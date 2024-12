Zasloužím si to vůbec? Kritizovaný Laine psychicky vyzrál, Montreal ho zbožňuje

V hokejovém světě byste určitě našli i oblíbenější hráče, ale trochu politování se v tomto případě musí probudit snad v každém. Patrik Laine si prožil těžké momenty, do zápasu NHL naskočil téměř po roce. A když se po jeho švihovce odrazil puk od tyčky do sítě, reakce všech zúčastněných mluvila za své. „To si budu pamatovat do konce života,“ hlásal útočník spokojeně.