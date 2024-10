Otřes mozku? Radši snad i zlomeninu! O velké hrozbě, co straší nejen hokejisty

Hokejový útočník Paul Kariya z Anaheimu leží na ledě po těžkém úderu do hlavy v šestém finále Stanley Cupu 2003 od Scotta Stevense z New Jerseys. Kanadský hokejista musel kvůli opakovaným traumatům hlavy skončit s kariérou. Vlevo u něj stojí český forvard Petr Sýkora. | foto: Profimedia.cz

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Působí jako zdánlivě malý problém bez trvalých následků. Jednou to tak být může. Obzvlášť pokud se ale otřesy mozku opakují, dovedou i bez ohledu na intenzitu nadělat ohromné problémy. Hrozí chmury, bolesti, přecitlivělost, rychlejší nástup demence a řada dalších komplikací. Není divu, že se sportovci děsí. Co se jim to vlastně uvnitř lebky odehrává?