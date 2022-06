Ať hlavně nespadnu! Francouz balancoval s pohárem: Cítím zadostiučinění

Do finále zasáhl jen jedinkrát. Ve třetím utkání střídal zhruba v polovině Darcyho Kuempera, který pětkrát inkasoval. Ani Francouz tehdy Avalanche od porážky neuchránil, ač lovil puk ze sítě už pouze jednou.

Šlo mimochodem o jediný případ letošních vyřazovacích bojů, kdy musel plzeňský rodák v brance Colorada vstřebávat prohru. Zbylých šest duelů, do nichž zasáhl, skončilo vítězstvím.

Tentokrát sledoval jen z lavičky, jak jeho spoluhráči otáčejí průběh zápasu. Rozhodující trefu si připsal Artturi Lehkonen, jehož vedení přivedlo těsně před koncem přestupového okna.

„Před uzávěrkou výměn k nám přišli hráči, kteří nám ohromně pomohli. Věřil jsem pořád víc a víc, že můžeme Stanley Cup získat,“ líčil Francouz.

Už v základní části patřili Avalanche mezi nejlepší, více bodů nastřádala pouze Florida. Tým kolem šikovného beka Makara a elitního centra MacKinnona šlapal takřka perfektně. Nejprve smetl v prvním kole Nashville, poté si poradil se St. Louis i s Edmontonem.

Na závěr přišel úkol nejtěžší, ani Tampa Bay však Colorado nezastavila a nezkompletovala svůj „zlatý hattrick“.

„Šli jsme do sezony s velkými očekáváními. Byli jsme jedním z favoritů a v play off jsme ukázali obrovskou sílu. Když jsem zvedal pohár, proběhla mi celá cesta hlavou. Je to velké zadostiučinění,“ podotýkal gólman v kontextu svých dlouhodobých zdravotních potíží.

Minulou sezonu musel vynechat úplně, během té končící odchytal v základní části 21 utkání a dalších sedm přidal ve vyřazovacích bojích. Na rozdíl od Kuempera, svého konkurenta v brankovišti, nemusí řešit kontrakt. S Coloradem má totiž podepsáno i na příští ročník.

Teď jej ale především čekají zasloužené oslavy. Během pondělí se přesouvá do Denveru za svou rodinou, poté přiveze pohár i domů do Plzně. „Tam už se všichni těší, užijeme si to,“ vzkázal.

Stal se mimochodem devětadvacátým Čechem v historii, který Stanley Cup získal. Je však teprve třetí, komu se podobný kousek z krajanů povedl, aniž by byl draftovaný.

Do širšího kádru Colorada patří i Martin Kaut, ten ovšem nezasáhl do finálové série ani neodehrál potřebnou polovinu utkání základní části. Jeho jméno tak bude na rozdíl od Francouze na poháru chybět.