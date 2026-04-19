Patera zavřel branku Abbotsfordu a vychytal své první čisté konto sezony v AHL

Patera v této sezoně dostal příležitost v jednom utkání v NHL v dresu Vancouveru. Chytal 17. listopadu doma proti Floridě a při porážce 5:8 inkasoval sedm branek ze 40 střel. V AHL má v tomto ročníku ze 30 utkání průměr 2,63 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91 procent. V NHL chytal také osmkrát za Vegas, které jej draftovalo v roce 2017 v 6. kole na 161. místě.
Patera je třetím českým brankářem, který udržel čisté konto v AHL za poslední tři hrací dny. Ve čtvrtek na něj potřetí v sezoně dosáhl Jakub Málek a přispěl k vítězství celku Utica Comets v Belleville 2:0. Se čtyřmi nulami kraluje českým gólmanů v soutěži Michal Postava, jenž v pátek pomohl k výhře Grand Rapids v Milwaukee 8:0.
Postava, který loni ve své premiérové sezoně v extralize vychytal titul Kometě Brno, vládne AHL s průměrem 1,71 obdržené branky na zápas i s úspěšností zákroků 93,7 procenta.