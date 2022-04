Palát třemi asistencemi dovedl Tampu k výhře, Voráček nahrával dvakrát

Dvě ze tří asistencí si Palát nechal do třetí třetiny, ve které Lightning vstřelili pět branek. Se 49 body je rodák z Frýdku-Místku čtvrtým nejproduktivnějším českým hráčem v NHL.

Třetí v pořadí, Jakub Voráček, připravil dvě branky Columbusu při prohře Columbusu 3:5 s Pittsburghem a nasbíral o třináct bodů více. S 62 body český útočník ovládl produktivitu Blue Jackets.

Dvě asistence zapsal také Radek Faksa, jehož Dallas porazil Anaheim 4:2 a potvrdil postup do vyřazovacích bojů. Stars se do play off kvalifikovali po roční pauze.

Dominik Kubalík se svou patnáctou brankou rozloučil s nevydařenou sezonou. Blackhawks v Západní konferenci skončili až 14. a Kubalík nasbíral nejméně bodů ze všech svých dosavadních třech sezon v lize.

Hokejisté NY Rangers i díky brance Filipa Chytila zakončili základní část NHL výhrou 3:2 nad Washingtonem. V prvním kole play off se hokejisté z americké metropole utkají s Nashvillem.

připravujeme podrobnosti

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:2N (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0) s.n.1:0 Góly:

40:31 Kulak (Yamamoto, R. McLeod)

49:10 Barrie (Kassian, Brassard)

Shore Góly:

17:31 J. Miller (Garland)

42:35 Garland (Q. Hughes) Sestavy:

Koskinen (Mi. Smith) – Ceci, Kulak, Bouchard, Keith, Barrie, Broberg, Russell – Puljujärvi, Nugent-Hopkins (A), E. Kane – Yamamoto, R. McLeod, Hyman – Kassian, Ryan, Shore – Foegele, Archibald, Brassard. Sestavy:

S. Martin (Silovs) – T. Myers, Ekman-Larsson (A), L. Schenn, Q. Hughes, Dermott, B. Hunt – Chiasson, J. Miller (A), Garland – Boeser, E. Pettersson, Podkolzin – Highmore, Richardson, Dickinson – Petan, Lammikko, Dries. Rozhodčí: StPierre, Markovic – Galloway, Toomey

Seattle Kraken Seattle Kraken : San Jose Sharks San Jose Sharks 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Góly:

06:17 Gourde (Kuhlman, Cholowski)

18:31 Ad. Larsson (Oleksiak, Beniers)

59:08 V. Rask (Sheahan, Borgen) Góly:

Sestavy:

Driedger (Grubauer) – Ad. Larsson, Oleksiak, Borgen, Soucy, Pouliot, Cholowski – Kuhlman, Gourde, McCann – Eberle, Beniers, Donato – Lind, Wennberg, V. Rask – Donskoi, Geekie, Sheahan. Sestavy:

Kähkönen (Reimer) – Burns, Ferraro, Meloche, Megna II, R. Merkley, M. Vlasic – Barabanov, Hertl, Meier – Nieto, Couture, Bonino – Gregor, Bordeleau, Balcers – Reedy, Chmelevski, Gadjovich. Rozhodčí: Beach, Skilliter – Knorr, Hunt

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Nashville Predators Nashville Predators 5:4 (1:4, 2:0, 2:0) Góly:

13:21 Gostisbehere (Galchenyuk)

34:25 Boyd (Schmaltz, Capobianco)

38:24 McBain (Roussel, Eriksson)

41:51 Carcone (Moser, Na. Smith)

50:27 Gostisbehere (Galchenyuk) Góly:

00:25 Sissons (Josi, Fabbro)

02:06 R. Johansen (Tomasino, Davies)

02:51 Tolvanen

06:57 Granlund (Duchene, F. Forsberg) Sestavy:

Vejmelka (7. Säteri) – Strälman, Gostisbehere, Moser, Capobianco, Söderström, Dineen – Boyd, Hayton, Schmaltz – Kessel, Na. Smith, Carcone – Eriksson, McBain, Roussel – Imama, Galchenyuk, O'Brien. Sestavy:

Ingram (Rittich) – Fabbro, Josi (C), A. Carrier, Davies, Benning, Borowiecki – Duchene, Granlund (A), F. Forsberg – Tomasino, R. Johansen, Kunin – Trenin, Sissons, Jeannot – Tolvanen, McCarron, Luff (A). Rozhodčí: Luxmore, Chmielewski – T. Gawryletz, B. Gawryletz Počet diváků: 15 123

