytal i v sérii s Arizonou, to však skončilo porážkou 2:4.

Týmu z Denveru momentálně nechybí jen Grubauer, v posledním střetnutí museli Avalanche řešit také absenci útočníka Matta Calverta („unfit to play“) či obránce Erika Johnsona, který kvůli zranění odstoupil v průběhu utkání.

Největším strašákem je ale zatím marodící brankářská jednička. Dokáže Francouz znovu zastat Grubauerovo místo? Druhé utkání série Colorada s Dallasem je na programu v noci na úterý.