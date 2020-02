Poslední šance pro veterána? Marleau jde za snem. S číslem českého parťáka

Byl by to stylový konec kariéry. Obzvlášť v případě Patricka Marleaua, který v NHL válčí už od roku 1997. Až na dvě sezony tomu tak bylo vždy v dresu San Jose, kterému se však v této sezoně tolik nedaří. Marleauova hráčská etapa se blíží ke konci, a tak se Sharks a její oblíbený veterán rozhodli rozdělit cesty.

Klub uvolnil Marleaua na zřejmě poslední vítězné tažení do Pittsburghu. „Z naší sezony jsme zklamaní. Patrick si zaslouží každičkou šanci na to, aby si mohl zahrát o Stanley Cup. Rádi mu v tom vyjdeme vstříc,“ přál mnoho štěstí svému již bývalému hráči Doug Wilson, generální manažer San Jose. Týmové legendě poskytl volnost: Pokud chceš jít za vítězstvím, my tě držet nebudeme.

Stejnou možnost dostal také další veterán ve službách Sharks, Joe Thornton. Navzdory očekávanému trejdu do jiného týmu za stejným účelem jako u vrstevníka Marleaua ale „Jumbo Joe“ nakonec v kalifornském celku zůstal. Thornton naznačil, že ani přes věk 40 let to možná není jeho poslední sezona v NHL.

To Marleau se příležitosti chopil. Možná i proto, že drží historický rekord NHL s 1 715 odehranými zápasy bez vítězství Stanley Cupu (Thornton odehrál 1 628 duelů, pozn. red.). „Jeho touha po vítězství bude obrovská, požene nás dopředu. On sám moc dobře ví, že už mu moc času na triumf nezbývá,“ hecoval novou akvizici generální manažer Pittsburghu Jim Rutherford.

Marleau musel podstoupit za svým novým mužstvem paradoxní přesun. Sharks jsou sice na turné po východní části USA, kde se nachází i Pittsburgh, jenže Penguins si jako na potvoru v ten samý čas odbývají trip v Kalifornii. A tak se Marleau rychle sbalil a sedl na letadlo do Los Angeles, kde jej ve středu čeká první zápas v dresu s tučňákem na prsou.

Mimochodem, hned v sobotu se Pittsburgh utká... se San Jose.

Fanoušci Sharks ale svého oblíbence zcela jistě přivítají vřelým aplausem, podobně jako v říjnu 2017, kdy se Marleau objevil v aréně zvané „The Tank“ poprvé coby soupeř. V týmu Toronta vydržel dvě sezony, než se před aktuálním ročníkem s velkou pompou vrátil do San Jose. Před pondělní uzávěrkou přestupů ovšem změnil působiště znovu.

Pokorné gesto Dominika Simona

Už tak našlápnutí Penguins to myslí s útokem na velký stříbrný pohár vážně a tak se rozhodli, že několika akvizicemi ušetří síly stávajícím hvězdám v čele se Sidneym Crosbym a Jevgenijem Malkinem. Rutherford přivedl zpět útočníka Conora Shearyho, ofenzivu doplnili i Evan Rodrigues či Jason Zucker. A naposledy Marleau.

„Je to stále parádní bruslař, což je v jeho věku o to důležitější. Zapadne k nám dobře,“ pochvaluje si manažer Rutherford. Marleau pocítil respekt kabiny téměř okamžitě. Jeho číslo 12, se kterým nastupuje po celou kariéru, nosil v Pittsburghu český útočník Dominik Simon. Mladík ale své numero hned pokorně nabídl veteránovi a od příští partie už bude nastupovat s osmnáctkou.

Dvojnásobný olympijský vítěz má navíc k Pittsburghu několik symbolických vazeb. Právě v tomto městě se konal draft roku 1997, kdy si jej coby druhého v pořadí vybralo San Jose. Ještě o několik let dříve se malý Patrick Marleau nechal zvěčnit coby fanoušek v tričku s logem Penguins a tyto znovuobjevené fotky se teď pochopitelně šíří internetem.

Úsměvné vzpomínky teď ale musí stranou. Pittsburgh potřebuje Marleaua, aby svými zkušenostmi a motivací pomohl navázat klubu na poslední triumfy z let 2016 a 2017. A Marleau zase potřebuje Pittsburgh, aby dostal šanci zakončit kariéru s vytouženým Stanley Cupem nad hlavou.