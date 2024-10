V New Jersey nezapomínají. Nesmírně si toho cením, zářil Eliáš po domácí slávě

Příští rok v prosinci to bude třicet let, co si odbyl debut v dresu Devils. Strávil tu dvacet sezon, v součtu s play off odehrál přes 1 400 zápasů a slavil dva Stanley Cupy.

Soutěžní výjezd do Česka si ale vychutnat nemohl. Až doteď. V nekonkrétní roli schované pod slovem „poradce“.

Patrik Eliáš se Stanley Cupem Tisící zápas Patrika Eliáše v New Jersey

„Jsem unesený,“ líčil Eliáš poté, co jeho nástupci na startu nového ročníku nejslavnější soutěže předvedli dva skvělé výkony proti Buffalu, které vždy porazili. Zatímco ostatní týmy se teprve připravují, u New Jersey svítí čtyři body v tabulce.

„Na rovinu, ty zápasy jsou pro kluky ohromně těžké,“ podotýkal někdejší vynikající český hráč. „Na začátku sezony, v jiném prostředí. Oba týmy si i stěžovaly na kvalitu ledu. Bylo vidět, jak jim puk občas uskakoval, na modré čáře si ho museli jistit. Kvalita mohla být ještě vyšší. Každopádně Devils ukázali ohromnou sílu.“

Na rozdíl od předešlé sezony se mohli opřít o bravurní gólmany i obránce. Na obou postech vedení zapracovalo, přivedlo posily.

„A bylo to znát!“ liboval si Eliáš, který jen chválil. Všechny od týmových nováčků po ostřílené chlapíky v zákulisí i v trenérském štábu.

Patrik Eliáš pozoruje z lavičky New Jersey rozbruslení týmu před utkáním s Buffalem.

„Odvádí skvělou práci. Co tak mluvím s hráči, jsou nadšení, rádi pro trenéry a klub pracují. Povedlo se to nastartovat, všichni jsou spokojení a na ledě je to vidět.“

S celkem z východního pobřeží se po loňském neúspěchu počítá do play off. Úvodní výkony předpoklady jen potvrzují. Na mužstvu ani nebylo znát, že v sobotu už pokračovalo bez jednoho z lídrů – Ondřeje Paláta. Stejně jako v pátek ale hrálo pro něj, jak Eliáš vyzdvihl.

„Měl jsem tu čest klukům v kabině oba dny číst sestavu, kdo půjde na led. To je u nich taková tradice. Byl jsem trošku nervózní, protože chcete říct něco smysluplného a motivovat je. V pátek se to od začátku dařilo, protože na soupeře vlítli.“

Napodruhé využil příležitosti: „Ondra je domácí a přál si tu být, urvěte to pro něj,“ pronášel, když už věděl, že Palátovo vítání nového potomka dopadlo v pořádku.

Ondřej Palát z New Jersey během rozbruslení před utkáním s Buffalem.

„Mluvil jsem s Ondrou po prvním zápase a byl trošku nesvůj. Ale v sobotu ráno mi od něj přišla smska. A všechno v pohodě. Přesně se ukazuje, že jsou v životě důležitější věci než sport. Je škoda, že si to tak neužil, ale rodina je přednější. Kluci to vzali na sebe, berou mu další vítězství. A on bude vždycky vzpomínat na tenhle výjimečný a příjemný příběh.“

Eliáš taky nezapomene. Ani na slavnostní buly před zaplněnou O 2 arenou, kde se potkal alespoň s Jiřím Kulichem na straně Sabres. Zřejmě vyjukanému mladíkovi popřál hodně štěstí do jistě dlouhé kariéry.

Bývalý český hokejista Patrik Eliáš se při slavnostním buly zdraví s mladým forvardem Jiřím Kulichem (20) z Buffala.

„Upřímně ani netuším, jestli vůbec věděl, kdo jsem,“ smál se osmačtyřicetiletý Eliáš. „On tak koukal! Už při rozcvičce jsem se ho zeptal, jestli bude hrát. Říkal, že jo a zíral na mě jako na blázna. Když mě ohlásili, tak už nejspíš věděl.“

Legendární hokejista na červeném koberci slavnostně vhodil puk, zamával a vracel se zpět do zákulisí. Tam, kde ho teď Devils vytěžují nejvíc, zahrnují ho nabídkami spoluprací i akcí, při nichž se může dál ukazovat v blízkosti ledu.

Patrik Eliáš se zhostil úvodního buly zápasu mezi New Jersey Devils a Buffalo Sabres.

„Pro mě je to neuvěřitelný zážitek. Mít poctu tohle s kluky prožít, nesmírně si toho cením, bylo to skvělé. A nekončí to. Kluci zůstávají a já budu slavit s nimi.“

Ne tedy, že by třebíčský elegán sundaval oblek a vydával se za zábavou přímo s hráči. Coby „poradce“ vyráží za chvilkou oddechu s členy klubového vedení: „Nejsou klidnější, ale spíš se těší na dobrou sklenku vína.“

A pak už opět do zběsilé akce, při níž se nezastaví.