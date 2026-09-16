Washington brání Ovečkina za video s Lavrovem. V Rusku má rodinu, odůvodňuje

„Alex Ovečkin je ruský občan, který v pauze mezi sezonami žije se svou rodinou v Moskvě a bude tam žít i po ukončení kariéry,“ stojí v úvodu oficiálního prohlášení, které zaslal agentuře Associated Press mluvčí klubu Sergej Kočarov.
„Letos v létě, když byl v Rusku, ho jeho země požádala o účast na video kampani. Jako nejdéle působící sportovec ve Washingtonu D.C. a opora místní komunity se on i my soustředíme na nadcházející sezonu a na jeho trvalý přínos na ledě i v našem městě,“ doplnil.
Tak zní celé stanovisko.
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Ovečkin opět podpořil Putinovu stranu. Ve volebním spotu stojí přímo za Lavrovem
Capitals tím reagovali na četné reakce různých médií, která na video upozorňovala. Jedná se o krátký předvolební spot vládnoucí ruské strany, kterou do víkendových voleb vede z čela kandidátky právě Lavrov.
Ten ve videu mimo jiné říká: „Když nám lžou a nedodržují slovo, ať si to vyčítají sami. A kdo k nám přijde s mečem, ať nečeká milost: postavíme se proti tomu všichni společně, jako dnes. Když s námi jednají čestně, vždy se dohodneme.“
Играющий в американской НХЛ Александр Овечкин снялся в предвыборном ролике «Единой России»— Вот Так (@vottak_tv) September 14, 2026
Помимо хоккеиста, который поставил рекорд по количеству забитых шайб в истории НХЛ, в видео также снялись пропагандистка Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть.
Во главе… pic.twitter.com/FsAnuoAyxp
Stranu podporují mimo jiné mnozí sportovci, současní i ti po kariéře. Například bývalý hokejista Vjačeslav Fetisov, šachista Sergej Karjakin nebo MMA zápasník Fjodor Jemeljaněnko.
Nejvíce ohlasů však míří za Ovečkinem, jenž se hlásí k prezidentu Vladimiru Putinovi už několik let. V roce 2017 mu založil Putin Team, chodí s ním na společenské akce, navštívil také ruský parlament.
Svou rétoriku nezměnil ani po vypuknutí války na Ukrajině, kde kromě strohého přání „ne válce“ doplnil: „Putin je můj prezident. Ale já jsem sportovec, nikoliv politik.“
Video s Lavrovem odsoudila celá řada osobností, mezi nimi také bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, jenž patří mezi nejhlasitější odpůrce války.
Everyone in this photograph has chosen to officially support Russia's imperialist war in Ukraine. Among them are also hockey player Ovechkin and former hockey player and national team captain Fetisov. Because of each of them, many Ukrainians and Russians will be killed. pic.twitter.com/vyzjTv6wsj— Dominik Hasek (@hasek_dominik) September 14, 2026
„Všichni lidé na snímku se rozhodli oficiálně podpořit ruskou imperialistickou válku na Ukrajině. Mezi nimi jsou i hokejista Ovečkin a bývalý hokejista a kapitán národního týmu Fetisov. Kvůli každému z nich zahyne mnoho Ukrajinců a Rusů,“ napsal na X.
Agentura Associated Press zažádala o vyjádření také NHL, ta se však odkázala pouze na prohlášení Washington Capitals.
Sám Ovečkin by měl už ve čtvrtek na startu tréninkového kempu týmu mluvit s novináři. Při rozhovorech se však k válce nevyjadřuje.