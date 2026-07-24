Kane je zpátky v Chicagu, pomůže i Bedardovi. Jak se rodil jeho návrat?

Fanoušci Blackhawks to v posledních letech nemají snadné. Účast v play off sezonu co sezonu na míle vzdálená, diskutabilní rozhodnutí ze strany vedení. Těžká zkouška trpělivosti se vším všudy.
Blýská se konečně na lepší časy? Zatím nepředbíhejme, ale dva důvody k radosti se přeci jen dostavily.
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Bedard se v Chicagu dočkal nové smlouvy, zařadí se mezi nejlépe placené hráče NHL
Nejprve prodloužení spolupráce s Connorem Bedardem, hokejovým středobodem Chicaga. Čtyři dny nato podpis dvouleté smlouvy za osm milionů dolarů s Kanem, jednou z největších ikon v historii organizace.
„Nedovedu si představit, jaký randál zažijeme v United Center při jeho prvním zápase,“ pousmál se Bedard. „A nejde pouze o jeho odkaz, stále je to vynikající hráč, který z nás udělá lepší mužstvo.“
Aby generální manažer Kyle Davidson před třemi lety získal Bedarda na prvním místě draftu, snažil se tým učinit co nejslabším. Měnil hvězdy, pryč poslal i Kanea, konkrétně k New York Rangers.
SHOWTIME IS BACK IN CHICAGO!! 🎬— NHL (@NHL) July 23, 2026
Patrick Kane has signed a two-year contract with the @NHLBlackhawks! pic.twitter.com/wAQADRzlya
Pak si nejproduktivnější Američan v historii NHL střihl tři sezony v Detroitu. A teď je zpátky na místě, kde třikrát (2010, 2013, 2015) získal Stanley Cup.
„Když jsem mu oznámil, že dohoda platí a vše je podepsané, slyšel jsem v jeho hlase, jak moc je nadšený,“ řekl Brisson pro renomovaný zámořský web The Athletic.
O služby jeho klienta se ucházeli i další zájemci. Údajně jich mělo být deset, nechybělo mezi nimi ani Buffalo, kde se sedmatřicetiletý útočník narodil.
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Chicago ale na opětovné shledání s legendou tlačilo. A co se ukázalo jako neméně důležité, bylo ochotné i počkat.
„Na začátku července mi řekl, že si musí vše promyslet. Podpořil jsem ho. Nezáleží, jestli podepíše v půlce července nebo 10. srpna. Věděli jsme, že mu nic neuteče. Vždyť je to Patrick Kane,“ popisoval Brisson.
Koho v něm Blackhawks získávají? Nikoliv nezastavitelnou ofenzivní mašinu, která trýznila defenzivy soupeřů a hromadila body po hrstech.
Tenhle hráč je pryč, mimo jiné i vinou zdravotních obtíží, které jej s přibývajícím věkem brzdily. Ale nemyslete si, pořád je schopný ukázat záchvěvy geniality, která ho v minulosti oddělovala od ostatních.
Minulou sezonu zakončil u Red Wings čtyřiadvaceti body z posledních třiadvaceti duelů (7+17). Stále neuvěřitelně vnímá prostor na ledě a je výraznou hrozbou především při přesilovkách.
V zámoří se zájmem vyhlíží, co předvede po Bedardově boku. Zvědavci si ale musí počkat, třetí nejlépe placený hráč zámořské soutěže nejprve potřebuje doléčit zraněné rameno, se kterým musel na operaci.
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„Patrick šestnáct let den co den uchvacoval celé město a pomohl vytvořit nejpamátnější okamžiky v historii klubu. Moc dobře ví, co je třeba udělat pro vítězství na nejvyšší úrovni,“ vyzdvihl staronovou akvizici Davidson.
Přehnaná očekávání ale nejsou zcela na místě. Kaneova přítomnost neznamená, že se Chicago, které posledně postoupilo do play off před šesti lety, rázem posouvá mezi širší špičku.
Už ale nechce patřit k nejhorším. Hodně si slibuje od štědře zaplaceného beka Byrama (od sezony 2027/28 bude brát 12,5 milionu dolarů ročně), další krok by měli udělat Nazar, Rinzel nebo Levšunov.
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První kompletní ročník v NHL má před sebou švédský mladík Frondell, trojka draftu 2025. Hodně se očekává i od jedenadvacetiletého Romana Kantserova, jenž v minulé sezoně ovládl pořadí střelců KHL.
Kane bude pro nastupující generaci cenným rádcem, může organizaci popostrčit správným směrem.
„Už to není jeho tým, ale může výrazně pomoct a ulevit Bedardovi,“ napsal novinář Mark Lazerus pro The Athletic. „Ten má kontrolu nad kabinou, zvládá pozornost i neustálý tlak, které role největší hvězdy přináší. Nepotřebuje mentora, ale křídlo. A teď jedno má.“