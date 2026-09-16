Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Washington brání Ovečkina za video s Lavrovem. V Rusku má rodinu, odůvodňuje

Autor:
  14:41
Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem vstřelil 1000. kariérní gól v NHL, zároveň ale musel kousat porážku, která jeho týmu dál snižuje naděje na postup do play off. | foto: Reuters

Alexandr Ovečkin (vlevo) v družném rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem...
Alexandr Ovečkin pózuje se členy ruského parlamentu.
Hokejista Alexandr Ovečkin diskutuje s předsedkyni horní komory ruského...
Hokejový útočník Alexandr Ovečkin předává svůj podepsaný dres ruské předsedkyni...
199 fotografií
Hokejový Washington se vyjádřil k propagačnímu videu strany Jednotné Rusko, v němž stojí útočník Alexandr Ovečkin za ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Čin nikterak neodsoudil, svého kapitána brání.

„Alex Ovečkin je ruský občan, který v pauze mezi sezonami žije se svou rodinou v Moskvě a bude tam žít i po ukončení kariéry,“ stojí v úvodu oficiálního prohlášení, které zaslal agentuře Associated Press mluvčí klubu Sergej Kočarov.

„Letos v létě, když byl v Rusku, ho jeho země požádala o účast na video kampani. Jako nejdéle působící sportovec ve Washingtonu D.C. a opora místní komunity se on i my soustředíme na nadcházející sezonu a na jeho trvalý přínos na ledě i v našem městě,“ doplnil.

Tak zní celé stanovisko.

Ovečkin opět podpořil Putinovu stranu. Ve volebním spotu stojí přímo za Lavrovem

Capitals tím reagovali na četné reakce různých médií, která na video upozorňovala. Jedná se o krátký předvolební spot vládnoucí ruské strany, kterou do víkendových voleb vede z čela kandidátky právě Lavrov.

Ten ve videu mimo jiné říká: „Když nám lžou a nedodržují slovo, ať si to vyčítají sami. A kdo k nám přijde s mečem, ať nečeká milost: postavíme se proti tomu všichni společně, jako dnes. Když s námi jednají čestně, vždy se dohodneme.“

Stranu podporují mimo jiné mnozí sportovci, současní i ti po kariéře. Například bývalý hokejista Vjačeslav Fetisov, šachista Sergej Karjakin nebo MMA zápasník Fjodor Jemeljaněnko.

Nejvíce ohlasů však míří za Ovečkinem, jenž se hlásí k prezidentu Vladimiru Putinovi už několik let. V roce 2017 mu založil Putin Team, chodí s ním na společenské akce, navštívil také ruský parlament.

Svou rétoriku nezměnil ani po vypuknutí války na Ukrajině, kde kromě strohého přání „ne válce“ doplnil: „Putin je můj prezident. Ale já jsem sportovec, nikoliv politik.“

Video s Lavrovem odsoudila celá řada osobností, mezi nimi také bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, jenž patří mezi nejhlasitější odpůrce války.

„Všichni lidé na snímku se rozhodli oficiálně podpořit ruskou imperialistickou válku na Ukrajině. Mezi nimi jsou i hokejista Ovečkin a bývalý hokejista a kapitán národního týmu Fetisov. Kvůli každému z nich zahyne mnoho Ukrajinců a Rusů,“ napsal na X.

Agentura Associated Press zažádala o vyjádření také NHL, ta se však odkázala pouze na prohlášení Washington Capitals.

Sám Ovečkin by měl už ve čtvrtek na startu tréninkového kempu týmu mluvit s novináři. Při rozhovorech se však k válce nevyjadřuje.

Vstoupit do diskuse (45 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Frýdek-M. vs. SlaviaHokej - 13. kolo - 16. 9. 2026:Frýdek-M. vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
16. 9. 17:00
  • 2.35
  • 4.00
  • 2.49
Č. Budějovice vs. Ml. BoleslavHokej - 1. kolo - 16. 9. 2026:Č. Budějovice vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
16. 9. 17:30
  • 1.97
  • 4.18
  • 3.18
Plzeň vs. LiberecHokej - 1. kolo - 16. 9. 2026:Plzeň vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
16. 9. 17:30
  • 2.00
  • 4.00
  • 3.20
Vítkovice vs. KladnoHokej - 1. kolo - 16. 9. 2026:Vítkovice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
16. 9. 17:30
  • 2.30
  • 4.15
  • 2.60
Litvínov vs. KometaHokej - 1. kolo - 16. 9. 2026:Litvínov vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
16. 9. 17:30
  • 2.51
  • 4.17
  • 2.37
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti....

Tak se ukaž, extraligo! Nová sezona, spousta otázek. Co všechno se bude řešit?

Pardubické mistrovské oslavy

Léto končí, začíná podzim. A s ním se vrací i extraliga. Po dlouhé přípravě, kterou chtějí mít hráči co nejrychleji za sebou. 140 dní poté, co Roman Červenka gólem v prodloužení šestého finále v...

Ovečkin opět podpořil Putinovu stranu. Ve volebním spotu stojí přímo za Lavrovem

Alexandr Ovečkin (vlevo) v družném rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem...

