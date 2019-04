Eliáš zpátky v New Jersey jako asistent. Učím se, říká o své nové roli

Patrik Eliáš znovu navázal spojení s klubem, v němž strávil celou profesionální zámořskou kariéru, za Devils odehrál 1 240 utkání.

Další zkušenosti přidává nyní během posledních zápasů základní části NHL jako speciální asistent trenéra. „Budu se učit, sledovat zápasy a když se zeptají, tak poradím. Dali mi příležitost,“ vysvětloval Eliáš zámořským novinářům.

Nabídka přišla konkrétně od hlavního kouče Johna Hynese, aby Eliáš prožil náročnost povolání v plném provozu základní části.

A proto, že New Jersey už nehraje o play off, nastala ideální příležitost, jak nabrat zkušenosti. „Má tolik znalostí, vždyť byl jedním z nejlepších, kteří kdy hráli hokej. Už jako hráč působil trenérsky,“ vzpomíná Hynes.

Pro obě strany jde tak trochu o výměnný obchod s informacemi. Eliáš poskytuje náhled na situace, hráče, fungování týmu. Klub mu naopak dává příležitost zblízka sledovat rozhodovací procesy. Sleduje videa, účastní se setkání s hráči, hodnotí je, bruslí s nimi na trénincích a samozřejmě pozoruje zápasy.

„Už dřív se mě John (Hynes) ptal na názory. Jako hráč máte takového kouče rád. Přijde za vámi a dá vám možnost vysvětlit situaci, i když to nemusí samozřejmě přijmout. Teď to sleduji z druhé strany ještě detailněji,“ vypráví Eliáš, který si roli asistenta vyzkoušel už na přelomu roku během mistrovství světa hokejistů do 20 let.



„Sledoval jsem v reprezentaci reakce hráčů a zažíval s nimi nadšení i nervozitu. Líbí se mi, když kouč prožívá zápas s hráči,“ dodává.

Eliáš zároveň vyjádřil starost, že by nerad překročil přijatelné hranice, ale tu Hynes rychle utnul. „Ohromně věřím v různorodost názorů, jsem si jistý, že nám dá důležitou zpětnou vazbu.“

Zbývá otázka: co dál? Zapojit se v budoucnu do chodu klubu ještě víc? Stát se trenérem?

Té otázce se Eliáš upřímně zasmál. „Nevím, jestli trenérem, možná budu jako Lou,“ odpověděl a myslel tím přísného generálního manažera Loua Lamoriella, který s Devils vyhrál tři Stanley Cupy.