Šéf, kterého nikdy neviděl, ho chce vyměnit. Zbaví se Columbus Laineho?

Mluvilo se o něm jako o budoucí superstar, jedné z hlavní osobností hokeje. Právem, vždyť ještě před draftem do NHL stihl seniorský světový šampionát, kde dokonce táhl týmovou produktivitu.

Někteří ho dokonce v roce 2016 upřednostňovali i před talentem Austonem Matthewsem, byť nakonec zůstal ve zmiňované dražbě těsně za ním.

Často je novináři i experti srovnávali. Matthews debutoval v nejlepší soutěži na světě čtyřmi góly, Laine zase zazářil hned v první vzájemném souboji hattrickem.

Nejlepší z draftu NHL 2016: (zleva) dvojka Patrik Laine, jednička Auston Matthews a trojka Pierre-Luc Dubois.

Nyní už si sotva někdo na tuto rivalitu vzpomene. Oba se nachází ve zcela odlišné kariérní situaci. Zatímco Američan – byť bez úspěchu – táhne věhlasné Toronto a patří k nejlepším v lize, Fin od ledna nehrál.

Nejdřív ho vyřadila zlomená klíční kost, ještě během rekonvalescence ale vstoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace, který pomáhá léčit závislosti a psychické problémy. A v něm zůstává doteď.

V uplynulé sezoně stihl jen osmnáct zápasů, bodoval pouze devětkrát. Nevyhnul se kritice ani krátkodobému vyřazení ze sestavy. „Nejvíce ponižující věc, která se mi v kariéře stala,“ pravil loni v listopadu.

Pobírá 8,7 milionu dolarů ročně, proto mnozí nazývají jeho angažmá v Columbusu propadákem. Ano, první ročník mu příliš nevyšel, stejně tak ten poslední. Ale nebylo by fér opomenout dvě sezony uprostřed, ve kterých se zapsal během 111 utkání do statistik hned ve 108 případech.

I tak by Laine rád změnil prostředí. V Columbusu to cítí stejně.

Situace má ovšem jeden převeliký zádrhel.

Laine a generální manažer klubu Don Waddell se ještě nikdy nepotkali. Navíc dokud bude hokejista nadále na nápravě v asistenčním programu, ke změně nedojde.

Patrik Laine (vpravo) z Columbusu vede puk.

Taková jsou totiž pravidla: ať už hráč požádal o pomoc z jakéhokoliv důvodu, týmy ho kontaktovat nesmí.

„Kluby se na něj vyptávají, jestli je něco nového. Říkám jim, že musí vydržet, protože já jim pomoct nemůžu,“ pravil Waddell pro server The Athletic.

„S Patrikem se osobně neznáme. A nebudu ostatní tahat za nos, takže počkáme, až z programu vystoupí,“ přiblížil.

Nejprve se však Laine logicky spojí s Blue Jackets. Waddell už dříve pronesl, že by svého svěřence rád obsáhl v tzv. „hokejovém trejdu“. Většinou to znamená výměna kus za kus, hráč za hráče, nikoliv za balík draftových voleb a juniorů.

Patrik Laine najíždí s pukem proti Jevgeniji Malkinovi.

Jenže mezitím konkurenti začali doplňovat své kádry po otevření trhu, jak to tak tradičně bývá. Seznam volajících se tak mohl zúžit. „Moc volných hráčů ale není. Pokud mají týmy místo pod platovým stropem dnes, budou ho mít pravděpodobně i zítra. O Laineho mají stále zájem,“ uklidnil Waddell tamní příznivce.

Pokud by finský střelec skutečně odešel, jednalo by se o jeho druhý přestup v dosavadní osmileté zámořské kariéře. Do Columbusu se v roce 2020 pakoval z Winnipegu, kde se údajně nepohodl s tehdejšími oporami Blakem Wheelerem a Markem Scheifelem.

První jmenovaný už v klubu nepůsobí, soupiska se značně změnila. Ale třeba takový Nikolaj Ehlers, který odchod svého nejlepšího kamaráda oplakal, působí u Jets stále. Dánovi po sezoně končí smlouva a manažer Kevin Cheveldayoff by mohl Laineho případný návrat využít k potenciálnímu zlepšení jednání o prodloužení kontraktu.

Laine má platný úpis ještě na dvě sezony, pak by se stal nechráněným volným hráčem. Jeho vysoký plat bude hrát v případném obchodu značnou roli, týmy jistě budou řešit retenci. Především ovšem Laineho rozpoložení.

Proto týmy do Columbusu volají, musí ale počkat, až hokejista program opustí. Kanadský Sportsnet píše o zájmu Seattlu, Caroliny, Pittsburghu, Utahu, Anahemu, Chicaga a dalších.

Přestože Laine už nezáří tak jako na začátku zámořské štace ve Winnipegu, několika celkům by se hodil. Nový zaměstnavatel by v něm mohl probudit dřímající potenciál.

Hokej by to jistě uvítal.