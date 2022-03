Palát po 600. zápase v NHL: Super! Hlavně jsem vše odehrál za Tampu

„Je to super, když se vidíte na kostce, jelikož jste odehrál 600 zápasů. A hlavně všechny za Tampu. Moc si toho cením,“ usmíval se třicetiletý křídelník a vracel se ještě k zápasu s Detroitem.

„Soustředili jsme se na začátek, který se nám vydařil,“ popisoval duel, v němž se na branku čekalo až do 27. minuty. Ve třetí části jej pak za stavu 1:1 rozhodl v 51. minutě obránce Michail Sergačov. „Celý zápas jsme hodně stříleli, tlačili se do brány a nakonec to tam spadlo,“ doplnil spokojeně.

Spokojený je frýdecko-místecký rodák i na Floridě, kde hraje už od ročníku 2012/13. Bolts ho sice v roce 2011 draftovali až v sedmém kole z celkové 208. pozice, ale Palát se vyprofiloval ve skvělého dříče a soubojového hráče, který kromě vytrvalosti vyniká i dobrou technikou a bruslením.

Navíc pravidelně boduje a nyní má sezonu slušně rozjetou - dokonce na nejvyšší počet branek během kariéry v NHL. Dosud nasázel 15 gólů a přidal 19 asistencí. Celkově v 600 zápasech nasbíral 408 bodů (140+268).

V Tampě k tomu v předešlých sezonách 2019/20 a 2020/21 oslavil zisk dvou Stanley Cupů za sebou. Sám o trofeji pro vítěze nejslavnější hokejové ligy světa řekl, že „je to skoro jako droga“. Nyní si ji bude chtít opět dopřát, aby s Lightnings dotáhl mistrovský hattrick.

„Máme třicet zápasů do konce, chceme hrát dál dobře. Snažíme se připravit na play off a ladíme to směrem k němu,“ poznamenal Palát.