Ten byl o víkendu v Curychu uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Oprávněně, kromě Stanley Cupu vyhrál také dvakrát olympijské hry a jednou mistrovství světa, díky čemuž je členem Triple Gold Clubu.
Čeští fanoušci ho budou znát hlavně jako parťáka Krejčího a Pastrňáka. S prvním jmenovaným strávil v klubu dlouhých 16 sezon.
„Sdíleli jsme spolu led a skvělé vzpomínky, na to nikdy nezapomenu. Jsme v kontaktu, vypadá to, že se mu daří dobře. Nemůžu být šťastnější,“ těší Bergerona.
Kariéru ukončil stejně jako Krejčí v roce 2023. Poté, co tři roky zastával funkci kapitána po slovenském obránci Zdenu Chárovi. S Pastrňákem a Bradem Marchandem před tím vytvořili útok zvaný The Perfection Line.
„To bylo opravdu speciální. Skvělé roky, kdy jsem mohl hrát s tak talentovanými a technicky vybavenými hráči na vysoké úrovni. A samozřejmě dobrými přáteli. Užili jsme si spolu hodně zábavy,“ vzpomíná kanadský útočník.
Boston i nadále sleduje. Bruins se oproti loňsku dostali do play off, což se jim podařilo i přes výraznou personální změnu. Ve vyřazovacích bojích pak nestačili na Buffalo, jemuž podlehli v šesti zápasech.
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„Myslím, že očekávání byla menší. Stále jako tým rostou, jsem na ně hrdý. Manažeři odvádějí dobrou práci a dokážou získat hráče, které potřebují. Mají velké hráče v Pastovi, Charliem McAvoyovi a v dalších, navíc je doplňuje spousta mladých hráčů, kteří se budou ještě dále vyvíjet,“ hodnotí bývalý uznávaný centr.
Celek z Massachusetts vedl ve své premiérové sezoně německý trenér Marco Sturm, se kterým právě Bergeron strávil v organizaci pět ročníků.
„Hodně jsem se od něj naučil, hrál jsem s ním i v jedné lajně. Když ho teď vidím jako kouče, musím říct, že si takový post rozhodně zasloužil. Nespadl mu do klína. A kluci pod ním hrají opravdu rádi. Věřím, že se budou zlepšovat,“ doufá čtyřicetiletý Kanaďan.
A také bývalý kapitán Bostonu. Ve funkci ho posléze nahradil Marchand, po jehož loňském odchodu na Floridu však zůstal klub bez hráče s céčkem na hrudi, Pastrňák s McAvoyem si shodně ponechali roli asistentů.
Kdyby se však klub rozhodl přece jenom na jednoho z nich ukázat?
„Netuším, kdo kapitánem bude, rozhodnutí není na mně. V šatně je ale dobrý leadership a případně udělají určitě dobré rozhodnutí,“ nepochybuje Bergeron.
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„Myslím, že v hokeji nepotřebujete mít písmeno na dresu, abyste byli lídrem. Pasta, McAvoy, Hampus Lindholm jimi jsou. Nezáleží, kdo je kapitán, jsou v rukou dobrých lídrů tak jako tak.“
Bodovým tahounem týmu byl tradičně Pastrňák. Už počtvrté za sebou prožil stobodovou hranici, ačkoliv tentokrát ubral v počtu vstřelených gólů (29) na úkor nasbíraných asistencí (71).
„Chce být stále lepší, je sám svým největším kritikem, což je dobrá věc. Všichni ho vidíme jako kanonýra, skvělého střelce, ale on je také skvělý tvůrce hry. Ví, kdy je dobré vystřelit, kdy naopak nahrát. Pro každého hráče existuje prostor pro zlepšení, takže pro něj je dobré, že se chce stále posouvat. To je důvod, proč je superstar a jeden z tahounů v NHL,“ chválí Bergeron rodáka z Havířova.
S jiným bývalým spoluhráčem z Bostonu, Jaromírem Jágrem, ho však příliš srovnávat nechtěl. I tak ale před českými novináři na legendárního forvarda zavzpomínal.
„Fenomenální hráč. Odkaz, který zanechává v hokeji, je neuvěřitelný. Nemusím zmiňovat všechny jeho úspěchy, je opravdu pozoruhodné, co všechno dokázal. Upřímně, koukal jsem na něj jako malý. A mít šanci hrát s ním i proti němu bylo pokaždé neskutečné,“ líčí poctivý hráč, jenž byl během kariéry platný na obou stranách ledu a hned šestkrát vyhrál Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka.
Bergeron na Jágra narazil už na mistrovství světa v Praze v roce 2004, proti Čechům dokonce musel kousat porážku 2:6 v osmifinálové skupině.
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„Byli velmi dobří. Hodně jsme se jich báli, kdybychom je měli potkat později v turnaji. Věděli jsme, že by to proti nim byl těžký zápas,“ přiznává centr, jemuž tehdy bylo pouhých 18 let.
A s kanadskými spoluhráči nakonec oslavil zlaté medaile, zatímco Češi vypadli ve čtvrtfinále s Američany. Bergeron tak mimochodem získal titul mezi seniory o pár měsíců dříve než v juniorské kategorii. Jako jediný v historii.
„Na to jsem úplně zapomněl. Ale měl jsem štěstí, že jsem mohl být v tak dobrých týmech a vyhrát s nimi,“ uzavírá uznávaný hokejista a jeden z nejvýraznějších lídrů posledních let.