Minnesota Wild Minnesota Wild : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Góly:

00:58 Greenway (M. Foligno)

04:12 Jost (Kaprizov, Merrill)

23:46 Kaprizov (Hartman, Spurgeon)

59:28 Greenway (Middleton, Dumba) Góly:

25:38 Kadri (Rantanen) Sestavy:

M. Fleury (Talbot) – Spurgeon (C), Middleton, Dumba (A), Brodin, Kulikov, Merrill – Bjugstad, Hartman, Kaprizov – Boldy, F. Gaudreau, Fiala – M. Foligno (A), Eriksson Ek, Greenway – Duhaime, Jost, Deslauriers. Sestavy:

Francouz (Annunen) – E. Johnson (A), Girard, Manson, MacDonald, MacDermid, J. Johnson – Newhook, Lehkonen, Rantanen (A) – Kadri (A), Burakovsky, Aube-Kubel – Compher, L. O'Connor, Helm – Sturm, Cogliano, Meyers. Rozhodčí: Kelly Sutherland, Jon Mclsaac. Čároví: Scott Cherrey, Bevan Mills Počet diváků: 19261

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Boston Bruins Boston Bruins 5:2 (3:1, 0:0, 2:1) Góly:

03:51 Michejev (Giordano, Liljegren)

13:16 Nylander

19:52 Abruzzese (Rielly)

48:00 Nylander (Engvall, Holl)

59:50 Engvall Góly:

01:10 Frederic (Cr. Smith, Coyle)

52:49 DeBrusk (Cr. Smith, Reilly) Sestavy:

Källgren (Campbell) – Ljubuškin, Rielly (A), Brodie, Muzzin (A), Liljegren, Giordano, Holl – Nylander, Kerfoot, Michejev – Blackwell, Kämpf, Engvall – Joe. Anderson, Spezza (A), Abruzzese – Simmonds, Clifford. Sestavy:

Swayman (Ullmark) – Carlo (A), Ahcan, J. Brown, Reilly, Clifton, Forbort – Nosek, Studnicka, DeBrusk – Cr. Smith, Coyle (A), Frederic – Wagner, McLaughlin, Blidh – Lazar, Steen, N. Foligno (A). Rozhodčí: St. Laurent, South – Barton, Brisebois Počet diváků: 18 219

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:2P (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0) Góly:

44:16 Ta. Thompson (J. Skinner)

54:22 Power

62:07 Mittelstadt (Cozens, Jokiharju) Góly:

28:47 Kubalík (A. Vlasic, T. Johnson)

49:33 D. Strome (Cal. Jones, DeBrincat) Sestavy:

Tokarski (Houser) – Dahlin (A), Samuelsson, Jokiharju, Power, Pysyk (A), Bryson – Olofsson, Ta. Thompson, J. Skinner – Tuch, Mittelstadt, Krebs – Hayden, Cozens, Asplund – Hinostroza, Girgensons (A), Bjork. Sestavy:

Delia (Lankinen) – Set. Jones, A. Vlasic, E. Gustafsson, McCabe, Cal. Jones, Stillman – P. Kane (A), D. Strome, DeBrincat (A) – T. Johnson, J. Toews (C), Kubalík – T. Raddysh, Lafferty, Kurashev – Katchouk, R. Johnson, Borgström. Rozhodčí: Herbert, Lambert – Alphonso, Nansen Počet diváků: 16 505

Dallas Stars Dallas Stars : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) Góly:

23:13 Harley (Faksa, Kiviranta)

25:45 Hanley (Faksa, Hakanpää)

49:56 J. Robertson (Heiskanen, Hintz)

59:00 Naměstnikov (Seguin, Oettinger) Góly:

07:33 Comtois (Steel, Drysdale)

35:41 Terry (Henrique, Zegras) Sestavy:

Oettinger (Wedgewood) – R. Suter, Heiskanen, Lindell, Hakanpää, Hanley, Harley – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Ja. Benn, Seguin, Gurjanov – Raffl, Naměstnikov, Radulov – Kiviranta, Glendening, Faksa. Sestavy:

J. Gibson (21. – 41. Stolarz, 41. Hodges) – Vaakanainen, Drysdale, Mahura, Shattenkirk, Šustr, Benoit, Drew – Simon, Henrique, Terry – Milano, Zegras, B. Robinson – Aston-Reese, Lundeström, Comtois – Steel, Lettieri. Rozhodčí: Hebert, O ́Rourke – Pancich, Kovachik Počet diváků: 18 532

