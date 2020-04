Kouč Ottawy: Hodně z nás zachránilo, že jsme viděli následky nákazy zblízka

„Dobré je, že nikdo z nich neměl žádné strašlivé symptomy, jaké vidíme v televizi u lidí, kteří opravdu trpí,“ řekl Smith. „Někteří kluci se necítili dobře, ale díky tomu, že to jsou sportovci, to překonali a už to mají za sebou.“

Členové klubu se podle všeho nakazili během série zápasů na hřištích soupeřů v Kalifornii, kde Senators před přerušením sezony 12. března odehráli tři duely. Podle Smithe přispěly pozitivní testy členů klubu k tomu, aby tým bral koronavirovou pandemii vážně.

„Jsem moc rád, že všem z našeho klubu se nyní daří dobře, ale nebylo to příjemné období. Ano, trefilo nás to, na druhou stranu to však podle všeho hodně z nás zachránilo, protože když jsme takhle brzy viděli následky zblízka, získali jsme díky tomu trochu náskok,“ popisoval Smith.

Zbylými známými případy nákazy koronavirem mezi hokejisty NHL jsou tři hráči Colorada, které hrálo 8. března v San Jose a využívalo stejnou šatnu jako den předtím Ottawa.