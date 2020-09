NHL, pozor: střílí Palát! Má rekord, udivuje a trenéři ho zbožňují

Palát je mezi fanoušky zařazený do škatulky poctivý obranář, přitom je z něj v nejdůležitější fázi sezony jeden z klíčových hráčů Tampy.

Jeho osudový trenér Jon Cooper, který ho provází celou zámořskou kariéru, na něj nedá dopustit: „Vždycky vypadal jako hráč pro třetí pětku, ale neustále ukazuje, že ho můžete dát kamkoli a splní si svoje. Je luxus mít takové hráče na soupisce.“

Nenápadný Palát se mu odvděčuje stabilními výkony, které povyšuje do královského formátu v play off. Kdepak obranář, Paláta nejde na ledě přehlédnout. Je na něj spolehnutí, proto ho trenéři milují, což dosvědčují i slova Josefa Jandače, jenž ho vedl na Světovém poháru 2016.

„Ondra je pro trenéra vděčný svou povahou. Je to takový pracant. Je tišší, nestrhává na sebe pozornost, přitom dokáže odvést kvantum práce na ledě, byť se to vždycky nevyjádří bodově. Osobně jsem z něj vždycky cítil, že by se pro tým roztrhal.“

Bystrý pozorovatel NHL si Palátova vzestupu všiml už v průběhu základní části. Jeho úspěchy stojí mimo jiné na tom, že se dokázal přizpůsobit trendům a zapracoval na rychlosti. Loni v létě proto v přípravě vynechal silový trénink a zaměřil se na dynamiku. Výsledek se dostavil.

Ač se o něm nemluvilo a nepsalo tolik jako o Pastrňákovi, Krejčím, Kubalíkovi nebo Voráčkovi, tak do téhle společnosti bezesporu patřil, a některá jména dokonce převyšoval.



„Na zápasy ve Stanley Cupu koukám, protože mám kvůli covidu čas a hlavně mě to baví. Hokej v NHL se mi hrozně líbí. Ta rychlost je úplně jiný svět a Ondra ve svých letech letech ví, na čem zapracovat, co mu chybělo. Ukázalo se, že svou houževnatostí a pracovitostí je schopen dosáhnout, co si zamane,“ říká Jandač.

Palát se kvůli zranění Stevena Stamkose usadil v elitní formaci a nedá se říct, že tím Tampa nějak trpí. O jeho přínosu pro tým hovoří statistická čísla, z nichž vyplývá, že je na něj spolehnutí: kladných 25 bodů v hodnocení +/- v základní části a 11 v play off. K tomu velmi dobrá produktivita už během základní části, v níž za 69 zápasů stihl nastřílet 17 gólů a přidat 24 asistencí. To vše za předpokladu, že dostává minimum prostoru při přesilovkách.

Když je na ledě, Tampa moc gólů nedostává. „Je skvělý, od ostatních ho odlišuje obrovská vůle,“ reaguje Cooper. Samotný Palát za úspěchy vidí sebevědomí týmu, jenž lze považovat za největšího favorita na zisk Stanley Cupu.



Spolupráce s mimořádnými Braydenem Pointem a Nikitou Kučerovem funguje bezchybně. „Věří si a hraje zodpovědně. Vždycky je na správném místě, má přehled, je technický, zvládne i přitvrdit. A má kvalitní střelu,“ charakterizuje Paláta parťák Point.

„Ondrovi pochopitelně svědčí, že hraje s takovými hokejisty. Když sbíráte druhé asistence, tak to ale není takové, jako když dáváte góly. Ty se počítají nejvíc. Je teď v laufu, díky tomu je psychicky nahoře, a to se promítá do výkonů,“ říká Jandač, jenž upozorňuje i na jeho plat. „Jeho smlouva v Tampě dokazuje, že si ho cení. Nemá úplně top smlouvu, ale patří k lepším (bere 5,3 milionu dolarů ročně). Tampa ví, proč mu ji dala.“