Ruský hokejista Alexandr Ovečkin se objevil v předvolebním videu strany Vladimira Putina. V něm hovoří Sergej Lavrov, ministr zahraničí a lídr kandidátky Jednotného Ruska, po jehož boku a za ním...

Karlovy Vary ve společnosti PSG či Interu. Majitel: Konkurovat se dá i Pardubicím

Choreo karlovarských fanoušků v prvním zápase nového ročníku.

Bronz z minulé sezony nemá být jen ojedinělým výstřelem, ale prvním v salvě dalších. Hokejové Karlovy Vary se chtějí uvelebit v extraligové špičce a každoročně patřit mezi kluby, které můžou...

16. září 2026  15:20

Washington brání Ovečkina za video s Lavrovem. V Rusku má rodinu, odůvodňuje

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Hokejový Washington se vyjádřil k propagačnímu videu strany Jednotné Rusko, v němž stojí útočník Alexandr Ovečkin za ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Čin nikterak neodsoudil, svého kapitána...

16. září 2026  14:41

Vůbec jste se neozvali. V Německu se zlobí na NHL, její zájezd teď tamní lize hatí plány

Němečtí hokejoví útočníci Leon Draisaitl z Edmontonu (vpravo) a JJ Peterka z...

Poprvé a dosud naposledy se tu utkání NHL hrálo před patnácti lety. Teď se Německo znovu dočká. I když dočká... Tamní hokejová DEL a profesionální kluby nadšené nejsou. Zámořská soutěž si pro utkání...

16. září 2026  14:13

Roste Tygrům nový Galvas? Kachlíř má učitele z NHL, chválu pouští z hlavy

Lukáš Kachlíř z Liberce v zápase Ligy mistrů s Grazem. Nahání ho Marcus Vela.

Teprve před několika dny oslavil sedmnácté narozeniny. Přesto už má Lukáš Kachlíř za sebou premiéru v extralize i zkušenost z hokejové Ligy mistrů. Teď stojí talentovaný obránce před další výzvou. V...

16. září 2026  12:36

Start východočeským derby. Liga mistrů nás dobře připravila, věří Pardubice

Lukáš Radil před poloprázdnou brankou Hradce.

Začátek Ligy mistrů už mají zdárně za sebou, ve čtyřech kolech uhráli tři vítězství. Ve středu se pardubičtí hokejisté vrhnou na obhajobu titulu v domácí soutěži: v enteria areně hostí od 18 hodin v...

16. září 2026  12:20

Rekordmanem už na startu. Opotřebovaný se necítím, tvrdí hradecký kouč Martinec

Trenér Tomáš Martinec při focení královéhradeckých hokejistů

Stačí, že hradecký tým ve středu vyjede v Pardubicích na led k prvnímu zápasu a v právě začínající extraligové sezoně už bude mít jedno prvenství v kapse. Tomáš Martinec totiž se stane nejdéle...

16. září 2026  11:08

Zlínští a vsetínští hokejisté se těší na první derby. Bude to jízda

Vsetínský útočník Adam Hořanský cloní před brankářem Danielem Hufem ze Zlína.

Buď se trápil jeden tým, nebo druhý, někdy také oba. Ale do prvního vzájemného zápasu v rámci nové sezony Maxa ligy vyjedou ve středu na Lapači hokejisté Robe Vsetín a RI Okna Zlín po podařeném...

16. září 2026  10:56

Extrémní nasazení Dominika Frodla. Doma péče o tři děti, na ledě skvělé výkony

Premium
Karlovarský brankář Dominik Frodl čelí šanci třineckých hokejistů.

Dominik Frodl a Karlovy Vary. Pro oba pojmy platí, že v minulé sezoně hokejové extraligy náramně překvapily. Tým jako celek bronzem, sám Frodl tím, že i přes brutální nálož více než padesáti zápasů a...

16. září 2026

Budu další vyměněný. Olomouckou ikonu Ondruška čeká sezona i po čtyřicítce

Liberecký Martin Faško-Rudáš brání Jiřího Ondruška z Olomouce.

Tisíc sto dvanáct soutěžních zápasů za jeden klub. A už ve středu přidá věrný olomoucký kápo Jiří Ondrušek další, třebaže v dubnu oslavil čtyřicátiny. „Vůbec netuším, jaké to bude, ve čtyřiceti jsem...

16. září 2026

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

16. září 2026  7:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pocta pro Mikloška: Souček přinesl jeho dres na hřiště, hráči měli černé pásky

Tomáš Souček s dresem zesnulého bývalého brankáře West Hamu Luďka Mikloška před...

Zraněný fotbalový záložník West Hamu Tomáš Souček před utkáním 3. kola Ligového poháru s Fulhamem uctil památku zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. Prostějovský rodák v pondělí v 64...

15. září 2026  21:39

Vary - Třinec 0:2. Smolná teč, Slezany na úvod sezony nezastavil ani skvělý Frodl

Třinecký útočník Daniel Kurovský v akci před brankářem Dominikem Frodlem z...

Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce 1. kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2:0. Vítěznou branku dal ve 3. minutě reprízy semifinále...

15. září 2026  18:01,  aktualizováno  20:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet