Francouz má práci v NHL, stal se brankářským skautem Colorada

Čtyřiatřicetiletý Francouz oficiálně ukončil hráčskou kariéru v dubnu po vleklých zdravotních problémech. Už v sezoně vedení klubu pomáhal s vyhledáváním brankářských talentů a podílel se na přípravě podkladů pro draft.

Na letošním mistrovství světa v Praze se blýskl jako expert České televize a nyní dostal od klubu z Denveru nabídku na dlouhodobou spolupráci. „Jsem šťastný, že můžu být stále v kontaktu s Coloradem a Avalanche. Novou roli si užívám,“ řekl Francouz, jenž v NHL odchytal během čtyř sezon 73 zápasů v základní části, ve 44 z nich pomohl týmu k výhře.

V play off zasáhl do 13 utkání a slavil s Avalanche osm vítězství. Při úspěšném tažení za Stanleyovým pohárem měl bilanci šesti vítězství ze šesti zápasů, které se mu započítávaly do statistik.