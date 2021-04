Gólmani v nesnázích. Bude chytat trenér, nebo manažer? Ottawa oblékla útočníka

Senators si kvůli rozsáhlým zdravotním trablům svých brankářů nedávno stáhli z listiny volných hráčů Antona Forsberga, kterého získali z Winnipegu. Švéd měl začít v brance i v sobotním utkání ve Vancouveru, které nakonec Ottawa prohrála 2:4.



Jenže během rozbruslení si přivodil menší zranění znemožňující mu naskočit k zápasu. Do branky proto musela původně plánovaná dvojka a vítěz Stanley Cupu Matt Murray, na střídačku místo něj zasedl Marcus Högberg.

Murray vydržel v brance jen pětadvacet minut, než musel opustit prostor brankoviště kvůli zdravotnímu problému v dolní části těla po střetu s Jakem Virtanenem. Mužstvu už v tu chvíli zbýval jen zdravý Högberg.

A to už byla velká potíž. V záloze už při jeho případném zranění nezbývala žádná náhrada.

Pravidla NHL totiž během covidové sezony nedovolují mít v zásobě amatérského gólmana, který by šel do branky v případě, že jsou oba brankáři zapsaní na zápasové soupisce mimo hru.

Tak se ostatně dostal vloni do branky torontský rolbař David Ayres celý život fandící tamním Maple Leafs. Jenže když se nejprve soupeři z Caroliny zranil James Reimer a následně po střetu s protihráčem i český brankář Petr Mrázek, mezi tyče šel s číslem 90 on.



Podívejte se na záskok Davida Ayrese za Petra Mrázka v Torontu:



Tentokrát podobně dojemný příběh nebyl ani možný.

I když pro Högberga to musel být také stresující zážitek. Před zápasem byl narychlo povolaný z pohotovostního oddílu náhradníků (tzv. taxi squad). Když se musel jít oproti plánu rychle obléct do výstroje, nestihl prvních pět minut rozcvičky. A to se ještě převlékl velmi rychle.

Senators si s náhradním gólmanem museli vypomoci z vlastních hráčských zdrojů. Trenér brankářů Zac Bierk napadl hlavního kouče D. J. Smithe jako první. Dříve chytal v NHL, ale po dvou operacích kyčle už nebyl schopný nastoupit.



Kdo dál? „Věděl jsem, že generální manažer Pierre Dorion chytal pár let zpátky na vánočním bruslení. A tak jsme o tom přemýšleli,“ popisoval situaci v žertu Smith pro server The Athletic.

Chtělo to někoho, kdo hokej hraje stabilně a je součástí týmu. A tak ukázal na ruského útočníka Arťjoma Anisimova. „Nikdo jiný nezbýval. Měli jsme proto oblečeného a připraveného Artyho,“ popsal Smith.



I když se té situaci všichni zasmáli, veselo nebylo nikomu potom, co Högberg po první situaci padl na led.



Mladý Švéd se chvilku nezvedal a na moment se zdálo, že i třetí ottawský gólman dochytal.

Co teď? V kabině už se mezitím naoko rozcvičoval viditelně pobavený útočník Anisimov. Dvaatřicetiletý Rus v NHL odehrál 770 duelů, ale v brance by se objevil poprvé.

The Athletic upozornil, že v průběhu sezony zblokoval devět puků z hokejek soupeřů, ale v kariéře se nikdy nedostal přes 55 pokrytých střel. V záloze ovšem nebyl nikdo jiný k dispozici.

Zámořští novináři se po prohraném utkání přesto ptali jeho spoluhráčů: Kam by měli hráči Canucks pálit, kdyby mu chtěli dát snadno gól?

„Asi kamkoliv,“ smál se Anisimovův spoluhráč z útoku Colin White.



„Arty přišel a oblékl se. A kdyby nakonec opravdu musel do brány, kdoví, možná by to bylo jako loni v Torontu,“ řekl White.



Možná. I tak přišli do šatny hráči Ottawy i navzdory porážce uvolněnější a klidnější, že všechno nakonec dobře dopadlo.

„Rozhodně se věci v kabině trochu uklidnily, když jsme Arťjoma viděli oblečeného v brankářské výstroji. Bylo to docela vtipné. Je to fajn a alespoň víme, že Arty je připravený zaskočit,“ řekl bek Thomas Chabot.

Podle něj se s ottawskými gólmany dějí letos divné věci. Vypadli postupně Murray, Daccord, Gustavsson, Högberg i Forsberg.

A nehrající útočník Anisimov se alespoň na chvilku zabavil a nakonec lamentoval nad tím, že si neodbyl debut v NHL coby brankář.