Legenda se vrací domů. Útočník Kane v NHL přestupuje do Chicaga

„Během 16 sezon Patrick den co den okouzloval Chicago svými oslnivými dovednostmi, zasloužil se o památné momenty v historii Blackhawks a pomohl vrátit náš klub na vrchol,“ řekl generální manažer Kyle Davidson.
„Už mockrát ukázal, že ví, co je potřeba k vítězstvím na té nejvyšší úrovni. Jsem ohromně hrdí na to, že Patrick opět nazývá United Center svým domovem a bude tu dál zářit,“ uvedl.
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Chicago si vybralo Kanea v roce 2007 jako jedničku draftu. S týmem získal tituly v letech 2010, 2013 a 2015. V roce 2023 odešel v závěru sezony do New York Rangers.
Poslední tři ročníky strávil v Detroitu. Letos v lednu se stal nejproduktivnějším americkým rodákem v historii NHL, když na prvním místě historických tabulek vystřídal Mikea Modana. Rodák z Buffala dosud odehrál v základní části ligy 1369 zápasů, v nichž nasbíral 508 gólů a 892 asistencí. V play off si připsal 53 branek a 85 přihrávek ve 143 utkáních.