Patera zavřel branku Abbotsfordu a vychytal své první čisté konto sezony v AHL

Autor: ,
  12:20
Český hokejový brankář Jiří Patera udržel poprvé v sezoně v nižší AHL čisté konto. V sobotu pomohl 25 úspěšnými zákroky k vítězství Abbotsfordu na ledě Ontaria 2:0 a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Pro sedmadvacetiletého odchovance pražské Slavie to byla ve 122. duelu v AHL celkově třetí nula.

Brankář Jiří Patera v dresu Vancouveru | foto: AP

Patera v této sezoně dostal příležitost v jednom utkání v NHL v dresu Vancouveru. Chytal 17. listopadu doma proti Floridě a při porážce 5:8 inkasoval sedm branek ze 40 střel. V AHL má v tomto ročníku ze 30 utkání průměr 2,63 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91 procent. V NHL chytal také osmkrát za Vegas, které jej draftovalo v roce 2017 v 6. kole na 161. místě.

Úžasný zákrok... a sedm gólů. Patera zažil hrůzu. Ani jsme mu nepomohli, litoval kouč

Patera je třetím českým brankářem, který udržel čisté konto v AHL za poslední tři hrací dny. Ve čtvrtek na něj potřetí v sezoně dosáhl Jakub Málek a přispěl k vítězství celku Utica Comets v Belleville 2:0. Se čtyřmi nulami kraluje českým gólmanů v soutěži Michal Postava, jenž v pátek pomohl k výhře Grand Rapids v Milwaukee 8:0.

Postava, který loni ve své premiérové sezoně v extralize vychytal titul Kometě Brno, vládne AHL s průměrem 1,71 obdržené branky na zápas i s úspěšností zákroků 93,7 procenta.

Tipsport - partner programu
Pardubice vs. TřinecHokej - Finále - 19. 4. 2026:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
19. 4. 17:00
  • 1.88
  • 4.33
  • 3.54
Colorado vs. Los AngelesHokej - - 19. 4. 2026:Colorado vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
19. 4. 21:00
  • 1.63
  • 4.66
  • 4.60
Tampa vs. MontrealHokej - - 19. 4. 2026:Tampa vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
19. 4. 23:45
  • 1.90
  • 4.25
  • 3.54
Buffalo vs. BostonHokej - - 20. 4. 2026:Buffalo vs. Boston //www.idnes.cz/sport
20. 4. 01:30
  • 2.02
  • 3.95
  • 3.18
Vegas vs. UtahHokej - - 20. 4. 2026:Vegas vs. Utah //www.idnes.cz/sport
20. 4. 04:00
  • 2.05
  • 4.04
  • 3.07
Pittsburgh vs. PhiladelphiaHokej - - 21. 4. 2026:Pittsburgh vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
21. 4. 01:00
  • 2.05
  • 3.92
  • 3.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
