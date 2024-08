Našel pomoc i šanci. Naučil jsem se proplouvat těžkostmi, ví zocelený Laine

„V životě se vám vždycky udají různé věci, spoustu hezkých chvilek, spoustu nepřízní osudu,“ přibližuje blonďatý útočník svou story pro oficiální web NHL. „Jde o to, jak se s nimi vypořádáte. A v tom jsem pokaždé nebyl nejlepší.“

Na prahu dospělé kariéry se řadil bez nadsázky k velkolepým talentům. Jako dvojka draftu zprvu i potvrzoval, proč sklízel tolik chvály. V dresu Winnipegu se pohyboval okolo čtyřiceti tref na sezonu.

To byl ještě teenager.

Nikolaj Ehlers (vlevo) z Winnipegu slaví gól s jeho autorem Patrikem Lainem (29). Tehdy finský kanonýr skvěle vletěl do zámoří a řadil se mezi nejlepší, v první sezoně nasázel 36 branek, o dvě více než třeba David Pastrňák v Bostonu.

Letos v dubnu ale Laine oslavil šestadvacáté narozeniny a nikam výš se neposunul. Ba naopak, uvázl. Vytvořil si pověst namyšleného potížisty. Navíc ho zrazovalo tělo.

Schválně si vyhledejte jeho výčet zranění. Zápěstí, kotník, šikmý břišní sval, loket, triceps, další blíže nespecifikované zásahy v horní i dolní polovině těla. S tím vším se potýkal. Vedle toho pár nemocí včetně nákazy koronavirem.

Od skoro čtyři roky starého přesunu do Columbusu neměl pouze špatné sezony, jenže prakticky žádnou neodehrál celou, absolvoval sotva dvě třetiny duelů. Frekvence vynucených pauz narůstala. A kdysi zářivá hvězdička musela překonávat i vysedávání na tribuně.

V uplynulém ročníku trápení kulminovalo. Laine naskočil jen do osmnácti klání s nevýraznou bilancí šesti gólů a tří asistencí.

Záhy se zlomenou klíční kostí putoval na seznam marodů, ještě během zotavování se hlásil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který se stará o hokejisty s psychickými problémy či závislostmi. V něm zůstal od ledna až do závěru července, kdy dostal povolení vystoupit.

„Potřebuju změnit prostředí,“ oznámil finský kanonýr Donu Waddellovi – generálnímu manažerovi Blue Jackets. Ten mu rád vyhověl a popřál vše nejlepší.

Astronomickou roční gáži 8,7 milionu dolarů převzal Montreal, jenž v rámci trejdu získal ještě volbu ve druhém kole draftu 2026 a obratem poslal obránce Jordana Harrise.

Kanadský celek si věří. A hlavně věří Lainemu, který se dává dohromady ještě po operaci ramene a zase chytá chuť do hokeje.

„Nechci se vrátit jako třicetigólový střelec. Chci dát aspoň čtyřicet nebo padesát gólů. Dříve se mi to povedlo a není to náhoda,“ čiší ze zaseknuté naděje opět sebevědomí. Zároveň na sebe ale nevyvíjí zbytečný tlak, když dodává, že si vystačí třeba i s dvaceti zásahy, pakliže tým bude vítězit.

Patrik Laine se raduje z gólu proti Detroitu.

„Už se dostávám do tohohle věku, není mi devatenáct. Chci jen vyhrávat.“

U Canadiens bude najednou paradoxně patřit mezi starší hráče. Jeho místo nelze hledat jinde než v prvních dvou lajnách, kde by měl zároveň zastávat i pozici mentora. Vždyť kolem něj se mají točit hlavně Slafkovský, Suzuki, Caufield, Dach a Newhook.

S výjimkou druhého jmenovaného, pětadvacetiletého Suzukiho, všechno hráči v pomyslné kategorii do třiadvaceti let.

Cole Caufield (vpravo) z Montrealu bráněný Patrikem Lainem z Columbusu.

„Jsme velmi mladí a doufáme, že se bude snažit pomáhat a učit,“ ujišťuje i generální manažer Montrealu Kent Hughes. „Nemám výměnu postavenou tak, že buď Patrik dá aspoň 40 gólů, nebo to bude propadák. Ani náhodou. Řekl jsem, ať udělá vše, co bude v jeho silách, pro tým. Aby pomohl. A že pokud to je příležitost, jakou hledá, ať už nic neříká.“

Laine tak nadšeně kývl. S těžkostmi si už prý umí poradit.

„V současné době se na vše divám z pozitivnější perspektivy. Naučil jsem se proplouvat těžkými časy.“

Pokud se mu vyhnou velké výkyvy formy, zbaví se nálepky sobce a nebude se muset po každém zranění znovu rozjíždět, má slibně zaděláno, aby se v kanadském velkoměstě gólově vrátil do dob, kdy byl sám ještě mladíčkem. Byť to projednou není to hlavní, co se od něj očekává.