Zákulisí Palátova trejdu: Výměnu chtěl i on, manažer o něj hodně stál. Roli hrála rodina

Palát se v probíhající sezoně bodově trápí, různě cestoval sestavou Devils, kleslo mu herní vytížení. Také proto se v zámoří množily spekulace o jeho výměně, které vyvrcholily v noci z úterý na středu.
To kanadští a američtí novináři začali šířit zprávu, že se český útočník stěhuje spolu s volbou ve třetím (2026) a sedmém kole draftu (2027) do New York Islanders za ruského forvarda Maxima Cyplakova.
Probere Paláta změna? Olympionik se v NHL stěhuje z New Jersey do Islanders
„Celá akce se řešila delší dobu, ze strany Islanders byl o Ondru velký zájem a tvrdě pracovali na realizaci celého dealu. Na dotažení výměny byl velký tlak jak ze strany trenéra, tak také generálního manažera, který se s Ondrou velmi dobře zná ještě ze společného úspěšného působení v Tampě,“ přidává Spálenka, šéf hokejové sekce agentury Sport Invest.
Mathieu Darche strávil v Tampě šest let, než se loni v létě upsal Islanders. U Lightning působil nejdříve jako šéf hokejových operací, poté mu ještě přibyla funkce asistenta generálního manažera.
S Palátem se v klubu potkával první tři roky, než český útočník odešel do New Jersey. Teď se po třech a půl letech opět setkávají.
„Sám Ondra byl změně působiště od začátku nakloněný, od nového dresu si slibuje větší herní vytížení a maximální využití schopností a zkušeností, které může nabídnout,“ dodává Spálenka.
Palát nasbíral v probíhající sezoně jen deset bodů za čtyři góly a šest nahrávek. Při současném tempu by tak zaznamenal jen 16 bodů, vůbec nejméně od získání stálého místa v NHL.
„Ale Islanders velmi dobře ví, jakého hráče si pořizují. Mají samozřejmě k dispozici podrobné statistiky napříč sezonami včetně té aktuální. Tam jsou celková čísla z velké části zkreslena Ondrovým prostorem na ledě, z pohledu na jednotlivé aspekty hry v poměru odehraných minut se nadále drží na slušných statistikách,“ míní Spálenka.
„Navíc je známo, že v rámci play off se Ondra pravidelně dostává na další úroveň své hry,“ připomíná.
S Tampou získal dvakrát Stanley Cup, dvakrát padl až ve finále. A při všech těchto čtyřech jízdách v play off patřil ke zcela nepostradatelným hráčům týmu.
I proto si ho Islanders berou k sobě, možná trochu překvapivě se totiž aktuálně pohybují na pozicích zaručující postup do play off. V tabulce nabité a vyrovnané Východní konference jsou nad New Jersey, v tomto ohledu si tak Palát polepšuje.
„Velkou roli hrála také rodinná situace, do konce sezony se Ondra nebude muset stěhovat. To, že se v jednom týmu potká s Davidem Rittichem, je už pouze pomyslná třešnička na dortu,“ završuje Spálenka.