New York Islanders New York Islanders : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 4:6 (1:1, 2:0, 1:5) Góly:

00:32 Pageau (Dobson, Lee)

29:35 Bellows

38:48 Jo. Bailey (Beauvillier, Dobson)

59:16 Chára (Barzal, Parise) Góly:

11:57 Stamkos (Černák, Palát)

41:21 Perry (Kučerov, Hedman)

50:10 McDonagh (Maroon, Bellemare)

51:13 Stamkos (Palát)

57:50 Stamkos (Palát, Kučerov)

59:35 Hagel (McDonagh, Cirelli) Sestavy:

Sorokin (Varlamov) – Dobson, Chára, Pulock, Pelech, Salo, Greene – Jo. Bailey (A), Nelson (A), Bellows – Palmieri, Barzal, Parise – Beauvillier, Pageau, Lee (C) – M. Martin, Cizikas, Wahlstrom. Sestavy:

Vasilevskij (Elliott) – Černák, Hedman, Rutta, McDonagh (A), C. Foote, Bogosian, Sergačjov – Kučerov, Stamkos (C), Palát – Killorn, Cirelli, Hagel – Perry (A), Colton, Paul – Bellemare, Maroon. Rozhodčí: Dunning, Hanson – Nagy, Suchánek Počet diváků: 17 255

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Calgary Flames Calgary Flames 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Góly:

19:47 Wheeler (Ehlers, Stastny)

26:06 Appleton (Morrissey, Sanford)

59:40 Dillon Góly:

03:19 M. Tkachuk Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Dillon, Samberg, Pionk, Schmidt – Wheeler (C), Stastny (A), Ehlers – Harkins, Dubois, Connor – Appleton, Lowry, Sanford – J. Svečnikov, Toninato, M. Barron. Sestavy:

Vladař (Markström) – R. Andersson, Hanifin, C. Tanev (A), Kylington, Mi. Stone, Zadorov – M. Tkachuk (A), E. Lindholm, J. Gaudreau – Toffoli, Backlund (A), Mangiapane – Coleman, Järnkrok, Dubé – B. Ritchie, Ružička, Lucic. Rozhodčí: Chris Schlenker, Brandon Schrader. Čároví: Andrew Smith, Kilian McNamara Počet diváků: 14202

St. Louis Blues St. Louis Blues : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:7 (1:1, 2:2, 1:4) Góly:

16:05 Perron (Krug)

24:40 O'Reilly (Krug)

32:24 Kyrou (Saad, O'Reilly)

53:20 O'Reilly (Kyrou, Perron) Góly:

13:41 Ma. Stone (Pietrangelo, Pacioretty)

29:08 Eichel (Whitecloud, B. Hutton)

35:32 Whitecloud (Eichel, Dadonov)

43:20 W. Karlsson (Marchessault)

46:41 Marchessault (W. Karlsson)

55:48 Eichel (Dadonov, N. Roy)

57:59 Pacioretty (Theodore) Sestavy:

Husso (Binnington) – Krug, Parayko (A), Leddy, Faulk, Rosén, Bortuzzo – Saad, O'Reilly (C), Perron – Bučněvič, Thomas, Tarasenko (A) – Barbašev, Bozak, Kyrou – Toropčenko, L. Brown, N. Walker. Sestavy:

Lo. Thompson (Patera) – McNabb, Theodore, Martinez (A), Pietrangelo (A), B. Hutton, Whitecloud, Coghlan – Dadonov, Eichel, N. Roy – Pacioretty, Stephenson, Ma. Stone (C) – Marchessault, W. Karlsson, Amadio – W. Carrier, Janmark. Rozhodčí: Furlatt, Rehman – Berg, Gibbons

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:3 (3:0, 2:1, 0:2) Góly:

03:51 Malkin (Heinen, M. Pettersson)

05:31 Rodrigues (Guentzel, Blueger)

06:26 M. Pettersson (Malkin, Boyle)

36:30 Letang (McGinn, Carter)

38:54 Boyle (M. Pettersson, Blueger) Góly:

30:24 Danforth (G. Carlsson)

46:58 Bjorkstrand (Nyquist, Voráček)

52:06 Nyquist (Voráček, Bean) Sestavy:

