Trápíš se? Patrik tě vezme na večeři. Legenda pomáhá Devils v nové roli

Do nové haly pro Dynamo Pardubice se má vejít až 22 296 fanoušků a byla by tak největší hokejovou arénou na světě. Chce ji postavit majitel klubu Petr Dědek, který plán představil zastupitelům města....

Odvážný plán. Pardubice chtějí postavit největší hokejovou arénu na světě

