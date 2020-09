Pal, pal, pal, Palát! Z dříče je eso v boji o Stanley Cup

V posledních osmi zápasech osmkrát skóroval. Naposledy v neděli večer útočník Tampy vítěznou trefou a parádní asistencí skolil 4:1 New York Islanders. Lightning vedou v sérii 3:1 a od postupu do finále je dělí jediná výhra, kterou můžou slavit už ve středu ráno.

„Hráli jsme skvěle,“ citovala zámořská média Paláta. „Ale musíme otočit list a zase se soustředit na naši hru.“

V podivných kulisách play off zůstává devětadvacetiletý křídelník suverénně nejvýraznějším Čechem. Na šanci v obraně Tampy čeká Palátův kolega Rutta. V další sérii o finále válčili dva urostlí a platní nádeníci, které ale brzdí šrámy – Faksa z postupujícího Dallasu a Nosek z Vegas.

Kanadské hokejové bubliny už opustili borci jako Pastrňák, Krejčí, Voráček nebo Kubalík. Oproti Palátovi se jedná o slavnější nebo alespoň skloňovanější jména. U něj se při jeho báječné šňůře nejčastěji objevuje slovíčko přehlížený nebo nedoceněný.



Upřímně? Není to fér označení, ale dá se pochopit.

Bodově neexploduje, spíš je střádá nenápadně, leč pravidelně. Při rozhovoru zdvořile odpoví na jakýkoliv dotaz, ale nechrlí ze sebe hlášky jako Pastrňák. Nepoužívá vymezující vyjádření jako občas Voráček. Nezazářil ani na loňském šampionátu v Bratislavě a do NHL ho nepřivedla strastiplná cesta. „Ondra je pracant, který si vše vydře. Výjimečný charakter, který nehledá chybu jinde než ve svém výkonu,“ říká jeho agent Robert Spálenka ze zastupující agentury Sport Invest.

A navrch přihodí trefnou historku. Paláta draftovala Tampa Bay v roce 2011, obratem ho poslala na farmu, kde ho zařadili až do páté formace. „Když jsem se ho zeptal, jestli to máme začít nějak řešit, odpověděl, že v žádném případě,“ zavzpomíná Spálenka. „Chtěl ukázat, jaký je hokejista. Sezonu v AHL dohrával v první pětce a další rok už byl v NHL.“



I v ní okouzlil. Před šesti lety se ucházel o trofej pro nováčka sezony, postupně se v Tampě vyprofiloval jako obětavec. „Bodů bych ale měl sbírat víc,“ kál se kdysi pro MF DNES.

Jenže proč měnit styl? Tampa za poslední tři sezony posbírala dohromady nejvíc bodů ze všech týmů NHL a Palát se až na výjimky drží v elitních dvou útocích. „Často si říkám, že bych měl víc sám chodit do brány, neuvažovat tolik o nahrávkách a střílet,“ říkal skromně, jako by ho vlastní týmovost až tížila.

Teď se neostýchá, v play off najel na mód: Pal, pal, pal! Je druhý nejpilnější střelec týmu, nastupuje v první lajně s kreativním Nikitou Kučerovem a nezastavitelným Braydenem Pointem.

Stanley Cup 2020 Program a výsledky

Kromě poctivosti se ukazuje i jako platný a pohotový zakončovatel, který v přesilovkách nahrazuje kurýrujícího se kapitána Stamkose. „Ondra je i výborný typ do předbrankového prostoru, dovede udělat rozruch,“ líčí agent Spálenka. „Je to ale velká devíza trenéra Jona Coopera. Vidí, komu to jde, a ten hraje.“

Právě on je v Palátově kariéře osudový kouč, vedl ho už na farmě v týmu Syracuse Crunch. „Útoky bez něj by nemohly fungovat,“ líčí Cooper. „Nepřitahuje takovou pozornost jako jiní kluci, se kterými nastupuje, ale zrovna Kučerov nebo Point by vám řekli: Potřebujeme k sobě Paláta! To je ten největší kompliment.“

„Té lajně nesmíte dát ani centimetr prostoru,“ přikývl smutně i kouč Islanders Barry Trotz.

Devětadvacetiletý Palát mezitím stoupá i klubovými statistikami. S 29 zásahy se osamostatnil na třetím místě mezi střelci Tampy v play off. Na druhého Martina St. Louise ztrácí čtyři trefy. Pokud skromnému blonďákovi palebné tempo vydrží, předstihne ho. A Tampa bude hrát o Stanley Cup.