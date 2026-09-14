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Ovečkin opět podpořil Putinovu stranu. Ve volebním spotu stojí přímo za Lavrovem

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  18:22
Alexandr Ovečkin (vlevo) v družném rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem...

Alexandr Ovečkin (vlevo) v družném rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. | foto: Profimedia.cz

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Ruský hokejista Alexandr Ovečkin se objevil v předvolebním videu strany Vladimira Putina. V něm hovoří Sergej Lavrov, ministr zahraničí a lídr kandidátky Jednotného Ruska, po jehož boku a za ním stojí jeho příznivci z mnoha odvětví. „Kdokoliv k nám přijde s mečem, ať nečeká slitování,“ říká například.

V Rusku vrcholí kampaně před parlamentními volbami, jež se po pěti letech uskuteční tento víkend. Vládní strana Jednotné Rusko je chce opět vyhrát.

Podporují ji mnohé známé tváře z tamního prostředí: třeba bývalý hokejista Vjačeslav Fetisov, šachista Sergej Karjakin, MMA zápasník Fjodor Jemeljaněnko. A nechybí ani Ovečkin.

Ten se svými sympatiemi k Putinovi netají už dlouhá léta, nic se nezměnilo ani po napadnutí Ukrajiny v únoru roku 2022. A v pondělí se objevil přímo ve volební kampani Putinovy strany.

„Moskva zůstává věrná mnohaletým tradicím našeho státu. Tak tomu bylo od pradávna a tak tomu bude i nadále. Když s námi jednají čestně, vždy se dohodneme,“ říká Lavrov v propagačním videu, v jehož pozadí stojí právě i Ovečkin.

„Když nám lžou a nedodržují slovo, ať si to vyčítají sami. A kdo k nám přijde s mečem, ať nečeká milost: postavíme se proti tomu všichni společně, jako dnes,“ dodává Lavrov.

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Ruský hokejista je blízkým Putinovým přítelem několik let. V roce 2017 mu založil „Putin Team“, jen pár měsíců před prezidentskými volbami. „Nikdy jsem se netajil svým vztahem k našemu prezidentovi a vždy jsem ho otevřeně podporoval,“ říkal Ovečkin tehdy.

Po svém boku se posléze ukázali na několika společenských akcích, často se vídají v letních měsících, které Ovečkin mezi sezonami zámořské NHL tráví v Rusku.

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Po vypuknutí války na Ukrajině sice Ovečkin pronesl strohé přání „ne válce“, avšak dodal: „Putin je můj prezident.“ Od té doby se k bojům nevyjadřuje, dál má na svém instagramovém profilu fotografii s Putinem.

A v podpoře ruského prezidenta a jeho nejbližších spolupracovníků pokračuje i nadále.

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