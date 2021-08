NHL bude po letech bez jedničky draftu. Power volí místo Buffala univerzitu

Splnil si přání.

Už v červnu před draftem v rozhovoru s NHL Network prohlásil, že by se na univerzitu rád vrátil. Zároveň ale také přiznal, že se rozhodne hlavně podle toho, co mu doporučí Sabres.

„Mladí obránci potřebují trpělivost a podporu. Power je na NHL fyzicky připraven, vidět to bylo i na seniorském mistrovství. Ale na druhé straně vidíme hráče jako Cale Makar, Quinn Hughes, Charlie McAvoy nebo Adam Fox, kteří z let na univerzitách velmi profitovali,“ říká Lance Lysowski z Buffalo News, který informoval o návratu Powera do NCAA jako první.

„Power bude hrát 25 minut za zápas, v Buffalu by se takového vytížení nedočkal. Pomůže mu, že nastoupí do týmu v přestavbě až o rok později, v Michiganu se dočká mnoha výher a vítězná mentalita bude v Buffalu velmi potřeba,“ pokračoval Lysowski v argumentech, kterými podporoval Powerovo rozhodnutí.

Po 15 letech neuvidíme jedničku draftu ihned v následující sezoně v NHL. Naposledy se stejně jako Power rozhodl v roce 2006 obránce Erik Johnson, který upřednostnil odchod z amerického vývojového programu na Univerzitu v Minnesotě před St.Louis Blues.

To Power se do neznámého prostředí nechystá. Už loni v Michiganu studoval, odehrál 26 utkání a nasbíral 16 bodů za tři branky a 13 přihrávek. V červnu se představil na seniorském mistrovství světa v Rize, kde si v deseti zápasech připsal tři asistence a pomohl Kanadě ke zlatu.

Vrací se s jasným cílem - vyhrát univerzitní titul.

Michigan hrál loni v základní části skvěle, skončil druhý a mířil do play-off, tzv. Frozen Four. Avšak kvůli pozitivně testovaným na covid byl nakonec diskvalifikován.

Příští rok se v Michiganu pravděpodobně objeví hned čtyři z pěti prvních vybraných hráčů v draftu NHL 2021. Kromě Powera patří univerzitě také Matthew Beniers (Seattle), Luke Hughes (New Jersey) a Kent Johnson (Columbus).