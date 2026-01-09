Premium

Ottawa v krizi. Po fiasku reaguje na fámy o hromadné nevěře, opora má osobní volno

Autor:
  16:10
V noci schytali osmigólový příděl, zapsali třetí porážku v řadě a při boji v extrémně vyrovnané Východní konferenci jim utíkají pozice pro play off. Horší ale pro hokejisty Ottawy je, za jakých okolností. K dispozici není jedna z hlavních opor, ještě před dvěma lety držitel Vezinovy trofeje pro nejlepšího gólmana NHL, Linus Ullmark. Důvod? Neznámý. Vedení týmu vyvrací fámu o hromadné nevěře hráčů.
Ottawa Senators střídají brankáře, Linus Ullmark (vpravo) jde do hry, Anton Forsberg na střídačku.

Senators se po minulé sezoně, v níž uhráli první postup do vyřazovacích bojů po sedmi letech sucha, ocitli pod lehkým tlakem očekávání, že by se jim opět mohlo dařit.

Těsně před Vánoci ale zabředli do výsledkové nepohody. Šest porážek z posledních osmi utkání, v noci na pátek debakl 2:8 od Colorada, v němž šestkrát inkasovali v průběhu druhé části, a propad pořadím konference až na předposlední místo.

Zadumaná střídačka Ottawy v čele s koučem Travisem Greenem při zápase NHL s Coloradem, v němž kanadský tým utrpěl debakl 2:8.

Od postupových příček je stále dělí jen pět bodů, ovšem konkurence je ohromná a tým navrch řeší ještě další starosti.

„Naše organizaci nesmírně zklamalo, když jsme četli zcela vyfabulované a nepravdivé historky, které se o našem klubu šíří sociálními sítěmi. Linus není součástí týmu z osobních důvodů a má podporu celé organizace,“ vzkázal generální manažer Steve Staios v oficiálním prohlášení.

Zároveň jím dál zviditelnil fámu týkající se právě Ullmarka, která se nyní v zámoří propírá. Už smazaný anonymní účet na sociální síti X přišel s klepem, že švédský brankář na venkovním výjezdu podvedl svou manželku Mou. Zároveň se jí prý ale svěřil, že nebyl sám.

Jeho choť pak dle historky obvolala dotčené partnerky dalších hokejistů, v důsledku čehož řada vztahů skončila. V potížích se údajně ocitl i kapitán Brady Tkachuk. Proti Ullmarkovi tak údajně stojí kabina, která chce, aby tým opustil.

Linus Ullmark z Bostonu s William M. Jennings Trophy pro brankáře s nejnižším počtem inkasovaných gólů v NHL. Švédský gólman tehdy v roce 2023 bral i Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře soutěže.

„Není to fáma. Nevyužívám své opravdové identity, protože mám k dění blízko. Jen dávám fanouškům vědět, co se děje v zákulisí. Nepotřebuju váš souhlas. Až vám za rok dojde, že Ullmark nenastoupil k jedinému zápasu za Ottawu, ještě si vzpomenete,“ stálo pod účtem FredNolanSens.

Podobným potížím musela NHL čelit už na podzim 2023, kdy se další neověřená informace šířila okolo útočníka Coreyho Perryho. Ten měl údajně poměr s matkou supertalentu Connora Bedarda. V Chicagu drb zahlazovali marně, ještě když Perryho vyřadili ze sestavy za porušení interních předpisů a umístili ho na listinu volných hráčů.

Chicago vyrazilo Perryho, drb o sexu s Bedardovou mámou vyvrací: Nechutné!

Teď se o vyřešení a zahlazení klepů snaží v Ottawě. A to dost důrazně.

„Žádali jsme, aby lidé respektovali Linusovo soukromí, ale zjevně nás nevyslyšeli ty nejubožejší formy trollů a nemocných lidí, co se pohybují na internetu. Jsme znechuceni tím, jak se vnější síly pokouší narušovat činnost hokejového klubu. Toto prohlášení dává konec absurdním spekulacím, které se online prostorem šíří,“ dodal Staios.

Dvaatřicetiletý Ullmark, který je jednou z opor týmu a pobírá v něm druhý nejvyšší plat (8,25 milionu dolarů ročně), se v aktuální sezoně potýká se špatnými výkony. Úspěšnost zákroků drží lehce nad 88 procenty, z osmadvaceti startů slavil vychytanou výhru čtrnáctkrát.

Klub jej mimo tým postavil ve čtvrtek. Ke vzniku nechutných spekulací tak stačilo jen pár hodin.

