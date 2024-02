Kane poprvé v Chicagu jako soupeř. Jeho akce jsem viděl asi stokrát, říká Bedard

„Fanoušci tam jsou neuvěřitelní. Během našich play off i v některých těžkých časech jsem od nich vždy cítil podporu. Takže se těším na návrat a chvíle s nimi. Nejsem si jistý, co očekávat nebo co se stane, ale bude to zábavná noc,“ řekl Kane pro web The Athletic.

Vůbec poprvé se v zámořské soutěži představí v United Center nikoliv jako hráč Blackhawks, ale jako soupeř. Očekává se vřelé přijetí, klub pro něj chystá i videosestřih s nejlepšími momenty.

Útočník Detroitu Patrick Kane slaví se spoluhráči vstřelenou branku v zápase proti Philadelphii.

„Prožil tady skvělé chvíle. Viděl jsem každé video s jeho akcemi asi stokrát,“ netajil sympatie útočník Connor Bedard. „Je hokejovou ikonou a stále hraje na elitní úrovni,“ doplnila jednička draftu z roku 2023.

Osmnáctiletý útočník převzal po Kaneově odchodu pozici klubové hvězdy. „Myslím, že je pro ligu dobré, že působí v Chicagu. Může se tam opravdu vypracovat a stát se vynikajícím hráčem,“ uvedl Kane.

Na jeho návrat se těší i dlouholetý parťák a další klubová ikona Jonathan Toews, který byl kapitánem od sezony 2008/2009 a momentálně je volným hráčem: „Vůči Blackhawks byl tak loajální, jak jen můžete být. Doufám, že si tu noc užije. Jsem si jistý, že se od fanoušků dočká skvělého přivítání.“

Kane se sice vrátí do známého prostředí, příliš známých tváří ale nepotká. Kádr prošel velkou obměnou, výrazně se omladil. Toews a další bývalí spoluhráči už v Chicagu nepůsobí.

„Když se podíváte na klub, hodně se toho změnilo přes majitele ke generálnímu manažerovi. Znám realizační tým a několik hráčů. Fanoušci jsou samozřejmě stejní, ale v některých ohledech to skoro vypadá jako jiná organizace,“ popsal Kane.

Největší spojení z působení v Chicagu tak bude mít se svým současným spoluhráčem Alexem DeBrincatem.

„Myslím, že dres Red Wings mu sedí o něco lépe než Rangers. Ale když se řekne Patrick Kane, vybavíte si Blackhawks. Zanechal tam odkaz, i v příštích letech bude pořád divné ho vidět v jiném dresu,“ vysvětlil DeBrincat, který s Kanem odehrál ve státě Illinois pět sezon.

Alex Debrincat si ťuká se spoluhráčem Patrickem Kanem.

Pětatřicetiletý Kane byl v roce 2007 draftován Chicagem jako první. Během šestnácti let vyhrál s klubem Stanley Cup v letech 2010, 2013 a 2015. V sezoně 2015/2016 ovládl kanadské bodování soutěže se 106 body.

Amerického útočníka si dokázal v jiném týmu představit jen málokdo. Téměř přesně před rokem ale přestoupil do New York Rangers, ačkoliv se nebránil ani opětovnému podpisu smlouvy.

„Kdyby za mnou přišli a řekli, že chtějí, abych u nich dohrál kariéru, bylo by těžké říct ne. Už jen kvůli úspěchu, který jsme měli, a vztahu s organizací,“ řekl Kane. Nic takového se nestalo, a tak se přesunul do New Yorku.

Angažmá ovšem i vinou zranění nevyšlo dle představ. Problémy s kyčlí přetrvávaly, pomohla až letní operace.

„Být někde tak dlouhou dobu a dělat, co chcete, je super komfort. Ale myslím, že pro mě bylo dobré získat nové zkušenosti. I přesto, že to v New Yorku nedopadlo podle mých představ,“ nelitoval.

„Určitě máte jistý komfort v tom, když jste někde dlouho a cítíte se v dané situaci příjemně. Ale i když to v New Yorku nedopadlo tak, jak jsem doufal, myslím si, že šlo pro mě o skvělou zkušenost,“ nelitoval.

Na konci listopadu podepsal roční kontrakt v Detroitu. V aktuální sezoně zasáhl do 24 utkání a zaznamenal 23 bodů.

A o víkendu ho v dresu Red Wings čeká návrat na místo, kde zanechal nesmazatelnou stopu.