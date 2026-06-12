V sérii navíc poprvé vedou. Díky výhře v pátém střetnutí jsou krok od zisku Stanley Cupu (3:2), který mohou uzmout už z neděle na pondělí ve Vegas.
„Je to skvělé. Ale čeká nás mimořádně těžký zápas. Těšíme se. A jsme připraveni,“ velí útočník Nikolaj Ehlers.
Právě on se stal ústřední postavou pátého mače.
Pro spoluhráče připravil hned tři góly. Formu načasoval parádně, v pěti zápasech proti Golden Knights zaznamenal už osm bodů.
Vyniká také Jordan Staal, jenž se pro změnu trefil v každém z pěti duelů finále a na kontě už má šest gólů.
Nejen oni dva potěšili také skupinku norských fotbalistů, z níž někteří seděli na svých místech v dresech Caroliny.
Norové bydlí během světového šampionátu v nedalekém Greensboro v Severní Karolíně, zhruba hodinu cesty od Lenovo Center, kde Hurricanes hrají domácí zápasy.
Když se naskytla možnost vidět tak důležitý zápas nejlepší hokejové ligy světa, navíc krátce poté, co jejich krajané na bruslích vybojovali na mistrovství ve Švýcarsku historický bronz, ani chvilku neváhali.
Haaland mával vlajkou, častokrát ho dění na ledě zvedlo ze sedačky, potěšily ho také góly Caroliny, které pokaždé nadšeně slavil.
He might be enjoying this more than football 😂🏑 pic.twitter.com/gDOphTi7WZ— 433 (@433) June 12, 2026
To na druhé straně převládala ponurejší nálada. Vegas musí něco změnit. Hlavně při oslabeních, kde Vegas hodně strádá. Jen v posledním klání v početní nevýhodě dvakrát inkasovalo.
A taky velmi pravděpodobně dojde na změny v sestavě. Krátce před polovinou duelu odstoupil centr druhé formace William Karlsson, kterého dohrál u hrazení Sean Walker, Švéd ve službách Golden Knights se ihned držel za ruku.
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Hertl byl u úvodní branky, jenže výhru brala Carolina a je krok od triumfu
„Už s námi nejspíš nebude. Musíme najít způsob, jak ho nahradit. Ne jedním hráčem, ale jako tým,“ říkal po utkání John Tortorella, kouč Vegas.
Na pozápasové tiskové konferenci se také slušně rozčílil. Naštvala ho otázka reportéra: „Nepřemýšlel jste, že byste do třetí třetiny poslal místo Cartera Harta brankáře Adina Hilla?“
„Proboha, to je snad ta nejhloupější otázka, jakou jsem kdy slyšel,“ odvětil Tortorella.
Nutno podotknout, že novinář měl dotaz opodstatněný jednoduchým a jasným faktem. Hart je totiž prvním gólmanem v historii soutěže, který v prvních pěti zápase finálové série pokaždé inkasoval minimálně čtyři góly.
Hill se v play off nedostal do brankoviště ani jednou, všechny duely odchytal Hart. Pravda, Hillovi se základní část příliš nepovedla, navíc její značnou část promarodil.
Nicméně kupříkladu před třemi lety dovedl jako jednička Golden Knights ke Stanley Cupu. V minulosti ukázal, že velké zápasy dokáže zvládat.
Teď se změna vyloženě nabízí. Ale nebude už pozdě?
Jen pro zajímavost: Carolina neprohrála dva zápasy v řadě od 13. ledna. Pokud pět měsíců táhnoucí se sérii prodlouží, získá Stanley Cup. Jedna výhra jí totiž stačí.