DeSmith (Domingue) – Letang, Dumoulin, Ruhwedel, Matheson, Marino, M. Pettersson – Rust, Crosby (C), Guentzel (A) – Rakell, Malkin (A), Heinen – Kapanen, Carter, McGinn – Rodrigues, Blueger, Boyle. Sestavy:

Bérubé (7. Merzlikins) – Peeke, Gavrikov, Bean, Kukan, G. Carlsson, Bayreuther – Voráček, Roslovic, Nyquist (A) – Bjorkstrand (A), Sillinger, Činachov – Bemström, Danforth, E. Robinson – Meyer, Gaunce, K. Johnson. Rozhodčí: Rank, Anderson – Nansen, Murray Počet diváků: 18 402

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Florida Panthers Florida Panthers 10:2 (4:1, 4:0, 2:1) Góly:

01:57 Harris (Evans)

04:18 Hoffman (Savard)

04:30 Caufield (Edmundson, Petry)

12:23 Gallagher (M. Perreault, Wideman)

21:33 Caufield

23:55 M. Perreault (Dvorak, Jos. Anderson)

26:08 Evans (R. Pitlick, Gallagher)

33:21 Dvorak

48:12 Caufield (Hoffman, Suzuki)

49:51 T. Pitlick (Poehling) Góly:

18:23 Chiarot (Luostarinen, Heponiemi)

54:55 Acciari (Chiarot, Lomberg) Sestavy:

Price (Montembeault) – Petry, Edmundson (A), Savard, Romanov, Wideman, Harris – Caufield, Suzuki (A), Hoffman – Gallagher (A), Evans, T. Pitlick – Jos. Anderson, Dvorak, R. Pitlick – Pezzetta, Poehling, M. Perreault. Sestavy:

J. Johansson (Knight) – Montour, Chiarot, L. Carlsson, Lindbohm, Kiersted, Hägg – Verhaeghe, Luostarinen, Mamin – Reinhart, Bennett, Duclair – Hörnqvist (A), Acciari, Lomberg – Heponiemi, Schwindt, Thornton (A). Rozhodčí: Lambert, Blandina – Cormier, Deschamps

New Jersey Devils New Jersey Devils : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) Góly:

17:14 Mercer (Zetterlund)

35:38 N. Foote (Hamilton, J. Boqvist)

46:57 Zetterlund (Hischier, Bratt) Góly:

01:08 Rasmussen (Sundqvist, Walman)

26:30 Seider (Gagner, Rasmussen)

40:54 Veleno (Bertuzzi)

50:33 P. Suter (Vrána, Hronek)

59:50 Bertuzzi (Gagner) Sestavy:

Blackwood – Severson (A), Graves, Hamilton (A), Bahl, P. Subban, Ochoťuk – Holtz, Hischier (C), Zacha – Bratt, Mercer, Šarangovič – Zetterlund, J. Boqvist, N. Foote – Bastian, M. McLeod, Vesey. Sestavy:

Hellberg – Seider, DeKeyser (A), Hronek, Walman, Lindström, Oesterle, Juolevi – Raymond, Veleno, Bertuzzi – Gagner (A), P. Suter, Vrána – Sundqvist, Rasmussen, Elson – Stephens, Criscuolo. Rozhodčí: Halkidis, Nicholson Počet diváků: 14 597

New York Rangers New York Rangers : Washington Capitals Washington Capitals 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) Góly:

23:26 Chytil (Kakko, B. Schneider)

35:44 Lafreniere (R. Strome, B. Schneider)

46:42 D. Hunt (Kakko, Fox) Góly:

24:01 Schultz (T. van Riemsdyk)

25:13 Carlson (Kuzněcov, Oshie) Sestavy:

Georgijev (Šesťorkin) – Fox, R. Lindgren, Trouba, K. Miller, B. Schneider, Nemeth – Vatrano, Zibanejad, Kreider – R. Strome (A), Goodrow (A), Kakko – Chytil, Lafreniere, Reaves – Rooney (A), D. Hunt, Brodzinski. Sestavy:

Vaněček (Samsonov) – Carlson, Fehérváry, Jensen, Orlov, Schultz, T. van Riemsdyk – Oshie (A), Kuzněcov, Sheary – Wilson, M. Johansson, Jonsson Fjällby – Eller, Mantha, Hathaway – Dowd, Jo. Larsson, McMichael. Rozhodčí: Rooney, Pollock – Alphonso, Shewchyk