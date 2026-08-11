Kam zamíří zapomenutá superstar? Týmy láká i přes řadu neduhů, musí však slevit

Proč přesně?
Především díky speciálnímu pravidlu. Laine totiž spadá do kolonky hráčů, kteří odehráli v NHL více jak 400 zápasů, avšak zároveň v uplynulé sezoně strávili víc než 100 dní na listině dlouhodobě zraněných.
A takovým můžou týmy nabízet smlouvy s nízkým garantovaným platem a vyššími výkonnostními bonusy.
Kluby tak nemusí riskovat, že by Lainemu přidělily dolary napěchovaný měšec a on pak na ledě strádal. Zkrátka se s ním mohou domluvit na skromnější částce, ke které pak můžou naskákat další statisíce až miliony podle toho, jak se Lainemu bude dařit.
Ale Fin s tím samozřejmě musí souhlasit.
Podle serveru The Montreal Gazette to není tak, že by Laine čekal na jednu nabídku a okamžitě ji vzal. Zájemců je víc a on pochopitelně bude chtít co nejvyšší jistou mzdu.
„Po vypršení čtyřleté smlouvy za 34,8 milionu (8,7 milionu ročně) však půjde s platem značně dolů,“ připomněl redaktor portálu Herb Zurkowsky.
Údajně má Laine jednat s Minnesotou, Tampou, Philadelphií, Torontem a Rangers.
Má tak na výběr z mnoha různých možností. Minnesota a Tampa cílí na Stanley Cup, stejně tak i Toronto, kde by mohl utvořit údernou dvojku s dřívějším velkým rivalem Austonem Matthewsem.
Toho si totiž Maple Leafs vzali na draftu před deseti lety jako prvního, Winnipeg hned poté ukázal právě na Laineho. Vzájemné zápasy obou celků posléze stouply na sledovanosti především jejich zásluhou, teď by se mohly jejich cesty spojit.
Slušnou roli by mohl dostat i ve Philadelphii, která hledá střelce. To samé platí i pro celek z New Yorku, jenž přebudovává svůj kádr.
Všichni zmínění si jistě uvědomují, na jaké místo v sestavě by Laineho zařadili. Nejde o hráče do čtvrté pětky. Nepatří mezi nejzručnější bruslaře ani mezi tvrďáky, jeho přednosti tkví jinde. Především ve střílení gólů.
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Jenže ani tuto jeho dovednost nemají týmy jistě garantovanou. Takřka celou uplynulou sezonu Laine v Montrealu nuceně vynechal. Naskočil jen do pěti zápasů, musel podstoupit operaci břišního svalu.
V lednu sice začal trénovat na ledě, ale do konce základní části ani v play off nakonec nenastoupil.
O ročník dříve však u Canadiens ukázal, že góly stále dávat umí. Nasázel jich dvacet za 52 zápasů, hned patnáct z nich v přesilovce. Nejvíce se mu dařilo ve Winnipegu, kde už ve druhé sezoně v NHL vstřelil 44 branek.
Moc rád by se na taková čísla ještě vrátil. Musí se mu však vyhnout zranění i osobní problémy, kvůli kterým již také absentoval.
Když mu však tým poskytne důvěru a prostor, Laine by opět mohl ukázat svůj nesporný ofenzivní talent. Pokud ovšem neuspěje, jeho dvířka pro prodloužení kariéry v NHL se mu mohou pomalu začít zavírat.