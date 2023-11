Sázka na nejistotu. Detroit věří v návrat starého Kanea, urve s ním play off?

„Celou dobu přemýšlíte nad jednotlivými týmy,“ popisoval Kane netradiční situaci, v níž se ocital od červencového otevření trhu s volnými hráči.

„Skoro to vypadá, že myšlenky se vám v hlavě mění každý den, ale cítil jsem, že Detroit jsem měl někde vzadu v hlavě pořád. Dokonce tak moc, že jsem se ptal vlastního agenta, abych zjistil, jestli tam o mě opravdu mají zájem.“

A měli.

Kaneův agent Pat Brisson se podle novináře Grega Wyshynského z ESPN vyjádřil tak, že jeho klient chce do týmu uchazeče o Stanley Cup.

Red Wings se ovšem nachází v pozici, kdy mužstvo postupně přeskládávají a vyřazovacích bojů se účastnili naposledy v roce 2016. Zřejmě tak rozhodovaly další faktory jako reálná šance hrát v prvních dvou lajnách, třeba i vedle Alexe DeBrincata.

„Také s tím měl něco společného,“ připustil pětatřicetiletý Kane, jenž s o deset let mladším křídelníkem pár sezon válel ještě v Chicagu. „Rozumím si s ním na ledě i mimo něj, snažím se znovu vytvořit tu souhru. Obecně je tady v mladém týmu na vzestupu šance něco vybudovat.“

Alex DeBrincat (12) a Patrick Kane (88) slaví gól Chicaga.

Rodák z Buffala, které o něj mimochodem jevilo také výrazný zájem, zjevně věří v úspěch s celkem ze zašlého průmyslového města. A jedenáct výher z úvodních 21 zápasů, které Detroit drží na hraně postupu, ho možná definitivně přesvědčilo.

Do týdne zpět? Kane je dychtivý, klub opatrný

Obě strany se dohodly na roční smlouvě na 2,75 milionu dolarů. Kane dle Wyshynského dostal i víceleté nabídky, více se mu však líbil širší manipulační prostor na rozmýšlení po konci sezony.

Koneckonců tohle rozhodnutí dává smysl i z pohledu zaměstnavatele. Částka za takové jméno není vůbec vysoká a odpovídá rizikům, která Red Wings pod generálním manažerem Stevem Yzermanem nesou.

V zámoří poznamenávají, že obdobnou operaci kyčle podstoupil třeba obránce Ed Jovanovski, jenž se pak vrátil na pouhých 36 zápasů a ukončil kariéru.

Útočník Nicklas Backström se zase po zákroku na sezonu vrátil do sestavy Washingtonu, ale nyní kvůli následkům zranění zůstává mimo a přemýšlí, co dál. Jiný forvard se stejným zdravotním problémem, Ryan Kesler, si už v soutěži nezahrál.

„Jsem ale opravdu optimistický v tom, kam se můžu posunout a jak dlouho ještě budu moci hrát,“ poznamenal majitel tří Stanley Cupů a druhý nejproduktivnější Američan v historii NHL. „Bolest byla hned po operaci takřka kompletně pryč, už jsem ani nepotřeboval žádné léky.“

Kane se připravuje už delší dobu, absolvoval asi 60 tréninkových jednotek, dva měsíce se zapojuje i do kontaktů: „Už jsem i na kyčli schytal pár hitů, dokonce jsem zkoušel, jak to bude vypadat, když s ní narazím do mantinelu. Žádný problém jsem nezpozoroval, což bylo super.“

Patrick Kane krátce před premiérou v dresu New York Rangers.

Dokonce říká, že by mohl hrát hned. Když ale připočte veškerou aklimatizaci, odhaduje, že bude připravený tak za sedm až deset dní.

„Je přirozeně nedočkavý, my ale chceme být opatrní a trpěliví,“ podotýká kouč Derek Lalonde. „Raději budeme obezřetní a ověříme si, jak na tom je.“

Faktem je, že i s bolestmi dovedl Kane během uplynulého ročníku v dresech Chicaga a New York Rangers nasbírat 57 bodů v 73 utkáních. Detroit může dovést k vítězstvím v těsných zápasech, které o postupu do play off rozhodují. Vyloženě se nabízí spojení s DeBrincatem.

Dlouhá vynucená pauza v pokročilém věku však přináší příliš mnoho neznámých.