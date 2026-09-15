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Kdy se vrátí hvězdy do Ruska? Malkin i Ovečkin jednali, ale zatím odmítli

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  14:45
Jevgenij Malkin (vlevo) a Alexandr Ovečkin se radují z gólu Ruska.

Jevgenij Malkin (vlevo) a Alexandr Ovečkin se radují z gólu Ruska. | foto: Profimedia.cz

Jevgenij Malkin (vpravo) pózuje vedle ruského prezidenta Vladimira Putina.
Alexandr Ovečkin (vlevo) v družném rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem...
Hokejový útočník Alexandr Ovečkin předává svůj podepsaný dres ruské předsedkyni...
Alexandr Ovečkin pózuje se členy ruského parlamentu.
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Jejich hokejové kariéry pomalu spějí ke konci, oba už oslavili čtyřicítku. Nejen proto se v létě nabízel jejich odchod ze zámoří. Ale jak Alexandr Ovečkin, tak také Jevgenij Malkin se rozhodli v NHL ještě pokračovat. I přes nabídky z domovského Ruska, ke kterému mají velmi blízko.

Ale nejdřív k hokejové stránce věci...

Spekulace o návratu na východ Evropy utnul Malkin už v květnu, když podepsal jednoletý kontrakt s Pittsburghem. Ale nechybělo mnoho a Penguins jednu ze svých hlavních tváří málem ztratili.

„Šance, že k nám Malkin přijde, byla tak padesát na padesát. Kdyby takový hráč do Magnitky dorazil, pro diváky by šlo o událost kosmického rozsahu,“ pronesl pro server Championat Alexej Žloba, sportovní ředitel Metallurgu Magnitogorsk.

Právě v Magnitogorsku se Malkin narodil, hokejově v něm vyrůstal a za klub hrál až do okamžiku, než v roce 2006 odešel do zámoří.

Zatím kapitolu s Metallurgem neobnovil, ale velmi brzo k tomu dojít může. „Jevgenij se rozhodl jinak, to je normální. Ale jsme v kontaktu, navázané vztahy má s prezidentem i sportovním ředitelem. Počkejme si,“ doplnil Žloba.

DVACET LET V LIZE. Útočník Alexandr Ovečkin (8) z Washingtonu se zdraví s dlouholetými soupeři z Pittsburghu, nerozlučným triem Sidney Crosby (vlevo), Jevgenij Malkin (71) a Kris Letang.

Více pozornosti však dostával na konci sezony Ovečkin. Především poté, co loni v dubnu překonal brankový rekord Waynea Gretzkého, se hokejoví znalci zamýšleli, na jakou gólovou cifru se dokáže vyškrábat.

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Po sezoně se zastavil na čísle 929. Jeden ročník navíc by mu tak velmi pravděpodobně nestačil. I proto se z Ovečkinova okolí šířily hlasy, že je možná na čase, aby se s Washingtonem rozloučil a vrátil se do Ruska.

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V minulosti už několikrát o podpisu s Dynamem Moskva mluvil, právě v něm by rád kariéru dohrál. Ovšem na začátku července podepsal roční smlouvu s Capitals, čímž podobné myšlenky minimálně o několik měsíců odložil.

Jak však před pár dny představitelé klubu z Moskvy naznačili, pár oťukávaček proběhlo.

„Nedávno jsem se se Sašou setkal a řekl jsem mu: Rok 2004, tvoje mistrovská sezona Superligy, tehdy jsme spolu pracovali. Já se vrátil a ty už jsi několikrát říkal, že bys také mohl v Dynamu skončit. Budu na tebe čekat. Postarám se o to, abychom tenhle velkolepý příběh dokončili společně,“ říkal generální ředitel klubu Anatolij Charčuk proti Match TV.

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Ovečkin se prý na tato slova usmál, načež Charčuk doplnil: „Dynamo se takové hvězdě musí přizpůsobit, tým kolem něj postavit. Takoví megalidé existují v různých oborech.“

„Pokud jde o budoucnost, tyto otázky by měly být adresovány Alexandrovi a jeho rodině. K tomu se nejsem oprávněn vyjadřovat,“ pravil pro tiskovou agenturu RIA Novosti zase Roman Rotenberg, člen klubového představenstva.

Jak Ovečkin, tak Malkin mají ve své domovině velké jméno. Platí za hvězdy, svými výkony dotáhli reprezentaci ke třem, respektive dvěma titulům mistrů světa.

Alexandr Ovečkin v dresu výběru ruských hvězd z NHL v charitativním utkání proti hráčům KHL.

A ačkoliv oba vydělávají peníze ve Spojených státech, do Ruska se rádi vracejí. A to nejen za rodinou. Jejich význam totiž sahá daleko za hranice hokeje.

Když se na internetu objeví spojení ruského sportu a politiky, mnohým se zřejmě vybaví Ovečkinův vztah s prezidentem Vladimirem Putinem. Známý hokejista ho veřejně podporuje, má s ním profilovou fotku na svém instagramu, je také jeho politickým příznivcem.

Například loni navštívil ruský parlament, v pondělí se zase objevil ve volebním spotu Putinovy strany Jednotné Rusko, která se chystá na víkendové volby.

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Ale ani Malkin se svými sympatiemi k Putinovi v minulosti nikterak netajil. Když Ovečkin v roce 2017 zakládal tzv. Putin Team, právě jeho kamarád Malkin byl jedním z prvních, který tento krok ocenil a posléze se k němu i přidal.

„Není to tak, že bych já nebo Ovi (Ovečkin) byli Putinovou pravou rukou. Jen ho chceme podpořit, protože v roce 2018 máme v Rusku mistrovství světa ve fotbale, také volby. Je to náročný rok, proto chceme být spolu a podpořit ho,“ říkal tehdy.

Jevgenij Malkin (vpravo) pózuje vedle ruského prezidenta Vladimira Putina.

Navíc s vědomím, že sport a politika jsou v Rusku silně provázané. Dokonce více než v jiných zemích, jak před lety sám hlásil v jednom z rozhovorů ve Spojených státech, který citoval i renomovaný portál The Athletic.

„Jo, pravděpodobně to tak je. Znám pár lidí, kteří si jsou s Putinem blízcí. Já ho také znám, několikrát jsme se viděli, zahráli si spolu hokej. Je to úžasné. Nevím, jestli ho tady lidé mají rádi, nebo ne, já ho zkrátka chci jen podpořit,“ pravil.

Nejen on, ale i Ovečkin mu můžou být brzy opět geograficky blíže. Třeba už za rok. A možná právě poté se naplno ukáže, jak moc je Putin s oběma hokejisty spřízněný.

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