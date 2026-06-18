Hokejový Boston chystá slávu pro Bergerona. Uctí ho vyřazením čísla 37

Nyní čtyřicetiletý někdejší útočník Bergeron strávil v Bostonu celou kariéru v NHL mezi lety 2003 a 2023. Bruins pomohl v roce 2011 k zisku Stanley Cupu a celkem šestkrát získal Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka ligy.
|
Pastrňák? Skvělý tvůrce hry, říká Bergeron. A přiznává: Čechů v Praze jsme se báli
Během devatenácti sezon se Bergeron dostal v historické tabulce Bostonu na třetí místo v počtu odehraných zápasů (1294), nasbíraných bodů (1040) a vstřelených gólů (427), v asistencích je čtvrtý (613).
Bývalý spoluhráč Davida Krejčího či Davida Pastrňáka byl také úspěšný na mezinárodní scéně: s Kanadou získal dvě olympijská zlata, titul mistra světa v Praze v roce 2004, vyhrál také Světový pohár a mistrovství světa juniorů.
Coby člena prestižního Triple Gold Clubu letos Bergerona uvedla Mezinárodní hokejová federace (IIHF) do své Síně slávy.