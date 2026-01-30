Nejlepší Američan v historii. Kane kuriózně překonal rekord, přál mu i sesazený idol

500 + 875 = 1375.
Tolik zápisů do statistik už stihl sedmatřicetiletý útočník během své bohaté kariéry mezi absolutní špičkou nastřádat. V pořadí krajanů se na prvním místě odpoutal od Mikea Modana.
„Strašně rád jsem ho sledoval! Ta rychlost, jeho styl, jak mu vlál dres, když jezdil po ledě... Pro mladého, ofenzivního hráče to byla velká zábava,“ zavzpomínal na jeden ze svých idolů.
🇺🇸 Patrick Kane continues to make the history books!— NHLPA (@NHLPA) January 30, 2026
Congratulations to the @DetroitRedWings forward, who now sits first in all-time NHL scoring by a U.S.-born player! pic.twitter.com/h2PrQuCpLP
Ve středu jej v historickém pořadí dorovnal, teď se vyhoupl před něj. V polovině domácího duelu proti Capitals, při úvodní a zároveň vyrovnávací trefě Red Wings.
Přebral si kotouč na pravém kruhu, posunul jej na rozjetého parťáka Alexe DeBrincata, po jehož svižném obloučku a nahrávce zamířil přesně zcela osamocený obránce Ben Chiarot.
Za chvíli už měl hrdina okamžiku, který se zároveň na začátku ledna stal padesátým hráčem s 500 nastřílenými góly v zámořské soutěži, okolo sebe celé mužstvo.
THIS ONE COUNTS ✅— NHL (@NHL) January 30, 2026
PATRICK KANE HAS PASSED MIKE MODANO FOR MOST POINTS BY AN AMERICAN-BORN PLAYER! pic.twitter.com/UAeTo6lLUg
Přijímal gratulace i objetí, užíval si ohlušující ovace z tribun, kde velká část fanoušků vytáhla z kapsy telefon, aby si památný moment natočila.
Když jim Kane se zdviženou hokejkou vzdával vřelé díky, nešlo přehlédnout, že s ním cloumají emoce. Také proto, že v Little Caesars Areně měl i své nejbližší. Rodiče, partnerku Andreu i malého syna Patricka.
„Pořád mi to nedochází. Jako malý jsem se snažil hrát hokej hlavně pro radost, když jsem se srovnával s ostatními ve stejném věku, měl jsem pocit, že jsou daleko lepší. Čas plynul, leccos se změnilo. A já dostal příležitost dokázat něco skutečně mimořádného,“ vyprávěl.
Překonání Modanova rekordu proběhlo i lehce kuriózním způsobem. Mohlo k němu dojít už ve třetí minutě, přesilovkový gól DeBrincata, u něhož Kane asistoval, nakonec sudí odvolali kvůli ofsajdu.
„No, to bylo trochu bláznivé,“ smál se sedmatřicetiletý hokejista.
Už není tak dominantní jako dříve, v dobách, kdy NHL vládlo Chicago v čele s ním, Jonathanem Toewsem, Duncanem Keithem či Brentem Seabrookem. Nejen jejich spolupráce vedla ke třem Stanley Cupům a vytvoření jednoho z nejúspěšnějších týmů moderní éry.
Kane vyčníval šikovností, chytrostí, vytříbenými dovednostmi. A rovněž sbíral individuální ocenění. Získal Calder Trophy (nejlepší nováček), Hart Trophy (nejužitečnější hráč), Art Ross Trophy (nejproduktivnější hráč) i Conn Smythe Trophy (nejužitečnější hráč play off).
V aktuálním působišti zatím čeká byť jen na postup do play off. Teď má k němu ale velmi dobře nakročeno. Detroit šlape, ve Východní konferenci se drží na třetí pozici.
„Možná i proto je fajn, že už mám ten milník za sebou a můžu se soustředit jen na zbytek sezony a na to, čeho chceme jako mužstvo dosáhnout,“ popisoval americký útočník.
Ostatní ale nechtěli jeho historický počin jen tak přejít.
Třeba DeBrincat k výjimečnosti dlouholetého parťáka řekl: „Věděli jsme, že to jednou dokáže. Zaslouží si to, tvrdě pracoval, je ikonou, jedním z nejlepších amerických hokejistů všech dob.“
S komplimenty se přidal i kapitán Dylan Larkin: „Pro mě je úplně nejlepší! Jeho čísla a úspěchy mluví za všechno. Jsme rádi, že jsme toho mohli být součástí společně s ním.“
Had to finally introduce them to the greatest American player and one of the best to ever play. Thanks @88PKane 🇺🇸 pic.twitter.com/sf5npIAUda— Mike Modano (@9modano) January 23, 2026
Nechyběla ani speciální gratulace od Modana, jenž se rozloučil s hokejem před patnácti lety.
Bývalý elitní centr a rodák z Detroitu novému lídrovi statistik mezi Američany zaslal vzkaz na videu, které se při komerční přestávce objevilo na kostce nad ledem.
„Už v brzkých fázích tvé kariéry jsem věděl, že mě jednou budeš nahánět. A teď je to tady! Pokračuj a pořád to číslo vylepšuj, ať to má ten další nejtěžší.“
Přesně takový má Kane plán.
Smlouva mu vyprší po sezoně, z jeho slov je patrné, že končit ještě nehodlá: „Stále mám něco v nádrži, stále cítím, že můžu týmu co nabídnout. Doufám, že to ukážu v závěru sezony, kdy půjde o hodně.“