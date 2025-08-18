Premium

Trápila ho psychika, strádal i na ledě. Teď Laine přiznal: Chtěl jsem skončit s hokejem

Autor:
  13:10
Už dlouho nenese přízvisko nadějného střelce s lehce arogantním vystupováním. Patrik Laine se od nástupu do NHL hodně změnil, na ledě i mimo něj. Moc dobře ví, jaké to je, když ho fandové za jeho výkony obdivují, ovšem poznal už také chvíle, kdy se vlídného slova dlouho nedočkal. I proto chtěl s hokejem seknout.
Patrik Laine zdraví fanoušky v Montrealu.

Patrik Laine zdraví fanoušky v Montrealu. | foto: Reuters

Patrik Laine mapuje situaci v útočném pásmu.
Patrik Laine (92) a Jakub Dobeš slaví výhru Montreal Canadiens.
Patrik Laine (uprostřed) se raduje se spoluhráči z gólu.
Útočník Patrik Laine vysílá střelu na branku.
„Několikrát jsem sdělil generálnímu manažerovi a agentům, že končím. Že už to prostě nezvládnu,“ přiznal pro finský server Helsingin Sanomat.

Hlavně během angažmá v Columbusu prožíval spoustu těžkostí. Ve Winnipegu ho fanoušci zbožňovali, odpustili mu i občasné výkonnostní propady, svérázné vystupování nebo neshody s jinými hvězdami v týmu.

I kvůli nim si prosadil výměnu k Blue Jackets, kde se ovšem bůhvíjak oslnivého zlepšení nedočkal. Ne že by přestal bodovat, statistiky si udržoval na solidních hodnotách, ale začal se trápit hlavně zdravotně. A také psychicky.

Půl roku strávil v asistenčním programu pro pomoc hráčům v těžkých situacích spojených se závislostmi a dalšími problémy, pak žádal druhý trejd.

Našel pomoc i šanci. Naučil jsem se proplouvat těžkostmi, ví zocelený Laine

Během toho, co se v zákulisí tvořil přesun do Montrealu, Laine vystoupil a o svých strastích hovořil. Se svou manželkou Jordan Leighovou založil platformu From Us to You, neboli Od nás pro vás, kde se kdokoliv může podělit o svůj životní příběh a pomoci jím druhým.

„Duševní zdraví je důležité. Nikdo se v životě nevyhne těžkostem, o těch se ale málokdy mluví. Já sám měl problémy. Rozhodl jsem se je zveřejnit a tím poukázat na to, že jsou běžné i v našich kruzích. Ačkoliv jsme sportovci, potýkáme se se stejnými problémy jako všichni ostatní,“ řekl Laine.

Až nyní ale odhalil, kam až ho pochmurné myšlenky tahaly. Nebyl by prvním hokejistou, který by ukončil kariéru v tak útlém věku. Třeba Bobby Orr končil ve třiceti, ale on i mnozí další museli dát sportu sbohem takhle brzo především ze zdravotních důvodů.

„Neříkám, že význam hokeje v mém životě klesl, ale uvědomil jsem si, že jsou i jiné věci. Když se mi nedaří, štve mě to, ale už dokážu myslet i na něco jiného,“ praví Laine.

Po několika letech prožívá poněkud klidnější léto. Vyhnula se mu zranění, od začátku července skáče na ledě takřka denně, což pro hokejistu nebývá zrovna časté.

Zasloužím si to vůbec? Kritizovaný Laine psychicky vyzrál, Montreal ho zbožňuje

„Teď si po dlouhé době zase užívám život i hokej. Je fajn makat. Odvedli jsme kus práce,“ pochvaluje si.

Až na krátký výlet do rodného Finska tráví letní měsíce v Montrealu. Právě zde by moc rád konečně odehrál kompletní sezonu bez jakýchkoliv trablů.

Canadiens ho budou potřebovat, hlavně v play off trpěli na malý ofenzivní přínos hráčů mimo první formaci, dařilo se jen elitnímu útoku Slafkovský – Suzuki – Caufield.

Juraj Slafkovský (vpravo) slaví gól Montreal Canadiens s Colem Caufieldem, Patrikem Lainem a Lanem Hutsonem proti Anaheim Ducks.

Navíc je klub z kanadské metropole na vzestupu, mladí hráči se postupně zlepšují a z toho by mohl profitovat i Laine. Patří totiž do skupinky plejerů, kteří potřebují servis od spoluhráčů. Ideálně na přesilovkách, kde sází největší počet gólů.

Na kruhu vynikal už ve Winnipegu, kde se mu mimochodem dařilo nejvíce. Hned v první sezoně v NHL nasbíral 64 bodů, v té druhé pokořil sedmdesátku, vstřelil v ní 44 branek.

Na žádné z těchto čísel už v následujících ročnících nedosáhl.

Teď bude mít další šanci.

